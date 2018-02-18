Книга о старинном монастыре Дадиванк презентована в Нагорном Карабахе

18 февраля 2018, 00:57

Благотворительный фонд "Виктория" презентовал книгу "Дадиванк. Возрожденное чудо", посвященную истории одноименного монастыря и отреставрированным в нем фрескам.

Монастырь Дадиванк, или Хутаванк (арм. "монастырь на холме"), находится в одноименной деревне примерно в 100 километрах от Степанакерта. Согласно преданиям, первая базилика монастыря построена в середине I века на могиле Дади - ученика апостола Фаддея. В V веке монастырь был резиденцией агванского епископа и одним из важнейших культурно-просветительских центров района. В XIII веке в восточной части монастырского двора была построена соборная церковь жены князя Вахтанга Арзун-Хатун. В ее интерьере сохранились фрагменты фресок, приписываемых самой Арзун-Хатун, сообщает atb.am.

Книга о монастыре Дадиванк, презентованная в Степанакерте, издана по инициативе Международного благотворительного фонда «Виктория» тиражом 500 штук на трех языках – армянском, русском и английском. В книге 224 страницы. В издании рассказывается об истории монастыря, опубликованы фотографии и фотохроника процесса реставрации фресок храма, передает 17 февраля корреспондент "Кавказского узла".

Две фрески монастыря, датируемые 1278 годом, посвящены, по мнению авторов книги, интронизации Св.Николая Чудотворца и сцене побивания Св.Стефана Первомученика камнями. Изображение Св.Николая Чудотворца размещено на обложке книги.



Авторы текстов для книги - доктор исторических наук, профессор Карен Матевосян (Армения), искусствовед Авет Аветисян (Армения), доктор архитектуры, реставратор Ара Зарян (Италия) и доктор, специалист по реставрации стенных росписей Кристин Ламуре (Бельгия).

Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян поздравил с презентацией и благословил новые начинания фонда «Виктория».

По словам представителей фонда, часть книг будет направлена в школьные библиотеки Нагорного Карабаха, остальные подарены в ходе презентаций в разных странах.

«Издание книги «Дадиванк. Возрожденное чудо» - это не заказной проект, не однодневный проект. Это не просто книжка, для меня это книга - как стратегическое оружие... Это первая ласточка в рамках большого глобального проекта «Армянская фреска - неотъемлемая часть мирового наследия», - сказала на презентации директор фонда "Виктория" Гаяне Геворгян.

По ее словам, сам фонд создан несколько месяцев назад, имеет вливания от иностранных благотворителей, и издание книги про Дадиванк - это первый проект, но есть планы продолжить проекты в Нагорном Карабахе.

Геворгян сообщила, что фонд займется проведением творческих конкурсов для детей Нагорного Карабаха, также в планах "отправить в кругосветное путешествие" издание про Дадиванк с презентацией книги в разных странах и городах.

«Книга с благословения Арцахской епархии ААЦ (Армянской апостольской церкви) из Степанакерта отправится по всем местам Святого Николая. Скажу честно, я долго искала изображение Святого Николая в армянском мире, и была поражена, когда увидела его в Дадиванке. Это единственное изображение общехристианского святого в армянском мире. Люди должны это знать, должны приезжать, должны поклоняться всеми любимому святому. И мы делаем все возможное для пропаганды этого региона и уникального армянского искусства», - отметила Геворгян.

Отреставрированные фрески имеют большую мировую ценность, заявила на презентации специалист по реставрации стенных росписей из Бельгии Кристин Ламуре. По ее словам, она рада, что удалось их спасти, потому что в начале работы на это было мало надежды.

Кристин Ламуре рассказала, что побывала в Дадиванке, и ей приятно было видеть, как много людей посещают монастырь и рассматривают фрески.

«Арцах (Нагорный Карабах) всегда вызывал интерес в мире как у туристов, так и у специалистов», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор журнала «Гора», корреспондент газеты «Новое время» Елена Шуваева-Петросян.

«Я видела Дадиванк в 2002 году. Тогда он представлял из себя плачевное зрелище – крыши, поросшие травой, в помещениях летучие мыши... То, что там идут работы по возрождению духовности, возвращению интереса людей, можно только приветствовать», - рассказала Шуваева-Петросян.

«Я думаю, Арцах (Нагорный Карабах) может быть привлекателен не только Дадиванком, но и многими другими историческими памятниками, потому что здесь сосредоточие очень многих святынь, мощи различных святых. Если по всему миру в наше время с таким успехом развивается религиозный туризм, паломнический туризм, то таким же местом может стать Арцах (Нагорный Карабах)», - считает главный редактор журнала «Гора».

Реставрация фресок Дадиванка началась в 2014 году, и завершена в 2016 году при финансировании из госбюджета Нагорного Карабаха и финансовой помощи частных спонсоров, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель программ управления по туризму Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Нагорного Карабаха Артак Григорян.



«Для реставрации были приглашены иностранные специалисты, в частности, из Италии и Бельгии. Сейчас идут работы по консервации фресок», - сказал Григорян.

Он также сообщил, что на сегодня в монастыре Дадиванк идут строительные и реставрационные работы всего комплекса, а также обустройство территории и дороги к монастырю.

«Дадиванк всегда был одной из главных достопримечательностей Арцаха (Нагорного Карабаха) и был интересен для туристов. После того как северная дорога Варденис - Мартакерт начала функционировать, число посетителей в Дадиванк возросло в десятки раз», - отметил Григорян.

Напомним, что трасса Варденис - Мартакерт начала работать 1 сентября 2017 года. На ее строительство было потрачено 17 миллиардов драмов (около 35 миллионов долларов). Имеет протяженность 116 километров и является второй автодорогой, соединяющей Нагорный Карабах через Армению с внешним миром. Она проходит через северную часть Нагорного Карабаха через Шаумянский и Мартакертский районы.