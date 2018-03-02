В России за месяц продано всего 30 экземпляров монографии "Азербайджанцы"

02 марта 2018, 06:24

В России вышла в свет монография "Азербайджанцы" из серии "Народы и культуры", с 6 февраля через сеть книжных магазинов продано только 30 экземпляров этого издания. Появление такой монографии является большой редкостью при том, что книга рассчитана на широкий круг читателей, заявили ее авторы. Низкий уровень продаж специалисты связывают со слабой информационной поддержкой выпуска.

О том, что в серии книг "Народы и культуры" Институтом этнологии и антропологии РАН издан том "Азербайджанцы", написал автор сообщения, поступившего на SMS-сервис "Кавказского узла".

В издательстве "Наука" в начале февраля вышла коллективная монография "Азербайджанцы" из серии "Народы и культуры" с тиражом около 1400 экземпляров, из которых примерно 1000 книг предназначено для продажи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" ответственный редактор тома "Азербайджанцы", кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии РАН Любовь Соловьева.

"Книга вышла тиражом 300 экземпляров без права продажи и около 1000 книг... - на продажу. Их можно купить в сети магазинов "Академнаука". Еще 100 экземпляров для себя заказала Академия наук Азербайджана", - отметила Соловьева.

С 6 февраля 318 книг поступило в продажу в сеть магазинов "Академкнига". Коллективная монография азербайджанских и российских ученых состоит из 700 страниц и продается за 1496 рублей. По состоянию на 28 февраля было продано всего 30 книг, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник коммерческого отдела магазина.

Слабый интерес к тому "Азербайджанцы" объясняется отсутствием рекламы издания

30 проданных книг за такой срок с момента после появления в полках магазинов является очень маленьким количеством, считает специалист по продажам издательского дома "Умма" Абдулла Копичко. "Меня не удивляет такое количество проданных книг... В нашем издательстве выходили книги на исламскую тематику, но продавались всего десятками при том, что мусульман в нашей стране тоже много. Основная причина такого количества продаж – недостаточная информационная поддержка", - сказал Копичко "Кавказскому узлу".

Он рассказал, что имел личный опыт работы с "Академкнигой", и продажи книг издательства были на хорошем уровне, но в данном случае, полагает он, проблема кроется также в узконаправленности монографии. "Чтобы увеличить продажи такого рода книг, надо вести активную рекламную кампанию. И этим должны заниматься как сама сеть магазинов, так и те, кто заказывал книгу. То есть должно быть хорошее информационное сопровождение среди тех слоев общества, которые являются потенциальными покупателями. В целом в России сложно продавать книги, особенно если тематика книги – не из популярных", - отметил Копичко.

У выпустившего книгу издательства нет собственной торговой сети, отметил научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН, академик Валерий Тишков. "У них всего несколько магазинов на всю Москву... Издают неплохо, но продавать книги не умеют. С продажами просто катастрофа. Потребность в книге есть, но нет достаточной информации о книге", - сказал Тишков "Кавказскому узлу".

Монографии из серии "Народы и культуры" являются уникальными, и интересны читателю, уверен он. "Во-первых, это наиболее полная историко-этнографическая сводка о том или ином народе, который проживает на территории России и бывшего СССР. Кроме того, это полное описание истории народа, начиная от расселения, формирования культуры, самосознания и заканчивая демократическими процессами. Во-вторых, это совместный проект, в рамках которого работают ученые, представляющие народ, о котором пишется том, и их российские коллеги", - сказал академик.

По его словам, начиная с 1997 года уже вышли тома "Армяне", "Грузины", "Чеченцы", "Народы Дагестана", "Карачаевцы и балкарцы", "Ингуши", "Осетины". "Осталось написать о черкесах и адыгах. Может быть, выйдет также небольшой том о ногайцах", - отметил Тишков.

В томе представлена уникальная карта о расселения азербайджанцев в России. Это авторская карта нашего сотрудника Валерия Степанова, которая публикуется впервые. Этот том ожидаем среди азербайджанской диаспоры. Сейчас во всех крупнейших библиотеках России можно ознакомиться с монографией.

Том "Азербайджанцы" будет интересен российским читателям, а маленькое количество проданных книг объясняется плохим маркетингом, сказала "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук, ответственный секретарь серии "Народы и культуры" Института этнологии и антропологии РАН Людмила Мисонова.

"В томе представлена уникальная карта о расселения азербайджанцев в России. Это авторская карта нашего сотрудника Валерия Степанова, которая публикуется впервые. Этот том ожидаем среди азербайджанской диаспоры. Сейчас во всех крупнейших библиотеках России можно ознакомиться с монографией. Фактически есть доступ населения к книге. А плохие продажи – результат некачественного маркетинга. Люди просто не знают, что в магазине продается эта книга", - объяснила она.

