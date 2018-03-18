18 марта 2018, 15:17

Наблюдатель задержан в Кумторкалинском районе Дагестана

Сотрудники полиции в Кумторкале задержали наблюдателя после того, как тот пытался предотвратить вброс бюллетеней, сообщил представитель одного из кандидатов в президенты.

На участке № 0837 в селе Кумторкала Кумторкалинского района секретарь республиканского отделения одной из партий Завур Мустафаев заметил вброс бюллетеней, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского штаба одного из кандидатов в президенты.

"При попытке вмешаться, пресечь попытку вброса его задержали сотрудники полиции. По нашим данным, его доставили в Кизилюртовский РОВД. На место выехали наши юристы", - рассказал он.

Завур Мустафаев не доставлялся в Кизилюртовский РОВД, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" в 14.30 мск сотрудник дежурной части отдела полиции.

В выборах президента России, которые проходят сегодня, принимают участие кандидаты в возрасте от 36 лет до 71 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Материалы о выборах "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице.

Примечание:

"Более 50 человек провели "Забастовку избирателей" в Махачкале", "Член ОНК не допущен к задержанным сторонникам Навального в Волгограде", "Ставропольские активисты заявили об опасениях участвовать в "Забастовке избирателей".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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