Владелец захваченного завода посетовал на бездействие властей Абхазии

06 марта 2018, 00:25

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба встретился с бизнесменом Михаилом Пановым, заявившим о захвате своего предприятия, и пообещал ему содействие в разрешении конфликта. Аналогичные обещания президента Абхазии Рауля Хаджимбы ранее ни к чему не привели, указал Панов. Сотрудники компании продолжили пикетировать посольство Абхазии в Москве.

Как писал "Кавказский узел" 2 марта, гендиректор ООО «СПС Кавказ» Михаил Панов заявил о захвате своего предприятия, расположенного в селе Лыхны Гудаутского района, гражданами Абхазии. Сотрудники предприятия провели около посольства Абхазии в Москве акцию протеста. Представитель Панова анонсировал бессрочный митинг в случае отсутствия реакции со стороны властей.

В письме, которое Панов 2 марта передал послу Абхазии, сказано, что несколько граждан Абхазии, «опираясь на личные коррупционные связи во властных структурах Республики Абхазия», потребовали особых условий участия в хозяйственной и финансовой деятельности российского предприятия. Официальные обращения по этому поводу в правоохранительные органы и к властям Абхазии были "проигнорированы", заявил в письме Михаил Панов.

Представители ООО «СПС Кавказ» 5 марта вновь вышли с пикетом к зданию посольства Абхазии в Москве, требуя реакции на захват работающего в республике российского предприятия по производству полимеров. Пикет продолжится и в последующие дни, пока не будет решена проблема, заявил поверенный гендиректора предприятия Илья Панов корреспонденту "Кавказского узла".

«Наша акция у посольства продолжается. Мы по очереди находимся у здания ведомства, это одиночный пикет. Наше требование заключается в том, чтобы были восстановлены законные права собственника, гендиректора предприятия Михаила Панова на его собственность», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Илья Панов.

Как и 2 марта, напротив здания посольства стоял автомобиль с баннером «Захвачено очередное российское предприятие «СПС Кавказ». Кто следующий?». «Место, где припаркован автомобиль, относится к платной стоянке. Мы оплатили его и будем стоять до тех пор, пока не выполнят наши требования. Завтра тоже сюда придем, и послезавтра», - заявил Илья Панов 5 марта.

Он отметил, что пока посольство Абхазии пока никак не отреагировало на происходящее. Согласованный бессрочный митинг с участием 50 человек, который Илья Панов анонсировал на акции 2 марта, будет проводиться, по его словам, после выборов президента России.

После встречи с Хаджимбой Панову предложили "национализировать" предприятие

Сам владелец предприятия Михаил Панов встретился 5 марта с министром экономики Абхазии Адгуром Ардзинбой. Встреча с Пановым, который обратился в министерство за содействием в разрешении конфликта, была организована «по инициативе Минэкономики для выяснения всех обстоятельств», говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Минэкономики уточнили, что конфликт у Панова возник с бывшим наемным работником и директором компании, продававшей продукцию «СПС Кавказ». По итогам совещания, одним из участников которого был торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов, министр Ардзинба «принял решение изучить подробно ситуацию и оказать соответствующее полномочиям министерства экономики содействие в ее разрешении», указала пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Михаил Панов ранее лично встречался с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, который на словах продемонстрировал полное понимание и деятельное желание помочь. При том, что Хаджимба обещал разобраться в кратчайшие сроки, «ничего конкретного для восстановления нарушенных прав российского инвестора сделано не было», уверяет бизнесмен.



«Через несколько дней после встречи с президентом на меня начали активно выходить «окологосударственные» посредники с предложением организовать встречу с «бандитами», выступить посредниками в переговорах или даже с предложением «выкупить» или «национализировать» предприятие», - заявил Михаил Панов.

Панов: «СПС Кавказ» стало одним из крупнейших предприятий Абхазии

Строительство завода по производству пластиковых труб и других изделий в селе Лыхны Гудаутского района началось в 2010 году, после того, как компания со 100% российским капиталом взяла в аренду один гектар земли на 25 лет, рассказал единственный собственник предприятия Михаил Панов корреспонденту "Кавказского узла".

Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в декабре 2015 года. По словам Панова, на этапе первоначального инвестирования и строительства завода власти Абхазии лояльно относились к деятельности ООО «СПС Кавказ», но после когда завод заработал и компания получила первую прибыль, ситуация резко поменялась.

«С момента ввода в эксплуатацию завод «СПС Кавказ» стал одним из самых крупных производственных предприятий Абхазии и основной промышленной площадкой в проектировании, производстве материалов и строительстве инженерных сетей коммунального хозяйства Абхазии. Именно в этот момент граждане Абхазии, опираясь на личные неофициальные связи во властных структурах Гудаутского района, потребовали в ультимативной форме особых условий для личного участия в деятельности предприятия. Получив отказ, они, при полном попустительстве местных властей, перешли к использованию иных методов ведения бизнеса», - объяснил предприниматель.

"20 сентября 2016 года указанные граждане при поддержке агрессивной группы до 50 человек совершили бандитский налет на территорию завода и, угрожая физической расправой рабочим и персоналу, насильно вывезли российских сотрудников предприятия на границу с Россией, принудив их в грубой форме покинуть территорию Абхазии", - говорится в обращении Панова, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По словам бизнесмена, после 20 сентября 2016 года он не мог попасть на территорию собственного завода - все его попытки пройти на предприятие пресекались рейдерами и сопровождались угрозами физической расправы.