Мисонова отметила, что в посольство Азербайджана в России отправлялось обращение с призывом заказать 1000 экземпляров новой книги, но пока это предложение еще обсуждается.

Электронной версии книги в продаже не будет, сказала она. "Пока серия томов целиком не будет завершена, мы не собираемся делать электронные версии. В планах - издание книги с большим тиражом, но с сокращенным объемом, чтобы сделать ее научно-популярным изданием", - сказала Мисонова.

Небольшое количество проданных книг является болезненным вопросом также для авторов самой монографии, отметил один из авторов труда, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Юрий Анчабадзе.

"Маленькое количество проданных книг – неприятно для нас. Не налажена информационная составляющая выхода книги. Нет публикаций о книге. Многие не знают, что есть такая книга и, следовательно, не идут в магазин за покупкой. Надо больше писать и информировать о подобных книгах. Есть определенная проблема в информационной поддержке", - сказал "Кавказскому узлу" Анчабадзе.

При этом историк признается, что в этом есть также вина самих авторов монографии. "Может быть, в этом есть доля вины также самих авторов, которые могли бы больше информировать о выходе этой монографии, чтобы заинтересовать широкие массы. Ведь книга интересная для российского читателя, поскольку дает очень разностороннюю и разнообразную информацию об азербайджанцах", - отметил он.

Монография включает в себя темы, о которых нельзя было писать в советские годы

По мнению Юрия Анчабадзе, в России в целом мало знают об истории азербайджанского народа. "После распада СССР люди потеряли интерес к этому народу. Но сейчас наблюдается тенденция возрождения интереса. Книга полезна широкому кругу читателей, хоть и издана в издательстве "Наука". На первый взгляд может казаться, что она только для научных кругов, но она написана очень доступным и популярным языком. Она прекрасно иллюстрирована довольно редкими и архивными картинками", - рассказал историк.

По словам Анчабадзе, он в соавторстве с ответственным редактором тома "Азербайджанцы" Любовью Соловьевой подготовил главу, посвященную азербайджанцам России. "В России большая азербайджанская диаспора. Они живут во многих регионах России, не только в крупных городах. Данные по их количеству очень расплывчаты, статистика несовершенна. Мы ссылаемся на официальные данные и, согласно переписи 2010 года, азербайджанцев в России 603 тысячи, а в Москве – 63 тысячи. Но мы понимаем, что в реальности цифры абсолютно другие, и поэтому ждем данных новой переписи", - отметил он.

По словам историка, его задачей было рассказать о жизни азербайджанцев в России. "Дана география расселения азербайджанской диаспоры в России. Содержится информация об основных профессиональных нишах. Они представлены во всех социальных сферах: в рабочих профессиях, в квалифицированном труде, в здравоохранении. Постарались написать, какие существуют основные азербайджанские организации в России, описать черты культуры, которые характерны российским азербайджанцам. Мы написали, что азербайджанцы абсолютно не притеснены в своих культурных и общинных интересах. Это очень удачный пример сплоченной диаспоры", - заметил он.

В 1960-х годах издательство Академии наук СССР выпустило двухтомник "Народы Кавказа" из серии "Народы мира", в котором также были представлены азербайджанцы, но книги серии "Народы и культуры" по Кавказу принципиально отличаются от прежнего издания тем, что в них есть темы, о которых нельзя было писать в советские годы, рассказал один из авторов новой монографии.

"Тогда о многих темах писали завуалированно и в целом был общий взгляд на все темы. Прошло уже полвека, и сейчас абсолютно другой уровень обобщения, более объективный и свободный взгляд на историю. В новых изданиях использованы новые методологии и новые подходы к написанию монографии. Это и отличает серию книг "Народы и культуры" от тома "Народы Кавказа", - объяснил Анчабадзе.

Появление монографии, такой как "Азербайджанцы", является редкостью, отметила ответственный редактор тома Любовь Соловьева. "У нас очень мало работ об этнографии азербайджанского народа, поэтому появление такой монографии – большая радость в научных кругах двух стран. Но книга интересна также для обычных читателей. Мне кажется, ее с радостью воспримут читатели как в России, так и в Азербайджане. Книгу с нетерпением ждут в наших университетах", - уверена она.

Любовь Соловьева сообщила, что монография была издана на российские деньги. "Том был написан в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований, который был выигран в 2017 году. С финансовой точки зрения Азербайджан не принимал участие в издании коллективной монографии", - сказала она.

