Прокуратура потребовала от дагестанской больницы оплатить госконтракты

15 марта 2018, 12:50

Каякентская центральная районная больница задолжала предпринимателям свыше 760 тысяч рублей по государственным контрактам. Задолженность погашена после вмешательства прокуратуры, сообщило ведомство.

По данным прокуратуры, больница вовремя не оплатила услуги по госконтрактам двум поставщикам - организации и индивидуальному предпринимателю.

В отношении главврача больницы было возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Ему назначен административный штраф, проинформировали в ведомстве.

"В результате вмешательства прокуратуры Каякентского района погашена задолженность перед предпринимателями по исполненным государственным контрактам на сумму свыше 760 тысяч рублей", - сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе прокуратура выявила задолженность по госконтрактам в Махачкале на сумму почти 43 миллиона рублей. Ведомство потребовало от мэрии выплатить долги предпринимателям.