Уроженцы Чечни и Калмыкии заочно арестованы по обвинению в терроризме

26 февраля 2018, 23:14

Лефортовский суд Москвы сегодня вынес решение об аресте уроженца Калмыкии Имрана Цугиева и уроженца Чечни Сулеймана Мальцагова.

Согласно решению суда, Цугиев и Мальцагов, обвиненные в создании террористического сообщества, должны быть взяты под стражу, пояснила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Имрану Цугиеву вменяется создание террористической организации и участие в ней, вербовка боевиков и незаконный оборот оружия, Мальцагову - участие в террористическом сообществе и незаконный оборот оружия, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии" со ссылкой на РИА "Новости".

Детали уголовного дела в отношении Цугиева и Мальцагова не уточняются. Уроженец калмыцкого поселка Ики-Бурул Имран Цугиев и уроженец Грозного Сулейман Мальцагов числятся в списке лиц, причастных к терроризму на сайте Росфинмониторинга.

Комментариев со стороны обвиняемых или их представителей относительно предъявленных обвинений и решения о заочном аресте пока не поступало.