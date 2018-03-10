Образовательный ресурс для заключенных презентован в Азербайджане

10 марта 2018, 02:51

Электронная библиотека с правовыми актами, учебными пособиями, художественной литературой и научными книгами даст заключенным знания о своих правах и возможность заниматься самообразованием, сообщили азербайджанские правозащитники на презентации проекта в Баку.

Интернет-ресурс "Тюремная библиотека", презентованный в Баку 9 марта, предназначен для заключенных, их родных, адвокатов, правозащитников, журналистов и исследователей проблем мест принудительного содержания. Ресурс создан в рамках проекта "Усиление роли гражданского общества в обеспечении социально-экономических прав чувствительных групп населения" по программе развития ООН в партнерстве с Правозащитным центром Азербайджана (ПЦА) при финансовой поддержке Евросоюза, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"На сайте размещены десятки законодательных и нормативно-правовых актов, касающихся деятельности пенитенциарных учреждений, электронная библиотека, включающая художественную и научную литературу, учебные пособия, книги на иностранных языках, полезные ссылки для журналистов и активистов НПО", - рассказал один из исполнителей проекта, глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гасанова, в разделе "Юридические консультации" опубликованы советы о процедурах подачи жалоб. Тюрьмы не имеют подключения к интернету, но база данных ресурса будет предоставлена учреждениям на CD-дисках.

В "Тюремной библиотеке" обобщены все правовые акты, регламентирующие деятельность закрытых учреждений, это поможет удовлетворить потребность заключенных в информации об их правах, указал директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

"К примеру, не многие [из заключенных] знают, что наряду с Кодексом исполнения наказаний есть еще превосходящие его по объему в несколько раз Правила внутреннего распорядка. Знание этих правил просто необходимо заключенным, в том числе для избежания конфликтов. Обеспечить всех книгами невозможно, проблема решается их наличием в электронном доступе", - сказал Зейналов корреспонденту "Кавказского узла".

Тюремные библиотеки оснащены компьютерами, и заключенные могут их использовать для чтения книг, пояснил он. "Доступ к базе данных "Тюремной библиотеки" важен также для образования и самообразования заключенных. Университет "Хазар" даже предлагал проводить прием заключенных на заочное отделение, но, к сожалению, эта идея пока остается нереализованной. Некоторые чиновники и судьи задаются вопросами, зачем, к примеру, осужденному на пожизненный срок высшее образование. Однако не следует забывать, что приговоренные к пожизненному заключению могут по закону через 25 лет после наказания добиться помилования. Выйдя на свободу, человек сможет использовать свою специальность, это облегчит его реинтеграцию в общество", - отметил Зейналов.

Глава Правозащитного центра Азербайджана отметил, что отношение администраций тюрем к информированию заключенных об их правах в последние годы изменилось.

"Работники колонии рискуют быть наказанными, если на них будут поданы жалобы. Несколько лет тому назад в одной из колоний заключенному не передали принесенную ему книгу "Правила внутреннего распорядка", это дело вызвало шум, и начальство было наказано. Сейчас администрации тюрем даже заинтересованы, чтобы заключенные чем-то занимались, читали, это способствует поддержанию спокойствия и порядка. С другой стороны, самообразование обеспечивает хорошую атмосферу, предохраняет заключенных от нервных срывов, предотвращает конфликты", - подчеркнул Зейналов.

Правозащитникам недавно удалось добиться установки телевизоров в камерах крытой Гобустанской тюрьмы - учреждения с самым жестким в Азербайджане режимом, отметила замдиректора ПЦА, член Общественного комитета по наблюдению за местами принудительного содержания при Минюсте Азербайджана Залиха Тагирова.

"Раньше в этом учреждении в год было по пять попыток суицидов, часто эти попытки приводили к смерти заключенных. За последний год, после установки телевизоров, не зафиксировано ни одного случая", - сказала Тагирова.

Она отметила, что многие заключенные проявляют тем или иным образом интерес к знаниям. "Есть те, кто вообще не увлекается чтением, но многие любят книги. Читают в основном "криминал", но есть и те, кто увлекается исторической литературой, изучает иностранные языки. Некоторые заключенные даже преподают иностранные языки другим осужденным, верующие читают книги на арабском языке. Представители администраций говорят, что учреждения не могут обеспечить подписку на все газеты и заключенные должны делать это за свой счет, либо им должны помогать неправительственные организации", - рассказала Залиха Тагирова корреспонденту "Кавказского узла".

Наиболее существенные проблемы в области прав заключенных касаются оказания им психологической помощи и обеспечения их связей с внешним миром, а также последующей реинтеграции в общество. Профессиональный уровень психологов в пенитенциарных учреждениях зачастую оставляет желать лучшего, указала Тагирова. По словам правозащитницы, наиболее уязвимой категорией заключенных являются молодые женщины, родившие в заключении детей - от таких женщин часто отворачиваются их родные, а детей, рожденных в тюрьме, при достижении трехлетнего возраста забирают у матерей-заключенных. Работа по гуманизации наказания требует решения этих проблем, подчеркнула она.