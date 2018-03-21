21 марта 2018, 18:30

Инженер заподозрен в причастности к смерти рабочего в Сочи

Главный инженер частного предприятия на Кубани заподозрен в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть рабочего при падении с вышки на вокзале станции "Адлер".

По версии следствия, 16 февраля рабочие по поручению подозреваемого обслуживали кондиционеры, установленные на фасаде вокзала. Один из специалистов, работавший без страховки, сорвался с пятиметровой высоты. От полученных травм он в тот же день скончался в больнице.

33-летний главный инженер предприятия заподозрен по ч. 2 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщило сегодня на своем сайте Южное следственное управление на транспорте российского Следкома.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 января в мебельном цеху в Новороссийске погиб рабочий, отравившийся угарным газом. Еще одна сотрудница цеха попала в больницу.

Примечание:

"Три человека пострадали при взрыве газа в Сочи", "Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Краснодаром",  "Один рабочий погиб от отравления газом на стройплощадке в Краснодаре".

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