Уголовный кодекс. Фото Влада Александрова, "Юга.ру"

21 февраля 2018, 10:44

Ставропольчанин осужден за изнасилование падчерицы

Суд признал виновным жителя Апанасенковского района в изнасиловании 11-летней дочери своей супруги и приговорил его к 12 годам и 4 месяцам колонии, сообщило сегодня следствие.

По данным следствия, ночью 6 августа 2016 года молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, когда ее мать была на работе.

Суд признал его виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и назначил наказание в виде 12 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Комментарии от осужденного или его представителей относительно заявлений следствия и вынесенного приговора не поступали.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе житель Кировского района Ставрополья также был осужден за изнасилование падчерицы. Суд признал его виновным в изнасиловании 13-летней девочки и приговорил его к 12 годам колонии.

Примечание:

"Обвиняемый в насилии над ребенком на Ставрополье получил 14 лет тюрьмы", "Житель Минвод задержан по подозрению в убийстве школьницы", "Житель Ставрополья обвинен в изнасиловании и убийстве своего племянника".

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