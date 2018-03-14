Волгоградский активист оштрафован после пикетов в поддержку Болтыхова

14 марта 2018, 21:07

Суд признал Владимира Шкатулу виновным в попытке организовать одну из акций с требованием выпустить из психбольницы члена правозащитного совета Волгограда Анатолия Болтыхова. Шкатула заявил, что его вину в суде не доказали.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря 2017 года семь человек, сменяя друг друга, пикетировали у здания комитета здравоохранения Волгоградской области, требуя отпустить Болтыхова из психбольницы. 16 декабря на одиночные пикеты вышли 10 человек. Их участники заявили, что коммунальщики на уборочных машинах пытались помешать проведению акций.

Волгоградский активист Анатолий Болтыхов был задержан и помещен на принудительное обследование в психбольницу 17 ноября 2017 года. 20 декабря суд отменил решение об обследовании, и он покинул больницу.

По словам Владимира Шкатулы, утром 13 марта двое полицейских задержали его на выходе из дома. "Меня проводили в опорный пункт полиции, вызвали зампрокурора Волгограда, он зачитал мне постановление о возбуждении административного производства по части 2 ст.20.2 КоАП РФ. В Тракторозаводском отделе составили протокол о доставлении и задержании, дали расписаться, а копии на руки не вручили", - рассказал Владимир Шкатула корреспонденту "Кавказского узла".

В тот же день Дзержинский райсуд Волгограда, по словам активиста, назначил ему 20 тысяч рублей штрафа, признав виновным в попытке организации несанкционированного мероприятия. "Мероприятия касались Болтыхова. 15 декабря были одиночные пикетирования в поддержку Болтыхова у Минздрава, на следующий день должны были состояться массовые пикетирования. Изначально они планировались в гайд-парке. В сообщении об этом не было указано. Сообщение было на странице под моей фамилией, которая зарегистрирована на мой телефон в «ВКонтакте»", - пояснил Шкатула.

Он заявил, что его вина в суде доказана не была. "Ни технического устройства, с которого было отправлено это сообщение, ни доказательств того, что его размещал именно я, ни того, что страница принадлежит лично мне, нет. Сообщение гласило, что 16 декабря будет проведено массовое пикетирование, сбор на Аллее героев. Но в этот день на Аллее героев были также проведены одиночные пикетирования, а после этого было массовое пикетирование на Красном Октябре в гайд-парке. Этому есть 20 свидетелей", - сказал активист.

Владимир Шкатула сообщил, что пока не получил постановление суда, но уже принял решение его обжаловать.

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