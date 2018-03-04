Непогода в Озургети. Фото: © Sputnik / STRINGER https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180304/239536944/Nepogoda-v-Gurija-bez-krysh-ostalis-neskolko-desjatkov-domov.html

04 марта 2018, 20:25

Более 30 домов повреждены из-за непогоды в Грузии

Дома в населенных пунктах района Озургети повреждены в результате сильного ветра с дождем. В селах начала работать комиссия по определению ущерба.

Погода на территории Западной Грузии ухудшилась вечером 3 марта. Сегодня весь день в Гурии идет сильный дождь, сопровождаемый порывистым ветром. На Черном море поднялся пятибалльный шторм.

В результате непогоды пострадали несколько сел Озургетского муниципалитета, особенно сильно - Гурианта, Натанеба и Шрома. Здесь повалены деревья, со многих домов полностью сорваны крыши, пишет "Новости-Грузия".

Всего в районе Озургети (регион Гурия) повреждены более 30 домов. К подсчету ущерба приступила специальная рабочая группа. После установления суммы ущерба власти начнут выплаты компенсаций населению из резервного фонда, сообщает сегодня "Sputnik-Грузия".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в районе Озургети будет идти дождь, ветер скоростью 7 метров в секунду, температура воздуха +9 градусов. Днем 5 марта дождь продолжится, ветер усилится до 9 м/с, температура воздуха +7. Дождь прекратится 6 марта, скорость ветра снизится до 3 м/с,температура повысится до +18. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Десятки школ и детсадов закрыты в Аджарии из-за снегопада", "Дома и сельхозугодья затоплены в двух селах Грузии", "Дома жителей Озургетского района Грузии подтоплены после ливней".

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