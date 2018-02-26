26 февраля 2018, 23:14

Уроженцы Чечни и Калмыкии заочно арестованы по обвинению в терроризме

Лефортовский суд Москвы сегодня вынес решение об аресте уроженца Калмыкии Имрана Цугиева и уроженца Чечни Сулеймана Мальцагова.

Согласно решению суда, Цугиев и Мальцагов, обвиненные в создании террористического сообщества, должны быть взяты под стражу, пояснила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Имрану Цугиеву вменяется создание террористической организации и участие в ней, вербовка боевиков и незаконный оборот оружия, Мальцагову - участие в террористическом сообществе и незаконный оборот оружия, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии" со ссылкой на РИА "Новости".

Детали уголовного дела в отношении Цугиева и Мальцагова не уточняются. Уроженец калмыцкого поселка Ики-Бурул Имран Цугиев и уроженец Грозного Сулейман Мальцагов числятся в списке лиц, причастных к терроризму на сайте Росфинмониторинга.

Комментариев со стороны обвиняемых или их представителей относительно предъявленных обвинений и решения о заочном аресте пока не поступало.

Примечание:

"Виноградов отказался признать вину в помощи террористам", "Шамиль Нурмагомедов отверг обвинения в финансировании терроризма", "Мосгорсуд признал законным заочный арест Мухудинова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 февраля 2018, 06:07

27 февраля 2018, 06:06

  • Политологи объяснили преследование Бабаяна местью властей

    Дело бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, приговоренного к шести годам колонии за незаконный ввоз в Армению переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", возникло в период кампании по выборам в парламент страны. Преследование Бабаяна может быть местью властей за его участие в формировании оппозиционного блока, поскольку он рассматривается как серьезная политическая фигура, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

27 февраля 2018, 05:54

27 февраля 2018, 05:53

27 февраля 2018, 05:25

  • Следком отрицает задержание полковника полиции в Дагестане

    Следствие не задерживало начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД Дагестана Хайбулу Ибнухаджарова по делу о мошенничестве, связанном с компенсацией расходов на выезд в командировку, заявили в Следственном комитете.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты