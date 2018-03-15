12 ракет найдены в Агстафинском районе Азербайджана

15 марта 2018, 16:38

Боеприпасы, обнаруженные в поселке Салоглу, отправлены на уничтожение, сообщили сегодня в Национальном агентстве по расчистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA).

Восемь 122-миллиметровых ракет 9М22U и четыре 200-миллиметровые MD-20F были найдены на территории домовладения.

Неразорвавшиеся боеприпасы отправлены в ANAMA для уничтожения, передает со ссылкой на агентство АПА.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что 10 марта специалисты ANAMA обнаружили в водном канале в селе Юхары Саламбейли в Агджабединском районе 580 патронов и два автоматных магазина. 7 марта на территории фермы в городе Лиман Ленкоранского района было найдено 22 артиллерийских снаряда.