Силовики сообщили о проверках в махачкалинском офисе "Газпрома"

20 февраля 2018, 14:04

Силовики сегодня начали выемку документов в офисе "Газпром межрегионгаз Махачкала", сообщили источники. Компания работает в штатном режиме, возразил ее представитель.

О том, что оперативные мероприятия, в том числе выемка документов, начаты сегодня в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана.

"Идут оперативные мероприятия с привлечением бойцов временной оперативной группировки МВД России. Идет в том числе выемка документов, задержаний нет", - сказал он, пояснив, что мероприятия проходят "в рамках ранее возбужденного уголовного дела". Какого именно, силовик не уточнил, сообщает агентство.

Выемку документов проводят сотрудники следственных органов МВД по Дагестану при поддержке бойцов временной оперативной группировки МВД в республике, подтвердил источник "Черновика".

Издание сегодня разместило в YouTube видео, озаглавленное "В "Газпром межрегионгаз Махачкала" силовики изымают документы". На 26-секундной видеозаписи, снятой на мобильный телефон из офисного здания, видны вооруженные сотрудники силовых структур около входа в офис в здании напротив. Один из силовиков придерживает мужчину в гражданской одежде, стоящего около стены здания с поднятыми руками.

"Перепутали, они пришли к нам?" - спрашивает одна из женщин за кадром. "Ага. Целая группа пришла", - отвечает ей другая. "Маски-шоу", - прокомментировал наблюдающий за происходящим мужчина.

По состоянию на 14.03 мск, видео набрало 93 просмотра.

По словам представителя "Газпром межрегионгаз Махачкала", несколько силовиков зашли "на беседу" с руководителем компании Владимиром Анастасовым.

"Компания работает в штатном режиме. Сидим, закрывшись в кабинетах, работаем. У нас проверять нечего - во-первых, электронный документооборот. Во-вторых, что вынимать? У нас здесь первички нет, она бывает в абонентских пунктах. Мы аппарат управления, мы издаем указы, исполняем их", - приводит слова представителя компании издание.

Как писал "Кавказский узел", с января в министерствах и ведомствах Дагестана московские следователи и прокуроры проверяют сведения о коррупции. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".