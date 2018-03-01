Парламентские выборы президента стали неожиданностью для ереванцев

01 марта 2018, 22:04

Армен Саргсян остался единственным кандидатом на пост президента Армении, выборы которого намечены на завтра. Большинство опрошенных "Кавказским узлом" жителей Еревана не знали о том, что лишены права выбирать главу государства, и собирались идти на голосование.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта парламент Армении должен выбрать президента страны. На этот пост были предложены уже зарегистрированный кандидат от правящей Республиканской партии, посол Армении в Великобритании и Северной Ирландии Армен Саргсян и Артак Зейналян, чья кандидатура была предложена фракцией "Елк". Зейналяну предстояло набрать не менее четверти (27 из 105) голосов депутатов, чтобы пройти этап выдвижения. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сошлись во мнении, что у кандидата от оппозиции нет шансов получить поддержку парламентариев.

В связи с конституционными изменениями в Армении, первым лицом страны после окончания президентского срока Сержа Саргсяна станет не президент, а премьер-министр. Срок президентства Сержа Саргсяна истекает 9 апреля. В этот же день парламент передаст полномочия новому главе государства, а премьер-министр и правительство подадут в отставку.

28 февраля истек срок выдвижения кандидатов в президенты Армении, и депутату Артаку Зейналяну не удалось набрать необходимого количества голосов для выдвижения. Спикер Национального собрания Ара Баблоян 28 февраля заявил, что "на пост президента Армении письменным заявлением 65 депутатов (РПА и АРФ "Дашнакцутюн") выдвинут Армен Варданович Саргсян", передал корреспондент "Кавказского узла".

Лишь семеро из 21 жителя Еревана, опрошенного 28 февраля корреспондентом "Кавказского узла" с помощью блиц-опроса, знали, что президента Армении будет выбирать не народ, а парламент. Некоторые из них собирались 2 марта голосовать на выборах.

Строитель Ашот Барсегян намеревался голосовать за Армена Саргсяна, к которому, по его словам, уважительно относится еще с тех времен, когда Саргсян занимал должность премьер-министра, и связывает с ним большие надежды.

Житель Еревана Геворг Погосян выразил удивление тем, что за два дня до выборов президента "вокруг ничего не происходит, никто об этом не говорит". Он также был удивлен тем, что у него уже нет права избирать президента, и что на пост главы государства претендует всего один кандидат. "Естественно, речь уже не может идти о выборах. Если всего один кандидат, из кого тогда выбирать? В любом случае, даже если бы выборы проходили всенародные, это будут формальные выборы. Наше присутствие ничего не меняет. Институт выборов в Армении не работает", - сказал Геворг Погосян.

После перехода Армении на парламентскую систему правления "президент будет бутафорский, а реальной властью будет премьер-министр", убежден художник Сергей Шушанян. Именно поэтому, по его словам, интерес к президентским выборам у него пропал, когда он узнал, что главу государства будет выбирать парламент.

"Это абсолютно неинтересные выборы, особенно если учесть, что кандидат всего один. Выборы с одним кандидатом – не выборы, но таковы наши реалии", - отметил Шушанян.

Армине Мнацаканян, по ее словам, считает неправильным, что народ лишен права избрать президента. Это говорит о том, что мнение народа никого не интересует, сказала она.

Студент Ереванского госуниверситета Геворг Гюлумян заявил, что "власти нарушают закон и попирают права народа", поскольку "положение в Конституции, согласно которому президента выбирает парламент, должно вступить в силу после вступления в должность четвертого президента".

А сейчас, по его мнению, президента должен избрать народ. "Но в любом случае выборы предрешены, где бы они ни проходили, и даже если 20 кандидатов будут баллотироваться вместе с Арменом Саргсяном, все равно победит кандидат от власти", - считает Гюлумян.

Инженер Рафик Арутюнян также, по его словам, предпочел бы, чтобы президента избирал народ. "Сейчас парламент выбирает. Но среди депутатов есть такие, что ни разу к микрофону не подходили, никакие вопросы не задавали, никакие вопросы не решают", - пояснил он.

Жительница Еревана Ануш Амбарцумян назвала выборы единственного кандидата "прямым назначением" президента.

Другая жительница Еревана считает, что "парламент как избранный народом орган имеет право выбирать президента, но, поскольку и депутатов народ особо не избрал, реальных выборов не было, то неправильно, чтобы Национальное собрание выбирало президента".

Домохозяйка Армине Егиазарян убеждена, что "правильнее было бы, если бы народ избирал президента, чтобы потом было с кого спросить".

"Если бы парламент представлял интересы народа, то ничего страшного, если он будет избирать президента", - сказала студентка Кристине Мачкалян, отметив, что на самом деле, по ее мнению, парламент интересы людей не представляет.

Филолог Кнарик Адамян, по ее словам, не знала, что президентские выборы пройдут в парламенте. Она уточнила, что в любом случае не собиралась идти на выборы, так как считает, что "ее участие не может ничего изменить".

"Даже при общенародном голосовании президентом станет тот человек, которого захотят власти. Поэтому ничего особо и не изменилось", - поделилась мнением женщина.

Еще одна жительница Еревана, отказавшаяся представиться, сообщила, что намерена "непременно пойти на голосование", потому что, по ее мнению, именно из-за пассивности народа "происходят негативные явления" в стране.

Политологи объяснили неосведомленность людей отсутствием предвыборной агитации

Отчасти в связи с отсутствием предвыборной кампании и агитационных материалов, которые не предусмотрены новым законом, жители Армении до сих пор не знают, что президента выбирает парламент, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политтехнолог Карен Кочарян.

"Когда ведется предвыборная борьба, общество готовится к этому, вся пресса говорит об этих выборах", - пояснил он.

По его мнению, тенденция к уменьшению политической активности людей наблюдалась еще тогда, когда выборы президента были общенародными. "В это огромный вклад сделали медиаресурсы. В том числе люди, занимающиеся политикой, власти довели общество до такого состояния. И сейчас нам надо потихоньку поднимать уровень образованности", - считает политтехнолог.

Социологические опросы по выборам президента Армении не проводились, сказал корреспонденту "Кавказского узла" научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаэлян. Но, по его мнению, интерес к выборам в обществе "очень низкий".

Президентские выборы в Армении обычно сопровождались самой высокой явкой избирателей и проходили с большим интересом, отметил он. "Если люди считали, что они могут как-то повлиять на ход событий, кто на выборах, кто после выборов путем протестных акций, то их интерес к выборам, соответственно, и был больше. Для народа эти выборы всегда были актуальными. Сейчас у них нет влияния на президентских выборах, поэтому и интереса у народа нет", - пояснил Микаэлян.