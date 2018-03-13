Около 150 человек посетили открытие выставки о культуре адыгов на станции метро в Москве

13 марта 2018, 04:18

На выставочном пространстве московской станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка «Республика Адыгея на Воробьевых горах», на которой в основном представлены работы адыгских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. На открытии выставки собралось около 150 человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

О том, что на станции метро "Воробьевы горы" откроется выставка декоративно-прикладного искусства адыгов, написал автор сообщения, поступившего на WhatsApp "Кавказского узла".

В числе экспонатов выставки вошли мужской костюм «Черкеска», женский костюм «Тыргатао», платье-символ «Зеленый мир», деревянная колыбель «Кушьэ», адыгейский стол «Анэ», 16-клавишная адыгская гармоника и адыгский музыкальный смычковый инструмент «Шичепшин». Мероприятие является первым совместным проектом постоянного представительства Адыгеи в Москве, Национального музея республики и "Мосметро".

На открытие выставки 12 марта сначала пришло около 50 человек, но их количество увеличилось втрое, когда дети показали старинный адыгский танец “Къафэ”. Если выставленные экспонаты не могли заставить пассажиров выйти из вагона, то это с легкостью удалось танцу в исполнении детей. Молодые и пожилые люди вышли из поезда, посмотрели танец, а после его окончания снова сели в поезд и отправились далее, при этом из них лишь немногие задержались, чтобы посмотреть на экспонаты выставки, передает корреспондент "Кавказского узла".

Экспонаты в основном привлекали внимание тех пассажиров, которые выходили из поезда на станции метро “Воробьевы горы”. Они останавливались, несколько минут смотрели на предметы в витринах и потом продолжали свой путь.

Бывший военный Вячеслав Павлов, служивший на Кавказе, с большим интересом и неторопливо разглядывал экспонаты. Он не отошел от витрин даже когда начался танец.

Мне бы хотелось побольше подобных выставок о всех народах Кавказа. Я служил там, и мне эта тематика близка

“Было очень неожиданно, что такая выставка проводится в метро. Я вышел на этой станции, у меня здесь встреча, и пока я жду товарища, с удовольствием смотрю, что здесь выставлено. Мне очень приятно, честно говоря. Мне бы хотелось побольше подобных выставок о всех народах Кавказа. Я служил там, и мне эта тематика близка”, - сказал Вячеслав Павлов “Кавказскому узлу”.

Идею проведения выставки в метро он оценил высоко и предложил строить в метрополитене не только выставочные залы, но и концертные залы.

“Идея хорошая. Идешь по своим делам и заодно можно бесплатно сходить на выставку, что-то новое узнать о народах своей страны. Я таких экспонатов в других музеях не видел. Был в Ереване, там видел национальные армянские костюмы, но в Москве – ни разу. В метро строят большие транспортно-пересадочные узлы, и можно было еще построить концертные площадки для больших коллективов. В свое время Штраус играл свои вальсы на вокзале в Петербурге, и весь цвет города собирался на вокзале, чтобы услышать прекрасную музыку”, - полагает Павлов.

Он также призвал провести на выставочной площадке станции “Воробьевы горы” выставку о русской культуре.

“Такие выставки напоминают о необходимости возврата к своим корням. Если малые народы сохраняют свою культуру, показывают и одевают свои национальные костюмы, то русские – нет. Кроме как на сцене, русского национального костюма не увидишь. Поэтому мне бы хотелось видеть здесь также выставку о русской культуре”, - добавил бывший военный.

Уроженка Адыгеи Эмма Шэож, проживающая в Москве, хоть и много раз видела выставленные экспонаты, но с интересом рассматривала их. “Я видела такие экспонаты в Адыгее, но в Москве такое впервые. Я специально приехала на эту станцию, чтобы посмотреть. Узнала о выставке в Facebook”, - сказала Эмма Шэож "Кавказскому узлу".

По ее мнению, идея провести выставку в метро хорошая, но ей бы хотелось видеть предметы адыгской культуры в более престижных выставочных площадках.

“Я эту идею поддерживаю, но мне бы хотелось, чтобы наша культура была представлена в ведущих музеях и авторитетных площадках. Но преимущество этой площадки в том, что эта выставка открыта для всех. И многие абсолютно случайно знакомятся с нашей культурой. Кстати, я бы с удовольствием посмотрела здесь на предметы русской культуры. На самом деле мы очень мало знаем о русской культуре. Кроме масленицы, ничего не знаем”, - отметила она.

