"Кавказский узел" подвел итоги конфликта на территории СКФО в 2017 году

14 марта 2018, 11:38

Общее снижение числа жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа произошло в 2017 году на фоне роста количества жертв среди мирных жителей, свидетельствуют подсчеты "Кавказского узла".

По подсчетам "Кавказского узла", в 2017 году число жертв вооруженного конфликта и количество вооруженных инцидентов на Северном Кавказе снизилось по сравнению с 2016 годом на 39%, с 287 до 175 человек. Однако на 62,5%, с 24 до 39 человек, выросло число жертв среди гражданского населения.

После года затишья вновь были зафиксированы жертвы конфликта в Карачаево-Черкесии, а в Северной Осетии жертвы вооруженного конфликта зарегистрированы впервые за три года. Число вооруженных инцидентов выросло в Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае, следует из опубликованных "Кавказским узлом" статистических данных за 2017 год.

Уменьшение числа жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе может быть связано с улучшением ситуации в Дагестане и Кабардино-Балкарии. В этих республиках в 2017 году сохранилась тенденция к снижению числа как жертв, так и вооруженных инцидентов. Так, в Дагестане в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, число жертв конфликта снизилось на 149 человек (с 204 до 55).

Снижение количества вооруженных инцидентов можно объяснить тем, что 2017 году, согласно рапортам силовиков, были убиты лидеры нескольких группировок боевиков. При этом невозможно утверждать, что все они действительно занимали высокое положение в иерархии боевиков.

В Кабардино-Балкарии число жертв вооруженного конфликта уменьшилось в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, на 14 человек (с 15 до одного). Республика, по данным "Кавказского узла", стала самым безопасным регионом СКФО в 2017 году.

При этом самым "горячим" регионом Северного Кавказа, по данным "Кавказского узла", впервые с 2010 года можно назвать Чечню. Число жертв конфликта в республике выросло в минувшем году на 74,4%, с 43 до 75 человек, на фоне бессудных казней, жертвами которых в 2017 году стали не менее 25 человек.

На "Кавказском узле" также размещена "Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2017 год по данным Кавказского Узла", в которой наглядно показаны данные о количестве раненых и убитых среди силовиков, боевиков и мирных жителей регионов Северного Кавказа.

Кроме Чечни, тенденция к росту напряженности наблюдается в Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

В Северной Осетии в 2017 году жертвами вооруженного конфликта стали девять человек, тогда как в 2016 и 2015 годах жертв конфликта в республике не было. В Карачаево-Черкесии в 2016 году жертв конфликта зафиксировано не было, а в 2017 году жертвами вооруженного инцидента около станицы Зеленчукская стали пять человек. На Ставрополье боевики впервые с 2010 года активизировались в столице края.

При этом количество нападений, за которые взяла на себя ответственность запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство", в 2017 году незначительно снизилось на Северном Кавказе. Если в 2016 году ИГ* взяло ответственность за нападения на силовиков в СКФО не менее шести раз, то в 2017 году - за пять атак, говорится в опубликованном сегодня материале "Кавказского узла" "Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа".