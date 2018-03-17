Японская компания анонсировала покупку "Донского табака" за 1,6 млрд долларов

17 марта 2018, 00:13

Компания Japan Tobacco сообщила 16 марта, что договорилась о покупке ростовского производителя сигарет "Донской табак", доля которого на российском рынке составляет 9,4%.

Покупка "Донского табака" должна укрепить доминирование Japan Tobacco на российском рынке, говорится в заявлении японской компании.

"В течение многих лет Россия является краеугольным камнем прибыли нашей группы. Эта сделка увеличит нашу долю рынка примерно до 40% и немедленно внесет вклад в прибыльность группы. Мы ожидаем положительный синергетический эффект в последующие годы", - цитирует 16 марта заявление группы табачных компаний "Интерфакс".

Доля ростовской компании "Донской табак" на российском рынке составляет 9,4%, она имеет в России 78 подразделений и представительств. Мощности "Донского табака" позволяют производить 45 миллиардов сигарет в год, говорится на сайте компании.

Ожидается, что сделка будет совершена уже в этом году, после получения необходимых разрешений. В головной компании "Донского табака", "Агрокоме", подтвердили договоренность с Japan Tobacco.

"С учетом объективных обстоятельств, сложившихся на рынке - отрицательная динамика, ужесточение регулирования и акцизной политики, рост теневой составляющей, - стало очевидным, что возможности для развития отдельного табачного предприятия, функционирующего вне крупной международной табачной корпорации, год от года сокращаются", — приводит сообщение "Агрокома" РБК.