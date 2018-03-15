15 марта 2018, 16:38
12 ракет найдены в Агстафинском районе Азербайджана
Боеприпасы, обнаруженные в поселке Салоглу, отправлены на уничтожение, сообщили сегодня в Национальном агентстве по расчистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA).
Восемь 122-миллиметровых ракет 9М22U и четыре 200-миллиметровые MD-20F были найдены на территории домовладения.
Неразорвавшиеся боеприпасы отправлены в ANAMA для уничтожения, передает со ссылкой на агентство АПА.
Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что 10 марта специалисты ANAMA обнаружили в водном канале в селе Юхары Саламбейли в Агджабединском районе 580 патронов и два автоматных магазина. 7 марта на территории фермы в городе Лиман Ленкоранского района было найдено 22 артиллерийских снаряда.
"Снаряд найден в азербайджанском селе", "Снаряд найден на территории бизнес-центра в Баку", "Противотанковая мина найдена в азербайджанском селе".
15 марта 2018, 18:16
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Глава Минстроя Дагестана объявлен в розыск
Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Ибрагим Казибеков объявлен в розыск, заявил сегодня врио главы республики Владимир Васильев.
15 марта 2018, 18:03
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Жители армянской общины добились успеха в борьбе с горнодобывающей компанией
Более 2000 человек подписали петицию против разработки месторождения на территории общины Ноемберян в Тавушской области. Компания "Полиметалл Армения" заявила сегодня, что отказывается от планов провести геологическую разведку в этой и еще трех общинах.
15 марта 2018, 17:00
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Следствие отменило отказ в возбуждении дела о подброшенных Титиеву наркотиках
Руководитель следственного отдела отменил постановление об отказе возбудить уголовное дело, принятое после проверки заявления Оюба Титиева о том, что наркотики были ему подброшены силовиками, сообщает сегодня ПЦ "Мемориал".
15 марта 2018, 16:38
-
12 ракет найдены в Агстафинском районе Азербайджана
Боеприпасы, обнаруженные в поселке Салоглу, отправлены на уничтожение, сообщили сегодня в Национальном агентстве по расчистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA).
15 марта 2018, 15:24
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Ребенок погиб после падения из окна в Кисловодске
Полуторагодовалая девочка, жившая в квартире на пятом этаже в Кисловодске, погибла в результате падения с высоты, заявило сегодня следствие.
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15 марта 2018, 08:391
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15 марта 2018, 18:16
Глава Минстроя Дагестана объявлен в розыск
-
15 марта 2018, 16:38
12 ракет найдены в Агстафинском районе Азербайджана
-
15 марта 2018, 15:24
Ребенок погиб после падения из окна в Кисловодске
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