Работники Agara-Sugar в Грузии потребовали возобновления производства

03 марта 2018, 19:40

500 человек вторые сутки проводят акцию протеста у ворот сахарного завода в поселке Агара с требованием возобновить производство на предприятии, остановленное в ноябре 2017 года. Прекращение производства парализовало жизнь поселка, заявили в профсоюзе.

Акция началась 2 марта в поселке Агара. 500 работников предприятия требуют встречи с премьер-министром Грузии, сообщили в Объединении независимых профсоюзов Грузии.

Участники акции пригрозили перекрыть центральную трассу

По данным Объединения профсоюзов, юридически предприятие не закрыто, и люди по-прежнему числятся сотрудниками завода, однако не могут работать и получать зарплату, поскольку производство полностью остановлено.

"Люди уже полгода не получают зарплату, поскольку предприятие Agara-Sugar не может работать себе в убыток из-за дешевого импортного сахара на рынке", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя Объединения независимых профсоюзов Этери Матурадзе.

Работники завода заявили, что, в случае невыполнения их требований, перекроют трассу Тбилиси – Сенаки - Леселидзе, которая связывает Восточную и Западную Грузию.

"Мы требуем, чтобы нам дали возможность возобновить работу завода. Это уже третья акция, но от власти на нас никто не отреагировал. В течение двух дней - день и ночь - мы будем проводить акции, а в понедельник (5 марта) перекроем дороги", - заявила в эфире телекомпании "Рустави 2" сотрудница завода Мариам Размиашвили.

Представитель первичной профсоюзной организации на предприятии Заза Алборашвили заявил, что окончательного решения перекрыть дорогу пока не принято, но "люди готовы и на такие радикальные действия, поскольку у них не осталось надежд". "Все решения будут приниматься коллегиально, в совете с другими рабочими", - сказал Заза Алборашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, прекращение деятельности предприятия "парализовало полностью жизнь всего поселка Агара". "Из 7000 жителей Агары на заводе работают 500 человек, а это семьи. То есть, примерно половина людей зависят от работы завода", - сказал Алборашвили.

Представитель профсоюза заявил, что люди оказались в бедственном положении, без средств к существованию.

Вечером 2 марта с рабочими встретился председатель политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. "В этой стране есть правительство или нет, хотя бы номинально? Люди сутками протестуют, чтобы хоть кто-то из правительства узнал о них и соизволил встретиться и поговорить", - написал после встречи с работниками завода Ника Мелия на своей странице в Facebook.

Остановку производства руководство завода объяснило демпингом цен на сахар

Руководство компании Agara объясняет остановку производства тем, что "в Грузию завозится дешевый импортный сахар по демпинговой цене". По словам директора предприятия Алхана Ализаде, единственное решение для возобновления производства – это введение антидемпингового закона, который повысил бы цены на импортный сахар.

"Мы неоднократно писали правительству о демпинговых ценах. Мы надеялись принять меры, но мы ничего не могли сделать. Разница между ценами на сырье и белый сахар настолько мала, что производство потеряло смысл. Тому причиной являются произвольные цены, устанавливаемые импортерами", - цитирует Алхана Ализаде commersant.ge.

Власти Грузии ранее заявляли, что работают по вопросу антидемпингового законодательства. Заседание правительства по этому поводу прошло через месяц после остановки предприятия, 21 декабря 2017 года. "Мы работаем над тем, чтобы принять антидемпинговое законодательство и, по-видимому, оно будет реализовано в ближайшем будущем. Нам необходимо, чтобы законодательство соответствовало лучшим стандартам Всемирной торговой организации, которая позволяет государству принимать соответствующие меры, когда дело касается нездоровой конкуренции", - сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в парламенте. Тогда же он внес предложение о введении антидемпинговых мер, сообщила газета "Резонанси".

Никаких мер относительно антидемпингового законодательства так и не было принято, заявил председатель первичного профсоюза Георгий Диасамидзе.

"Никто не встречался с нами, никто не озвучивал никаких планов правительства или парламента", - сказал Диасамидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Тбилиси выразили опасения по поводу цен на сахар

"Агарский сахар был очень хороший – крупный, сладкий. Очень жаль, что его не будет. Но если ради него поднимут цены на импортный сахар, то это может ударить по продажам. Наверное, было бы правильно продавать его по более дорогой цене – свой потребитель у него найдется", - говорит продавец продуктового ларька в Тбилиси.

"Надо смотреть, насколько повысится цена – если на два-три тетри за килограмм, то еще терпимо, но если больше – то это уже будет ущерб для наших карманов. Но вообще нужно защитить грузинского производителя", - считает жительница Тбилиси Даро Хубуа.

В настоящее время цена сахара в Грузии составляет в среднем два лари за килограмм (примерно 0,82 доллара).