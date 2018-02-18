Первая стипендия фонда Али Каяева за успехи в изучении лакского языка вручена в Дагестане

18 февраля 2018, 03:04

Студентка первого курса лакского отделения факультета дагестанской филологии Дагестанского государственного педагогического университета Айшоба Габизова получила первую именную стипендию Фонда культурно-исторических исследований имени Али Каяева. Специалистов, знающих лакский язык и письменность аджам на должном уровне, очень мало, и студентам, изучающим язык, необходимо помогать, заявил исполнительный директор Фонда имени Али Каяева Ильяс Каяев.

В конференц-зале Дагестанского государственного педагогического университета прошел форум “Лакский язык: Сохранение и развитие”, в рамках которого была вручена первая именная стипендия фонда культурно исторических исследований имени Али Каяева, передает корреспондент "Кавказского узла".

Али Каяев - один из крупнейших мусульманских педагогов-просветителей и ученых-энциклопедистов Дагестана конца XIX - первой половины XX веков. Родился в 1878 году в селении Кумух (Гази-Гумук) Лакского округа Дагестана. Умер в 1943 году в ссылке в Казахстане. Оставил огромное литературное и научное наследие на арабском, турецком и лакском языках. Крупнейшие работы, посвященные лакскому языку - "Толковый словарь лакского языка", "Сравнительный словарь лакского, даргинского и аварского языков" (не окончена), "Грамматика лакского языка", "Лакский язык и история", "Материалы по лакскому языку и истории", говорится в биографии Али Каяева, опубликованной в "Справочнике" на "Кавказском узле".

В форуме приняли участие представители лакской общественности, студенты лакской группы факультета дагестанской филологии.

Открыла мероприятие заведующая кафедрой филологии и литературы Асият Кукуева. Она поздравила собравшихся с Днем лакского языка, который отмечается 16 февраля.

О проблеме сохранения и развития родного языка на форуме высказались руководитель Республиканского Комитета профсоюзов работников культуры и образования Марзижат Буттаева, историк Ильяс Каяев, этнограф Ахмед Курбанов, преподаватели лакского языка, учителя школ, представители районных администраций и муниципалитетов.

Необходимость учреждения именной стипендии возникла тогда, когда фонд начал искать специалистов, которые хорошо владеют родным языком, а также письменностью аджам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор фонда, внук известного просветителя Ильяс Каяев.

“Мы пришли к выводу, что не хватает людей, которые могут читать по аджаму. Мы решили этих студентов подготовить, и целиком курс готовился для научной работы”, - рассказал он.

Аджам или аджамия - письменность у некоторых неарабских народов, в том числе лакцев, на основе арабского алфавита. «В настоящее время лакский литературный язык пользуется алфавитом, составленным на основе русской графики. Алфавит этот разработан в 1938 году. До того лакский литературный язык пользовался, как и другие языки Дагестана, латинским алфавитом с дополнительными диакритическими знаками; этот последний в свою очередь исторически пришел на смену арабскому алфавиту, которым лаки пользовались до 1928 года», - говорится в книге Г. Муркелинского "Грамматика лакского языка", изданной в 1971 году.

Необходимость в таких специалистах связана, в том числе с тем, что большое количество исторических, языковых трудов и документов написано на аджаме, а специалистов, знающих лакский язык и аджам на должном уровне, очень мало, считает Каяев.

По его словам, фонд готов помогать студентам при поступлении в аспирантуру и продолжения научной деятельности. Стипендия назначается самому лучшему студенту лакского отделения по итогам семестра и составляет пять тысяч рублей ежемесячно. Первым стипендиатом стала студентка первого курса лакского отделения Айшоба Габизова.

Кроме того, студентам первого курса от имени Лакского национального совета, который является учредителем фонда имени Али Каяева, были вручены грамоты и денежные премии в размере трех тысяч рублей.

По словам Каяева, в планах фонда - введение преподавания арабской письменности на лакском отделении.

Он также рассказал, что несколько рукописей Али Каяева сейчас находятся на редактировании. "Это материалы по языку и истории лакцев. Будут издаваться на лакском и русском языках", - сообщил Ильяс Каяев.

Кроме того, по его словам, специалисты занимаются переводом труда Али Каяева по истории восстания 1877 года. "Сейчас переводятся с аджама письма участников восстания, которые были отправлены из ссылки",- рассказал Каяев.

Восстание 1877 года в Чечне и Дагестане - восстание против российских властей в связи с русско-турецкой войной 1877-1878 года. Известно также как "Малый газават", сообщает "Черновик".

Подобная поддержка студентов будет способствовать конкуренции в учебе и поможет определить лучших студентов, прокомментировал инициативу фонда имени Али Каяева кандидат исторических наук Сулейман Мусаев.

Сохранение языка очень важно, но какие бы не принимались меры, сохранить его будет невозможно, если на нем не говорят в семье, считает преподаватель лакского отделения факультета дагестанских языков Римляна Саадуллаева.

По ее словам, сейчас на отделении лакского языка учатся 18 студентов первого-пятого курсов. В последнее время количество студентов на национальных отделениях становится все меньше, сказала Саадуллаева корреспонденту "Кавказского узла".