Преимущество этой площадки в том, что эта выставка открыта для всех. И многие абсолютно случайно знакомятся с нашей культурой. Кстати, я бы с удовольствием посмотрела здесь на предметы русской культуры

Ольга Иванова рассказала "Кавказскому узлу", что тоже случайно стала посетительницей выставки. “Я случайно увидела, что на станции какая-то активность и решила поближе посмотреть. Еще не все экспонаты я успела посмотреть, но мне интересно. Не каждый день можно такое увидеть. Приятно выходить из вагона и видеть предметы культуры народов России”, - сказала Ольга.

Она отметила, что хотела бы увидеть выставку о культуре Абхазии. “У них тоже красивые танцы и чудесные костюмы. Это все интересно и колоритно для славянских людей. Я в Адыгее не была никогда и вижу такое впервые. Побольше бы таких выставок”, - сказала Ольга Иванова.

Работы художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Адыгеи легли в основу выставки

Выставка на станции метро "Воробьевы горы" продлится до конца апреля и станет хорошим подарком для всех москвичей и гостей столицы, рассказала "Кавказскому узлу" заместитель директора Национального музея Республики Адыгея Нальмес Шовгенова.

Выставка "Декоративно-прикладное искусство адыгов" - первый опыт сотрудничества Национального музея Адыгеи с метрополитеном Москвы, отметила она.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов живет за пределами России, говорится в справке "Адыги" на "Кавказском узле".

«Экспонаты отбирались министерством культуры Адыгеи, Центром народной культуры Адыгеи и специальной комиссией, которая занималась выставкой. Самих музейных экспонатов очень немного. В основном все экспонаты – это работы художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Адыгеи. Например, реконструкции женских платьев и черкеска. Это как раз возрождение тех промыслов и ремесел, которые были характерны для адыгов», - сказала Нальмес Шовгенова.

Привезенные из Адыгеи экспонаты выставлены в специально закрытых витринах. «Это герметичные, безопасные, очень удобные, прекрасные для восприятия трехметровые витрины. То есть экспонаты не просто на стенах станции метро вывешены, а установлены на специальной выставочной площадке», - рассказала замдиректора Национального музея Адыгеи.

По ее словам, интерес москвичей и гостей столицы был замечен еще во время монтажных работ по установке экспонатов на выставочной площадке станции метро. «Даже тогда, когда мы вели монтажные работы, было очень много людей в метро, которые не проходили мимо, останавливались, смотрели, читали, фотографировали. Выставка с самого начала вызвала интерес жителей Москвы и гостей столицы. Я считаю, что идея проведения такой выставки прекрасна», - отметила она.

Фактически каждый пассажир станции "Воробьевы горы" становится посетителем выставки

Выставка порадует пассажиров и представит перед ними всю красоту традиционной культуры и художественных промыслов Республики Адыгея, полагает сотрудник пресс-службы "Мосметро".

«Мы надеемся, что выставка будет интересна нашим пассажирам. Мы постоянно получаем обратную связь от наших пассажиров: через информационные стойки «Живое общение» и в социальных сетях, в письмах и через СМИ. Часто пассажиры благодарят за организацию интересных мероприятий, и мы уверены, выставка Национального музея Республики Адыгея станет одним из них», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, ежедневно более 8 тысяч пассажиров посещают станцию «Воробьевы горы».

«В конце 2010 года на станции «Воробьевы горы»... открылась уникальная выставочная площадка. Круглые прозрачные тумбы-витрины установлены прямо на платформе. Выставочная площадка на станции метро уникальна по самому факту своего месторасположения. Станция «Воробьевы горы» просторная и светлая, длина зала вместе с подходными коридорами составляет 284 метра. Пассажиры могут посетить выставку, не выходя со станции. Фактически каждый пассажир станции становится посетителем выставки», - отметил сотрудник пресс-службы.

Для подобных выставок не является проблемой то, что люди в метро обычно спешат и не успевают ничего увидеть, уверен он.

«Московское метро – это не только транспортное предприятие, ежедневно перевозящее более 8 млн пассажиров. Метрополитен постепенно становится частью городского культурного пространства. В метро Москвы проходят выставки и концерты, театрализованные представления и флешмобы. Кстати, все эти мероприятия организовываются таким образом, чтобы не препятствовать пассажиропотоку. Остановиться и посмотреть или пойти мимо – решение каждого пассажира. Наша задача – сделать экспозицию интересной. С каждым проведенным мероприятием мы наблюдаем увеличение интереса со стороны пассажиров, получаем все больше положительных откликов», - объяснил сотрудник предприятия.