По ее словам, монография была написана по определенному стандарту, которая присуща всем книгам из этой серии. "Мы ориентировались на то, чтобы народная культура была отражена максимально подробно. Это не всегда удается ввиду отсутствия определенных авторов. Практические все темы об азербайджанцах охвачены, но не так, как в серии "Грузины". В Грузии этнографическая школа очень детальная и подробная, поэтому и серия получилась более детализированная, чем "Азербайджанцы". Например, народная культура отражена не полностью, но мы старались в общих чертах дать представление о ней", - рассказала ответственный редактор тома.

Издание книги на русском языке обеспечивает ее продвижение за пределами РФ и Азербайджана

Том "Азербайджанцы" в основном является коллективным трудом азербайджанских ученых из Института археологии и этнографии НАНА, Института истории и ряда профильных научных учреждений, а также Бакинского государственного университета, рассказал "Кавказскому узлу" глава отдела этносоциологических исследований Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Алиага Мамедли. "Я даже еще не видел печатный вариант, удалоcь увидеть ее в PDF-формате", - отметил Мамедли, который принимал участие как в подготовке статей для издания, так и выступил его ответственным редактором.

Еще три года назад с Институтом этнологии и антропологии Российской академии наук была достигнута договоренность об участии в азербайджанских ученых в проекте, реализуемом с 1990-х годов, отметил Мамедли.

Ранее никогда такой этнографической монографии об азербайджанцах в Москве не издавалось, сообщил он.

По его словам, в книге "Азербайджанцы" из серии "Народы и культуры" повествуется об истории азербайджанского народа, его происхождении, его лингвистической и антропологической характеристиках, о культуре — материальной, духовной, об этнокультурных процессах, которые характерны для сегодняшнего времени. В книге содержится информация о традиционном хозяйстве азербайджанцев - земледелии, скотоводстве, о ремеслах - гончарстве, ковроткачестве, деревообработке, металлообработке, ювелирном деле и т.д.

Ученый считает издание данной книги в России важным для информирования россиян и в целом русскоязычных читателей об азербайджанцах и Азербайджане. "В этой книге содержится информация и о достижениях нашей страны в различных областях. В этом смысле ее появление — большой плюс в продвижении правды о реалиях Азербайджана на мировой арене", - полагает он.

На Западе есть специалисты-этнологи, которые через русский язык знакомятся с литературой, посвященной народам бывших советских республик, в том числе Азербайджана

Издание монографии на русском языке обеспечивает ее продвижение на всем постсоветском пространстве, да и в странах Восточной Европы, отметил Мамедли. "Да и на Западе есть специалисты-этнологи, которые через русский язык знакомятся с литературой, посвященной народам бывших советских республик, в том числе Азербайджана", - добавил он.

По его словам, книга богато иллюстрирована фотографиями из архива не только Института археологии и этнографии Азербайджана, но и из российских источников — архива Института антропологии в Москве и антропологического музея в Санкт-Петербурге.

Книга представляет интерес не только для историков, этнологов, студентов, культурологов, но и рассчитана на широкий круг читателей. Она может быть интересна и для туристов, намеревающихся посетить в Азербайджан, считает ответственный редактор издания.

Мамедли выступает за продолжение сотрудничества с российскими коллегами в области этнологических исследований, однако, по его словам, пока новых конкретных проектов нет.

После распада СССР интерес россиян и народов бывших советских республик взаимно ослаб

Издание книги "Азербайджанцы" в России стало важным событием в научной и культурной жизни двух стран, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции, культуролог Тогрул Джуварлы.

"Это важное событие и с точки зрения информирования российской аудитории об азербайджанцах. После распада СССР интерес россиян и народов бывших советских республик взаимно ослаб. Однако в последние годы вновь наметилось повышение интереса друг к другу", - сказал Джуварлы "Кавказскому узлу".

С другой стороны, через русскоязычную литературу с этнологией Азербайджана знакомятся и другие народы, отметил он.

По его словам, изданный в 1960-х годах двухтомник "Народы Кавказа" включал в себя изумительные произведения, в которых очень интересно описываются обычаи и культура народов Кавказа. Несмотря на распад СССР, культурное взаимовлияние народов бывшего Союза остается, и подобные книги очень востребованы, уверен Джуварлы.

"Конечно, кто-то может усмотреть в этом и какие-то политические подтексты – дескать, Россия хочет подчеркнуть, что народы бывшего СССР находятся в сфере ее влияния. Но если даже в этом и есть какая-то политика, то это проявление ее в "мягкой форме". Научное, информационное и культурологическое значение подобных изданий гораздо больше", - считает культуролог.