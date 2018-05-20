20 мая 2018, 08:14

Азербайджанский активист арестован после критики Алиева в соцсетях

Активист лянкяранского отделения партии Народного фронта Азербайджана Афлатун Сафаров получил 30 суток административного ареста по обвинению в неподчинении полиции.

Сафаров был задержан 18 мая, а 19 мая Лянкяранский районный суд признал его виновным по статье 535.1 Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законным требованиям сотрудника полиции).

Обстоятельства задержания активиста неизвестны. Правоохранительные органы не распространили никакой информации об аресте оппозиционера, а в партии арест Сафарова связали с критическими публикациями в социальных сетях. "B партии считают, что истинной причиной ареста являются критические публикации Сафарова в социальной сети Facebook", - сообщило вечером 19 мая информационное агентство Turan.

Афлатун Сафаров, в частности, опубликовал в социальной сети плакат, на котором президент Азербайджана Ильхам Алиев назван диктатором, уточняется в сообщении на странице партии Народного фронта Азербайджана в Facebook.

23 февраля 2018 года азербайджанский политэмигрант Турал Садыглы инициировал международную кампанию "Расскажем о диктаторе" в знак протеста против проведения внеочередных президентских выборов в Азербайджане и четвертого выдвижения на пост главы государства кандидатуры Ильхама Алиева. 

Изображение, о котором идет речь, Сафаров установил в качестве основной фотографии своего профиля на Facebook. В последнем посте от 18 мая активист критиковал власти за коррупцию, указывая на высокий уровень бедности в Азербайджане.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане" .

Примечание:

"Активист партии Народного фронта арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков", "Азербайджанская активистка рассказала новую версию своего исчезновения", "Три противника выборов президента Азербайджана оставлены под арестом".

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