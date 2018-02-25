Близкие погибшего в Сочи сноубордиста заявили о бездействии следствия и врачей

25 февраля 2018, 02:52

Житель Чебоксар Алексей Матвеев погиб в горах Сочи, катаясь на сноуборде. По мнению близких Матвеева, Алексей был бы жив, если бы помощь ему была оказана своевременно. Есть вероятность, что сноубордист погиб в результате столкновения с кем-то на трассе, однако происшествие не расследуется должным образом, считает друг Матвеева Дмитрий Куприянов.

Сегодня, 25 февраля, состоятся похороны 33-летнего жителя Чебоксар Алексея Матвеева, который 13 февраля примерно в 17.00 мск получил травму в Сочи на курорте "Роза Хутор", где катался на сноуборде.

В бессознательном состоянии он был обнаружен на высоте 1170 метров над уровнем моря на трассе "Плато". 21 февраля Алексей скончался в реанимации, не приходя в сознание, рассказали его родные.

"Мы приехали с ним (Алексеем Матвеевым, - прим. "Кавказского узла") вместе на "Розу Хутор" покататься на сноуборде 11 февраля. 13 февраля мы поднялись вместе на трассу "Плато". Это ровное место и менее опасное... Я первый стал спускаться. Трасса тянется около километра. Так как я катаюсь уже 12 лет, то я ее преодолел за десять минут. Алексей мог пройти эту трассу минут за 15-20 в силу того, что он катается меньше, чем я. Когда я спустился и подождал его десять минут, то, поняв, что он где-то травмировался, стал ему набирать по рации. Но он не отвечал. После этого я в срочном порядке проинформировал спасателей о том, что человек пропал. Одновременно я стал спрашивать очевидцев, не встречали ли они молодого человека на своем пути? Никто ничего не мог сказать. Потом я увидел, как мимо меня волокли кого-то на волокушах, зацепленных за снегоход. Я не мог подумать, что это Алексей, но потом я узнал, что это был он. И его повезли в Краснополянскую больницу, куда я приехал через час после события", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" друг погибшего Дмитрий Куприянов.

По словам Куприянова, в заключении СМЭ (судебно-медицинской экспертизы) указано, что Матвеев ударился левой височной стороной головы. Шлем, когда его нашли, был снят. Снят также был и сноуборд. Это, по мнению Куприянова, говорит о том, что либо Алексей был в сознании, когда снимал экипировку, либо кто-то ему помог это сделать, например, те, с кем он столкнулся. Возможно, что сам Алексей сказал, что справится, но не смог и потерял создание.

"Такие травмы не получают сноубордисты. Мы падаем и ударяемся либо вперед, либо затылочной частью головы. Удариться виском у сноутбордиста фактически нет шансов при самостоятельном падении, тем более на таком месте, как трасса "Плато", которая весьма несложная и нетравмоопасная", - считает Дмитрий Куприянов.

В пояснении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") спасателя службы "Роза Хутор", который нашел Алексея Матвеева, сказано, что сноубордист был найден на трассе "Плато" в районе знака №7.

Он был обнаружен лежащим с левой части трассы со снятым шлемом и сноубордом. Спасатель проверил, что человек жив, попытался оказать ему на месте помощь, но изо рта и носа стали выходить рвотные массы. Положив сноубордиста в "восстановительное положение", он срочно вызвал помощь. Через минуту к нему подошли второй спасатель и доктор.

Спасатели и доктор "одели на пострадавшего "воротник шанса", уложили на спинальный щит и загрузили в волокушу, после чего отвезли его в медицинский пункт, говорится в объяснении.

По словам Куприянова, через час после происшествия, примерно в 18.00 мск, Алексея доставили в больницу.

"Там он пролежал без специального оборудования и специальной помощи нейрохирургов еще четыре часа", - сказал Куприянов.

По его словам, только к 22.00 мск в больницу прибыл реанимационный автомобиль, который доставил Алексея в нейрохирургическое отделение другой городской больницы, где в в 23.30 приступили к операции.

"То есть между событием и началом жизненно важной операции прошло более шести часов. Это никак не объяснимо. Я сам находился в шоке, не понимал, что происходит, сидел у операционной всю ночь. Операция длилась 3,5 часа. Что ему делали и кто делал, я не знаю", - рассказал Куприянов.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не захотели опросить его и не ведут расследование как обстоятельств получения Алексеем травмы, так и неоказания своевременной ему помощи.

"Когда мне Дмитрий сообщил, что мой брат Алексей попал в беду, а мы двойняшки, то я сразу вылетел в Сочи первым рейсом. Брат не приходил в сознание. Мы собирались 16 февраля отмечать наш общий день рождения. Но брат находился в коме. Что-либо узнать было невозможно. Никакого расследования не проводилось, хотя мы и писали заявление в полицию Красной Поляны. Мы так и не поняли, почему полиция не затребовала записи с камер видеонаблюдения. 25 февраля у моего брата похороны", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" брат Алексея Александр Матвеев.

По словам полицейского отдела полиции Красной Поляны Артема Богатова, "материал проверки" по делу о смерти Матвеева находится у него, и он ожидает результатов медицинской экспертизы, которая будет готова 26 февраля. Сотрудник полиции сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что после получения СМЭ он передаст материал по подследственности в Следственный комитет.

По его мнению, "Алексей Матвеев ударился головой и получил травму ранее, чем в 17.00, и просто не обратился к врачу, а потом потерял сознание на трассе".

Дмитрий Куприянов не согласен с этой версией. Он настаивает на том, что Алексей был все время с ним с момента приезда, не падал, не ударялся, не получал травм и только после 17.00 произошло происшествие.

"Мы ищем очевидцев падения Алексея... Это начало трассы. Но пока никто не откликнулся", - сказал Куприянов.

Родственники погибшего представили корреспонденту "Кавказского узла" результаты судебно-медицинской экспертизы, датированные 22 февраля, где указывается, что смерть Алексея Матвеева наступила 21 февраля в 17.00 мск от "тяжелого ушиба головного мозга", наступившего после "падения при катании на сноуборде".

Брат погибшего Александр Матвеев и его друг Дмитрий Куприянов подали заявление прокурору Адлера, где пожаловались на бездействие правоохранительных органов и медработников. В прокуратуре корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили факт получения заявления.

"В данной ситуации усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности)", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк.

"До приезда реанимации прошло четыре часа, а до оказания реальной помощи более шести часов", - отметил он, добавив, что у него лично в практике был случай привлечения к уголовной ответственности медработников, которые ехали к пенсионерке час, вследствие чего она умерла.

Кроме того, полагает адвокат, проверку должен вести Следственный комитет, поскольку в травме сноубордиста не исключена криминальная составляющая.

«Подчеркну, я не утверждаю, что так и было. Но правоохранительные органы обязаны исходить из такой возможности", - заявил адвокат.