Содержимое тайника с оружием. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-dagestane-v-hode-kto-neytralizovany-dvoe-0.html

06 марта 2018, 20:16

Пятеро жителей Дагестана обвинены в причастности к боевикам

Передано в суд дело пяти членов вооруженного подполья в Тарумовском районе, сообщила прокуратура Дагестана.

По версии следствия, обвиняемые присоединились к боевикам в августе-сентябре 2017 года. "По предварительному сговору они  приобрели и хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, а также наркотическое средство, марихуану, в крупном размере", - говорится в сообщении прокуратуры.

Все пятеро арестованы, им предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 208 (организация и участие в незаконном вооруженном формировании), ч. 2 ст.228 (незаконное хранение наркотических средств), ч. 2 ст.222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 2 ст.222 УК России (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Дело направлено в Тарумовский районный суд, сообщила сегодня на свойм сайте республиканская прокуратура.

Комментариев обвиняемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 января житель Сулейман-Стальского района был приговорен к пяти годам и двум месяцам колонии за помощь участникам вооруженного подполья.

Примечание:

"Тело убитого жителя Каспийска выдано родным", "Два кизлярца арестованы по делу о расстреле прихожан", "Сабсаби посетовал на равнодушие Азербайджана к детям своих граждан в Ираке".

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