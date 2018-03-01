Чеченский археолог собрал более 30 тысяч рублей для сохранения Хьелдинских башен

01 марта 2018, 05:12

Хьелдинские башни не вошли в перечень реставрируемых в Чечне объектов из-за отсутствия дороги для подвоза строительных материалов, сообщил автор инициативы Султан Исаев, объявивший о сборе средств на реставрацию на платформе краудфандинга без привлечения властей. Эти башни являются культурным наследием Чечни, и для проведения работ возле них можно использовать чеченские традиции коллективной взаимопомощи, считает профессор Аббаз Осмаев. Восстановление самого памятника можно провести только при помощи государства, отметил археолог Александр Скаков. В Чечне нет памятников, которые бы уже не были включены в реестр, заявил в ответ представитель комитета по охране и использованию культурного наследия республики.

Археолог из Чечни объявил с 18 января сбор средств для реставрации Хьелдинских башен, не вошедших в список реставрируемых объектов, написал автор сообщения, поступившего на WhatsApp "Кавказского узла".

Сбор средств ведется не на реставрацию, а на благоустройство территории вокруг башен и их изучение, уточнил в свою очередь автор проекта в сообщении, поступившем на SMS-сервис "Кавказского узла".

Археолог Султан Исаев на площадке Планета.ру, где ведется сбор средств, указал в описании проекта, что деньги, помимо очистки и благоустройства территории вокруг башен, также будут направлены на прокладку пешеходной тропы вокруг замкового комплекса, состоящего из боевых и одной жилой башни в селе Хьелди.

«В Чечне много боевых и жилых башен, находящихся под угрозой полного разрушения. Некоторые объекты культурного наследия в последние годы отреставрированы. Хьелдинские башни не включают в перечень реставрируемых из-за отсутствия дороги для подвоза строительных материалов, на прокладку которой не закладываются деньги при проектировании реставрационных работ», - написал Султан Исаев.

В процессе работы планируется составить детальный план объекта с подробным описанием и чертежами, на основе которых будет разработан проект по реставрации объекта. В дальнейшем намечено попытаться включить комплекс в перечень объектов на реставрацию или же получить разрешение на консервационные работы на данном объекте, отметил инициатор сбора средств.

По состоянию на 04.00 мск 1 марта собрано 30685 рублей из необходимых 150 тысяч рублей. Сбор средств будет завершен через 18 дней.

Хьелдинские башни являются культурным наследием для Чечни

О Хьелдинских башнях историкам известно очень мало, однако любая из этих башен является серьезным культурным наследием, отметил доктор исторических наук, профессор ЧГУ Аббаз Осмаев.

«Башни относятся к Средневековью. . Подобные башни обычно имели оборонительный характер. Боевые башни выполняли предупреждающую функцию. На башнях зажигались костры, если неприятель вступал на территорию. Тогда в течение короткого времени местные мобилизовывались и могли выступить в поход. Эти башни имели высоту 20-25 метров», - сказал Осмаев корреспонденту «Кавказского узла».

Организовать обустройство территории вокруг Хьелдинских башен можно, используя традиции коллективной взаимопомощи у чеченцев, полагает он. «Это вполне реально сделать. Традиция взаимопомощи у чеченцев сохранилась, поэтому в этом случае все возможно. Единственное, надо дождаться более благоприятных погодных условий. Кроме этого, руководить этими работами должны специалисты, потому что мы имеем дело с историей, и надо быть очень осторожными», - отметил профессор.

Профессионалы должны заниматься работами по консервации башен, но это можно сделать и без помощи государства, считает он. «Должны быть профессионалы, которые знают, как проводить консервацию, как сохранить памятник, чтобы он не терял своей исторической ценности. Нам не надо, чтобы памятник хорошо выглядел, но из себя ничего не представлял. Мне кажется работы, связанные с одной или двумя башнями, можно сделать без помощи государства. Но при этом не думаю, что власти откажутся предоставить помощь для восстановления башни», - сказал Осмаев.

По его словам, он лично готов принять участие в работах по обустройства территории вокруг башен. «Если не получится личным участием помочь, то я присоединюсь к сбору средств», - добавил он.

Восстановление памятника невозможно без участия государства

Сбор средств для восстановления культурно-исторических памятников является необычным явлением в российской действительности, считает кандидат исторических наук из Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН, научный сотрудник Института археологии РАН Александр Скаков.

"Я с пониманием отношусь к сбору средств, но это не очень нормальная практика в России. Таких прецедентов в России я не знаю. Подобные вопросы обычно решаются обеспечением финансирования со стороны какого-то богатого человека или компании. Но если в результате сбора средств памятник будет восстановлен, то это можно только приветствовать", - сказал Скаков "Кавказскому узлу".

В любом случае восстановление памятника не может быть осуществлено без помощи государства, считает он. "В данном случае работы не могут вестись без согласия местных властей. Даже если башни не включены в единый государственный реестр, то сначала надо добиться их включения и потом начать все остальные работы. Странно, что это до сих пор не сделано", - отметил ученый.

Власти Чечни рапортуют о включении в госреестр всех объектов культурного наследия

В республике нет культурно-исторических памятников, которые бы не вошли в государственный реестр объектов культурного наследия, заявил "Кавказскому узлу" заместитель председателя комитета по охране и использованию культурного наследия Чеченской Республики Абу Исаев.

«В 2017 году было стопроцентное включение всех объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Их количество составило 675. Не было памятников, которые не вошли в реестр. Это были памятники средневековой архитектуры, объекты религиозного назначения, памятники гражданской и Отечественной войны», - сказал он.

По словам Абу Исаева, власти Чечни делают все возможное для охраны включенных в реестр памятников. «Выполняются все те мероприятия, которые определены федеральным законом об охране памятников. Ведется работа по сохранению памятников, популяризации. Также выполняются программы по реставрации памятников», - отметил он.