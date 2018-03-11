11 марта 2018, 00:13
Младенец найден мертвым в Батуми
Тело новорожденного ребенка обнаружено на берегу моря в курортном городе Батуми. Правоохранительные органы начали расследование по статье об убийстве.
По предварительным данным, на шее у младенца имеется повреждение. Его тело передано на экспертизу.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка", санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, сообщил 10 марта "Sputnik-Грузия".
"Кавказский узел" ранее писал, что в марте 2017 года тело восьмилетнего ребенка было найдено в реке в Грузии. МВД Грузии сообщило, что мальчик числился пропавшим без вести.
"Ребенок из Абхазии передан в грузинскую приемную семью", "Обвиняемый по делу о смерти детей в Кобулети найден мертвым", "Двое детей израильских туристов погибли в Грузии".
11 марта 2018, 08:22
-
Жильцам пятиэтажки в Краснодаре разрешено вернуться домой после взрыва газа
Три из четырех подъездов дома не получили повреждений при взрыве газа, жильцы уцелевших квартир начали возвращаться домой, сообщили власти Краснодара.
11 марта 2018, 07:23
-
Голосование на муниципальных выборах началось в 20 общинах Армении
Избирательные участки в 20 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавиской, Лорийской, Котайкской, Ширакской и Тавушской областей открылись в 8.00 по местному времени (7.00 мск).
11 марта 2018, 06:40
-
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Дагестане
Вероятность схода лавин сохранится сегодня до вечера в горных районах Дагестана.
11 марта 2018, 05:42
-
Около 25 тысяч человек остались без света в Краснодаре
Из-за неблагоприятных погодных условий в Краснодаре произошли массовые аварийные отключения электроснабжения.
11 марта 2018, 05:22
-
Политологи скептически оценили потенциал оппозиции в Армении
Оппозиции Армении вряд ли удастся добиться массового протеста, потому что общество апатично и разочаровалось в политике, заявили "Кавказскому узлу" Борис Навасардян и Грант Микаелян, комментируя прошедший в Ереване протестный митинг.
-
10 марта 2018, 17:49
Волгоградские коммунисты на пикетах потребовали честных выборов
-
10 марта 2018, 09:16
Азербайджан обвинил Армению в 90 обстрелах за сутки
-
10 марта 2018, 06:29
Сотрудник полиции Дагестана признал вину в двойном убийстве
-
10 марта 2018, 01:491
Правозащитники раскритиковали отказ Европарламента от наблюдения за выборами в Азербайджане
-
09 марта 2018, 15:17
Два дольщика задержаны на пикетах в Геленджике
-
09 марта 2018, 10:50
Движение на границе Грузии с Турцией открыто без ограничений
-
11 марта 2018, 08:22
Жильцам пятиэтажки в Краснодаре разрешено вернуться домой после взрыва газа
-
11 марта 2018, 07:23
Голосование на муниципальных выборах началось в 20 общинах Армении
-
11 марта 2018, 06:40
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Дагестане
-
11 марта 2018, 05:42
Около 25 тысяч человек остались без света в Краснодаре
-
11 марта 2018, 00:13
Младенец найден мертвым в Батуми
-
10 марта 2018, 23:48
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
-
10 марта 2018, 23:37
Человек погиб при аварии в Дагестане
-
10 марта 2018, 23:16
Лавина сошла на дорогу в Рутульском районе Дагестана
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
11 марта 2018, 03:10
Мэр Боржоми отказался от повышения зарплаты
-
10 марта 2018, 23:48
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
-
13 февраля 2018, 10:5216
Саакашвили Михаил Николозович
-
02 декабря 2017, 01:013
Чатаев Ахмед Раджапович
-
20 сентября 2017, 23:241
Тумсо Абдурахманов
-
02 ноября 2017, 11:2860 подписей в защиту журналистов
-
22 мая 2015, 22:05Совместная декларация саммита "Восточного партнерства" (Рига, 21-22 мая 2015 г.)
-
10 марта 2018, 10:33Разыскиваю брата
-
10 марта 2018, 07:49Произвол полицейских в Геленджике
-
09 марта 2018, 17:06В Адыгее с частным визитом находятся два гвардейца короля Иордании
-
08 марта 2018, 05:20В мечети аула Урупский были украдены пожертвования
-
07 марта 2018, 00:20В Болгарии на Аллее писателей установили бюст Коста Хетагурова
-
01 марта 2018, 11:1984
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
22 февраля 2018, 11:5430
10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне
-
10 октября 2017, 15:091
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в июле 2017 года по данным Кавказского узла
-
25 сентября 2017, 15:08
Военная демократия Курдистана: как референдум отзовётся на Кавказе
-
10 марта 2018, 20:03
BERG...man Tbilisi"Мы ответим на санкции США не так, как Россия". Турция - при всех за и против, харАктерная страна! 40
-
10 марта 2018, 15:12
BERG...man Tbilisi"Худой мир", часто, не лучше "доброй ссоры". Грузия, Украина, РФ - Абхазия, ЮО, Донбасс 39
-
10 марта 2018, 09:10
BERG...man Tbilisi"Как он посмел пригласить к прямому диалогу сепаратистов из Абхазии и ЮО"... 26
-
09 марта 2018, 18:01
BERG...man TbilisiОбращение премьер-министра Грузии к РФ и тявкание лицемеров, что это позор и поражение 22
-
09 марта 2018, 16:22
BERG...man TbilisiЖенские квоты в парламенте - тавро и плевок в равенство людей! 7