Дольщики на митинге в Геленджике потребовали отставки мэра

18 марта 2018, 00:22

Обманутые дольщики Геленджика и представители рыбацкого кооператива "Морской" провели акцию у ворот городского кладбища. Это место согласовали власти, тогда как организаторы просили о площадке в центре города, заявили дольщики.

Уведомление о проведении митинга за отставку мэра Геленджика Виктора Хрестина было подано в администрацию более месяца назад, сообщила организатор митинга, обманутая дольщица Надежда Колмыкова. По ее словам, администрация долго не могла определиться с датой, а потом назначила митинг на 17 марта у ворот городского кладбища.

"Здесь покоятся жители Геленджика, это старое кладбище. Не нашлось больше другого места для проведения митинга, кроме как на фоне этих могил. Мы просили в центре города, просили на Революционной, просили на Лермонтовском бульваре, но администрация сказала, что по выходным эти площадки заняты", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Колмыкова.

Митинг проходил под лозунгом: "Виктор Хрестин – ты подвел этот город", организаторы позаимствовали этот слоган в молодежном сериале "Стрела". На плакатах был изображен мэр и написано: "Хрестин отправил нас на кладбище!". Во время выступлений участники митинга требовали его отставки, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции заявили, что приобретали жилье до "узаконивания" объектов

По ее словам, в митинге принимали участие обманутые дольщики нескольких домов и представители кооператива "Морской", который власти города намерены снести по решению суда. Сама Колмыкова является дольщицей дома №79 по улице Красногвардейской.

Строительство 14-этажного дома №79 по Красногвардейской улице началось в 2011 году, а в 2013 году было завершено. Собственниками квартир в доме являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика, не препятствовавшие строительству, через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под домом находится в федеральной собственности, указали дольщики в своем заявлении в прокуратуру.

"В 2011 году единицы строили по закону, в основном все узаконивали позднее, после того как здания были построены. Вот по этой схеме был построен 14-этажный дом под носом у администрации. Трудно было его не заметить. Застройщик успел узаконить его через суд в январе 2015 года", - утверждает женщина.

При этом, по ее словам, администрация города не стала обжаловать это решение суда в положенные по закону сроки. "Когда уже время прошло, люди поняли, что дом построен, и начали активно скупать квартиры. Им выдали документы на право собственности, в которых было написано, что дом введен на основании решения суда", - рассказала Колмыкова.

По ее словам, больше 100 человек из 400 покупателей успели получить свидетельства о собственности на квартиры, остальные не успели и остались с предварительными договорами. Большинство из них приезжие и вынуждены снимать жилье.

Колмыкова утверждает, что власти советовали подать в суд на застройщика, однако в иске им отказали, так как дом был введен по суду и застройщик не нарушил права дольщиков.

72-летний пенсионер Геннадий Золотухин переехал в Геленджик с Дальнего Востока и купил квартиру в доме по улице Красногвардейской.

"Ездил в Геленджик отдыхать, город понравился, красивый. Продал четырехкомнатную квартиру в Благовещенске и здесь купил однокомнатную. Сейчас оказался без жилья, живу по съемным квартирам два года уже", - рассказал пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Соинвестор строительства жилого дома в микрорайоне Северный Кудрат Юнусов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дом на 72 квартиры, в который он вложил свои деньги, был построен в 2004 году. Дом строился по программе переселения пенсионеров с севера за счет денежных средств Ханты-Мансийского автономного округа, который вложил в строительство 30 миллионов рублей, утверждает Юнусов.

"С 2004 года дом пытались сдать в эксплуатацию. В 2011 году застройщик все-таки добился решения суда, что он является пользователем данного здания, обязали администрацию оформить кадастровый паспорт", - рассказал соинвестор.

По его словам, после оформления администрация передала участок под домом основному арендатору, "на земле которого и начали строить этот дом".

"Этот арендатор вместо того, чтобы отдать землю застройщику, передал ее третьим лицам, и решением суда переоформили дом в их собственность. А решение суда больше полугода лежало под сукном и только после нашего требования его вывесили в Интернет. При этом мэр города делает вид, что первый раз видит первых застройщиков и инвесторов. А прокуратура и следствие ссылаются на решение суда, который узаконил права третьих лиц на земельный участок", - рассказал Юнусов.

Он утверждает, что в результате были потеряны 30 миллионов бюджетных средств.

"Администрация потеряла шесть квартир, которые ей полагались в этом доме по основному договору, нанесен ущерб людям, которые купили там квартиры, соинвесторам", - рассказал Юнусов.

По его словам, геленджикский отдел СКР отказал в возбуждении уголовного дела.

"Мы дошли до Бастрыкина, который отменил постановление наших местных следователей и заставил разбираться. Но опять мы видим, что мы снова зашли в тупик, потому что они пошли по пути обвинения первого застройщика, который нам продавал, якобы он не имел права продавать", - заявил Юнусов.

Он сообщил, что жилой дом, "в котором сейчас третье лицо распродает квартиры, не пригоден для проживания". Дом простоял недостроенным больше 15 лет, говорит Юнусов.

"В 2011 году мы заказывали экспертизу, которая показала, что дом по сейсмоустойчивости устарел и нужно делать укрепление конструкции. Но в документах новоявленных хозяев сказано, что они якобы его построили в 2015 году, они пишут, что дом монолитно-каркасный, по факту это панель", - утверждает соинвестор.

По его мнению, "в таком состоянии дом не примут в эксплуатацию".

"Он не прошел госэкспертизу, они его по решению суда сдали. Человек, который вложил деньги, утверждает, что дом построен по его заказу, фирма, которая его построила, не имеет ни лицензии, ни допусков, ни сотрудников. Когда все вскроется, ожидаются еще 72 обманутых дольщика", - заявил Юнусов.

Он отметил, что в 2011 году "поверил в серьезность договора, подписанного между администрациями Геленджика, Ханты-Мансийского округа и застройщиком, поэтому вложил свои деньги в проект".

"Администрация на суде поддерживает требования новых застройщиков. Мы в прокуратуру – бесполезно, в Следственный комитет – больше года длится следствие, и мы никуда не сдвинулись", - заключил Юнусов.

Дольщики рассказали, как сами достраивали дом

В инициативной группе обманутых дольщиков появились новые люди – собственники квартир в доме № 2 на улице Дзержинского. Представитель инициативной группы дома Ирина Вещикова рассказала, что квартиры они приобретали в 2010 году в строящемся доме.

"Мы приехали сюда из разных городов, мы проехали не одного застройщика, не одну риэлтерскую компанию. Нам все сказали, у нас так заведено: вы сейчас покупаете квартиру, потом мы их узакониваем. Послушав одного-второго-третьего, подумала, что, наверное, так оно и есть", - рассказала Вещикова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, квартиры продавались до 2014 года, в 2015 году строительство было заморожено, застройщик сообщил дольщикам об отсутствии средств на достраивание.

Еще одна собственница квартиры на Дзержинского Юлия Сырбу сообщила, что на общем собрании было принято решение изыскать собственные средства и достроить дом за свой счет.

"Мы сказали, да – мы неправильно проинвестировались, и мы начали сами все делать, мы стали строителями. Мы сделали экспертизу этого дома, он у нас пригоден, у нас все коммуникации проплачены. Все СНиПы, все нормы - у нас это все соответствует. Были наняты люди, профессиональные строительные бригады", - рассказала Сырбу корреспонденту "Кавказского узла".

Перед этим, по ее словам, с администрацией города было заключено мировое соглашение, где зафиксировано, что власти дают дольщикам два месяца на достройку дома. В администрации обещали продлить этот срок, утверждают собственники дома по улице Дзержинского.

"Мы не просили помощи у государства, мы не просили дорожных карт. Собрали еще 19 миллионов рублей. И когда мы дом закончили, все подключили, осталось только подключить газ, у нас все было оплачено, экспертиза пройдена, администрация сказала Горгазу - не подключать – их дом идет под снос. Мы говорим: на каком основании под снос? А вы не уложились в два месяца", - продолжила Ирина Вещикова.

Она отметила, что по прошествии двух месяцев мэр подписал распоряжение о сносе их дома. Несколько раз дольщики пытались оспорить распоряжение в суде, но им было отказано в исковых требованиях.

Чтобы достроить свой дом, собственники собирали деньги разными способами, рассказывают женщины. Продали последнюю свободную квартиру в доме пенсионерам Ларисе Турановой и Петру Гребневу.

"Вы видите, в каком они возрасте, и еще у них на руках маленькая внучка. Она сейчас собственник. Они ходили к мэру и спрашивали, можно ли купить квартиру в этом доме, им сказали в администрации – можно", - утверждает Вещикова.

Пенсионерка Лариса Туранова рассказала, что 12 лет ее семья в Геленджике снимала жилье и не могла продать квартиру в Саратове. Когда квартиру продали, купили жилье в доме на Дзержинского.

"Сейчас живем у бабушки на квартире, газа нет, холодно. За квартиру платим 6 тысяч в месяц. Потому что приходим, включаем сплит-систему, чтобы грибок не завелся", - говорит пенсионерка.

По словам собственников, сейчас в доме живут несколько семей. Среди них - многодетная мать Татьяна Масиенко. По ее словам, в квартиру, где нет тепла и горячей воды, она с четырьмя детьми и внуком вселилась из-за отсутствия жилья.

"Я в Чебоксарах продала трехкомнатную квартиру с разрешения опеки на приобретение жилья. Все документы этого дома предоставляла в опеку. Все проверялось, еще материнский капитал вкладывала. Все прошло, а мы три года ходили мимо дома, в прошлом году я решила, что хватит ходить мимо, - заехали и живем", - сказала женщина.

По ее словам, пришлось утеплять квартиру, застеклить балкон. В квартире отапливается лишь спальня, воду приходится греть в чайнике, а готовить на электрической плитке, рассказала Масиенко.

"У нас единственное жилье. Соцзащита проверила, в каких условиях я содержу детей. Их все устроило – есть ученический стол, есть спальное место, а все остальное - роскошь, наверное", - заключила женщина.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой участники закрепили требования об отставке главы города. Также принято решение обратиться к депутатам городского собрания с требованием принять решение о его отставке, а к губернатору региона - с просьбой изменить расположение гайд-парка в Геленджике на более доступное и "не такое унизительное для участников акций, усопших и их близких", передает корреспондент "Кавказского узла".