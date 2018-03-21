Инженер заподозрен в причастности к смерти рабочего в Сочи

21 марта 2018, 18:30

Главный инженер частного предприятия на Кубани заподозрен в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть рабочего при падении с вышки на вокзале станции "Адлер".

По версии следствия, 16 февраля рабочие по поручению подозреваемого обслуживали кондиционеры, установленные на фасаде вокзала. Один из специалистов, работавший без страховки, сорвался с пятиметровой высоты. От полученных травм он в тот же день скончался в больнице.

33-летний главный инженер предприятия заподозрен по ч. 2 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщило сегодня на своем сайте Южное следственное управление на транспорте российского Следкома.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

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