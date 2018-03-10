Кавказские горы. Краснодарский край. Фото Григория Шведова для "Кавказского узла"

10 марта 2018, 08:19

МЧС сообщило о лавинной опасности в горах Кубани и Адыгеи

Экстренное предупреждение о возможном сходе лавин в Краснодарском крае и Адыгее объявлено до сегодняшнего вечера.

Предупреждение действует до 18.00 мск и относится в высотам от полутора тысяч метров.

Кроме того, в отдельных населенных пунктах Кубани сегодня утром возможен гололед на дорогах, налипание мокрого снега, сообщил на своем сайте Южный региональный центр МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в кубанском поселке Мостовской сегодня без осадков, +2, скорость ветра 6 метров в секунду. В адыгейском поселке Никель также +2 и без осадков, ветер дует со скоростью 8 метров в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

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