В целом, по его словам, на выставочной площадке станции «Воробьёвы горы» уже проведено три выставки о культурах народов России. В феврале 2017 года была открыта выставка изделий народного художественного промысла Республики Дагестан, в ноябре 2017 года действовала выставка народно-прикладного искусства Якутии, а в феврале 2018 года открылась выставка «Бурятский художественный металл. Хранители истоков».

Организаторы отметили, что экспонаты адыгской выставки впервые привезены в Москву

Начальник отдела по вопросам культуры и связям с общественностью постпредства Адыгеи в Москве Эмма Кабертай рассказала, как родилась идея проведения выставки. «Идея организации выставки принадлежит сотруднице постпредства Виолетте, которая ежедневно проезжает по станции «Воробьевы горы». Она видела разные выставки там и предложила представить нашу культуру на выставочной площадке метро. Идея нам понравилась, и мы взялись за ее реализацию», - сказала Кабертай "Кавказскому узлу".

По ее словам, экспонаты выставки впервые привезены в Москву. «Такой выставки, связанной с культурой адыгов, в Москве еще не было. Мы делали разные мероприятия, но выставки с экспонатами декоративно-прикладного искусства адыгов пока не было. В рамках этой выставки были привлечены лучшие мастера, которые из поколение в поколение передают культуру нашего народа. На выставке показано то, чем наш народ гордится. Чем глубже у народа культура, тем лучше народ показывает свою культуру», - отметила она.

Подобные выставки положительно влияют на образ Республики Адыгея и Российской Федерации. Граждане, посетившие выставку, поймут, что в Адыгее живут люди, которые не отливают пули и не делают ятаганы, а ткут, плетут, вышивают, делают гармошки, занимаются красивой золотой вышивкой

По словам Кабертай, всеми организационными вопросами выставки занималось постоянное представительство Адыгеи в Москве. «Информационное сопровождение выставки в основном идет с помощью страниц постпредства в соцсетях. Информация есть также на нашем сайте. Но самое главное, что огромное количество людей проезжает по станции метро и будет видеть, что там идет выставка. Чем больше мы будем знать о культуре друг друга, тем больше мы будем уважать друг друга и с большим уважением относиться к народам, которые нас окружают», - сказала она.

Она убеждена, что москвичам и гостям столицы важно знакомиться с культурой не только адыгов, но и других регионов. «Подобные выставки положительно влияют на образ Республики Адыгея и Российской Федерации. Граждане, посетившие выставку, поймут, что в Адыгее живут люди, которые не отливают пули и не делают ятаганы, а ткут, плетут, вышивают, делают гармошки, занимаются красивой золотой вышивкой», - добавила Кабертай.

Она также сообщила, что постпредство планирует 6 апреля организовать встречу с заслуженной артисткой Адыгеи Софии Чич, а на ноябрь в Москве намечен вечер адыгского ансамбля народной песни «Исламей».

Нефляшева: экспонаты выставки смотрятся органично в современных интерьерах метро

На выставке представлены работы современных адыгских мастеров, в их числе и черкески, и женские платья с ручной вышивкой, и знаменитые черкесские столики анэ, и детские люльки, и свадебные знамена из орехов, и многое другое, отметила старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН, автор блога на "Кавказском узле" "Северный Кавказ сквозь столетия" Наима Нефляшева.

"Неудивительно, что в современных технологичных интерьерах метро они смотрятся органично, уместно, потому что виртуозная вышивка, идеально скроенные черкески, тонкие шали, трещотки, которые словно вот-вот позовут танцоров в круг – это то, что способно остановить вечно спешащих людей и заставить их застыть возле витрин. Так что, если вы хотите узнать, почему столики анэ восхищали европейских путешественников, в каком случае и у кого были черкески белого цвета, почему у современных народов Кавказа покупка традиционных люлек бьет все рекорды, хотя еще несколько десятилетий назад врачи ругали тугое пеленание и призывали мам ни в коем случае не класть новорожденных детей в такие колыбельки – вам сюда, на Воробьевы горы", - написала Нефляшева в посте "В метро иль не в метро - вот в чем вопрос? 12 марта на Воробьевых горах открывается выставка декоративно-прикладного искусства из Адыгеи" в своем блоге на «Кавказском узле».

То обстоятельство, что выставка организована в метро, не должно вызывать смущение, поскольку подобные проекты, когда в метро проводят выставки и размещают целые галереи, реализуются в Лондоне, Неаполе, Париже, отметила она.

"Не все пассажиры метро успевают дойти до музея, не все в силу многих причин даже угадают с первого раза, где находится Адыгея, но если на Воробьевых горах людям захочется остановиться у витрин и узнать больше, значит, организаторами все было сделано правильно", - полагает Нефляшева.