В Южном Дагестане приостановлено вещание сразу нескольких телеканалов

08 марта 2018, 05:33

Роскомнадзор, МВД и ФСБ обнаружили нарушения при установке передатчиков у ряда телевизионных станций в Южном Дагестане, сообщили местные СМИ. Представители телеканалов "Рубас" и "Юждаг ТВ" подтвердили, что оборудование был изъято, эфирное вещание временно приостановлено. Поводом для закрытия станций стали нарушения, допущенные при установке передающего оборудования. Представитель "Юждаг ТВ" пообещал восстановить эфирное вещание после 18 марта.

Управление Роскомнадзора по Дагестану, отдел "К" Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД по республике и ФСБ России по республике заблокировали доступ к эфиру нескольких телеканалов и радиостанций республики, сообщил 6 марта "Черновик" со ссылкой на собственные источники. В числе закрытых каналов издание назвало "Юждаг", "Рубас", "ТВ Каспий", а также радиостанцию Love Radio.

Отдел "К" предъявил претензии к неправильной установке передатчиков

В Дербент из Махачкалы приезжали проверяющие от отдела "К" ФСБ РФ, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" администратор телекомпании "Рубас" Татьяна Алимирзаева.

"Этот отдел занимается телерадиовещанием. Они ежегодно проводят проверку телекомпаний. Контролируют нашу сетку вещания, что мы транслируем, если находят нарушения, то указывают, что надо исправить", - рассказала она.

По её словам, все телеканалы имеют необходимые лицензии, и вопрос о них не ставился.

"Проблема была только в неправильной установке передатчиков. На горе рядом с Дербентом в районе села Джалган были установлены ретранслятор и передатчики нескольких теле- и радиостанций Южного Дагестана. Представители спецслужб заявили, что обнаружили нарушения. Они заключаются в том, что передатчики стоят не в том месте, где они должны были находиться по согласованию с органами, для этого нужны были ещё какие-то бумаги", - рассказала Алимирзаева.

Она пояснила, что оборудование было изъято и увезено в Махачкалу.

"Мы посидели с проверяющими, побеседовали. Они сказали, чтобы мы устранили недостатки, составили протокол о нарушении, по нему выписан небольшой штраф. После праздника мы оплатим штраф, и всё оборудование вернется на место", - сказала администратор телекомпании "Рубас".

По ее словам, вещание телеканала "Рубас" и радиостанции Love Radio (входит в медиахолдинг "Рубас", - прим. "Кавказского узла") сейчас не ведётся, однако ещё два телеканала "Марс" и "Арц", которые принадлежат телерадиокомпании "Рубас", продолжают выходить в эфир.

"Мы теоретически могли бы подключить и ТВ "Рубас" к кабельным сетям и вести через них трансляцию, но решили до выполнения требований органов этого не делать. Оборудование двух других наших телеканалов не было изъято, и они продолжают работу. Но радиостанция сигнал передавала через то же оборудование, что и ТВ "Рубас", поэтому она также временно отключена", - пояснила Алимирзаева.

Ретранслятор вернут только после 18 марта

Руководитель "Юждаг ТВ" Мусабек Гаджиев подтвердил, что передатчики телеканала изъяты, однако сообщения о полном закрытии телестанции назвал "слухами".

"Тем, кто это распространял в Instagram и в других сетях, мы уже написали о необходимости опровержения и предоставили копии наших документов", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

"По мнению проверяющих, расположение нашего модулятора ретрансляции не совсем соответствовало координатам, указанным в разрешительных документах. То есть станции передвигать нельзя. За это нарушение составлен протокол, и, возможно, мы должны будем заплатить штраф примерно в пять тысяч рублей. И нам потребуется внести исправления в пакет документов по размещению оборудования связи. Но мы продолжаем свою работу. Есть онлайн-трансляция на нашем сайте и на канале в Youtube", - рассказал Гаджиев.

По его словам, в пакет разрешительных документов для работы телеканала входят регистрация в качестве средства массовой информации, лицензия на вещание и лицензия на услуги связи, которые выдает Минпечати и Роскомнадзор. На основании этих документов Москвой выдается РИЧ (разрешение на использование частот), а затем в Махачкале нужно получить разрешение на эксплуатацию сооружений связи.

По его мнению, ретрансляторы вернут только после 18 марта.

"Связано ли это с выборами президента, не могу сказать. Но, видимо, в канун выборов есть своеобразный контроль, чтобы СМИ не чувствовали себя чересчур свободными. Иногда надо поступаться своими частными интересами ради общественных. В принципе, на нашем канале политических передач и не было. Только новости, преимущественно местные, освещаем мероприятия, которые проводятся в районах по школам, в других учреждениях. В основном мы - развлекательное телевидение. Но такая профилактика полезна всем и мне тоже. Нужно всегда иметь полный пакет", - сказал Гаджиев.

"ТВ Каспий" продолжает вещание в прежнем режиме

Среди телеканалов, деятельность которых была прекращена, дагестанские СМИ назвали "ТВ Каспий". Директор телеканала Айваз Алиханов опроверг эти сведения. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что лицензии и разрешительная документация телеканала в порядке, передатчики никто не изымал.

"ТВ Каспий" продолжает вещание в прежнем режиме. Весь пакет документов канала есть в Интернете, и мы можем прислать их копии всем, кто интересуется", - сказал он 7 марта корреспонденту "Кавказского узла".

Алиханов не раскрыл деталей проверки его телеканала. "Не могу говорить об этом", - отметил он. При этом Алиханов отметил, что оборудование, которое мы в рамках закона арендуем, не взяли".

"Работать будем и на выборах. Мы - единственный телеканал Южного Дагестана, который получил аккредитацию на выборах", - добавил директор "ТВ Каспий".