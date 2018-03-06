Пятеро жителей Дагестана обвинены в причастности к боевикам

06 марта 2018, 20:16

Передано в суд дело пяти членов вооруженного подполья в Тарумовском районе, сообщила прокуратура Дагестана.

По версии следствия, обвиняемые присоединились к боевикам в августе-сентябре 2017 года. "По предварительному сговору они приобрели и хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, а также наркотическое средство, марихуану, в крупном размере", - говорится в сообщении прокуратуры.

Все пятеро арестованы, им предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 208 (организация и участие в незаконном вооруженном формировании), ч. 2 ст.228 (незаконное хранение наркотических средств), ч. 2 ст.222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 2 ст.222 УК России (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Дело направлено в Тарумовский районный суд, сообщила сегодня на свойм сайте республиканская прокуратура.

Комментариев обвиняемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 января житель Сулейман-Стальского района был приговорен к пяти годам и двум месяцам колонии за помощь участникам вооруженного подполья.