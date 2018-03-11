11 марта 2018, 00:13

Младенец найден мертвым в Батуми

Тело новорожденного ребенка обнаружено на берегу моря в курортном городе Батуми. Правоохранительные органы начали расследование по статье об убийстве.

По предварительным данным, на шее у младенца имеется повреждение. Его тело передано на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, сообщил 10 марта "Sputnik-Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте 2017 года тело восьмилетнего ребенка было найдено в реке в Грузии. МВД Грузии сообщило, что мальчик числился пропавшим без вести.

Примечание:

"Ребенок из Абхазии передан в грузинскую приемную семью", "Обвиняемый по делу о смерти детей в Кобулети найден мертвым", "Двое детей израильских туристов погибли в Грузии".

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