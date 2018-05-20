20 мая 2018, 14:26

Спасатели предупредили о риске пожаров в Дагестане

В низменных и предгорных районах Дагестана до 23 мая сохранится высокая опасность пожаров, сообщило сегодня МЧС.

Чрезвычайная пожароопасность пятого класса прогнозируется в Дагестане местами с 21 мая, сообщили спасатели.

Жителям пожароопасной зоны могут угрожать чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с ландшафтными и лесными возгораниями, а также пожарами на объектах инфраструктуры и в населенных пунктах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в дагестанском Бабаюрте до +32 градусов, ясно, без осадков. Ночью температура воздуха понизится до +18 градусов, но днем 21, 22 и 23 мая прогнозируется сухая погода и +30...+31.

Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили о риске пожаров в Астраханской и Волгоградской областях", "Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии", "Спасатели сообщили о риске пожаров в Ростовской области и Калмыкии".

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