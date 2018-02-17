Родители потребовали расследовать избиение школьника в Махачкале

17 февраля 2018, 21:53

Родители подростка, избитого на территории школы в Махачкале, заявили об отсутствии должной реакции школьного руководства и правоохранителей на инцидент. Детский омбудсмен Дагестана попросила прокурора проверить корректность квалификации уголовного дела.

Девятиклассника 20 ноября 2017 года избил у школы взрослый родственник его одноклассницы, рассказала мать подростка корреспонденту "Кавказского узла". "Родственник узнал о том, что дети переписываются, ему это не понравилось. Без выяснения обстоятельств он пришел в школу и жестоко избил моего сына, угрожал ножом", - сказала женщина. После избиения школьнику, по словам его матери, потребовалось длительное лечение в больнице.

"Когда мне сообщили о произошедшем, я бегом бросилась в школу. Уже потом, увидев состояние сына и узнав об обстоятельствах произошедшего, вызвала полицию и скорую, хотя их должно было вызвать руководство школы. С сыном находились лишь медсестра и несколько преподавателей, вся помощь ему заключалась в прикладывании холода к голове", - рассказала мать школьника.

Врачи детской многопрофильной больницы Махачкалы диагностировали у школьника множественные травмы - переломы костей носа и челюсти, контузию левого глазного яблока, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, указано в выписном эпикризе от 1 декабря 2017 года, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Выписавшись из больницы, подросток был переведен на домашнее обучение в связи с состоянием здоровья, отметила его мать.

Родители недовольны реакцией полиции и школы

Правоохранители 4 декабря 2017 года признали мальчика потерпевшим и возбудили в отношении 20-летнего молодого человека уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Объяснения пострадавшего есть в материалах дела. По словам подростка, 20 ноября на его урок физкультуры пришел десятиклассник и сказал ему, что на улице его ждет учитель труда, попросивший в чем-то помочь. Выйдя на задний двор школы, подросток увидел родственника своей одноклассницы.

"Не сказав мне ни слова, нанес несколько ударов кулаками в область моего лица, после чего обхватил меня за талию и бросил вниз головой об асфальт", - приводятся слова школьника в постановлении о признании его потерпевшим от 4 декабря 2017 года. По словам подростка, он потерял сознание и пришел в себя от продолжавшихся ударов в разные части тела руками и ногами, указано в документе, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Мать пострадавшего отметила, что сотрудник правоохранительных органов внес в протокол не все показания ее сына, сочтя слова подростка о приставленном к его лицу ноже и угрозах расправы в адрес его отца несущественными.

По словам матери, руководство школы негативно отреагировало на вызов полиции после инцидента. В ноябре, вскоре после нападения на сына, она пожаловалась в Минобразования Дагестана на бездействие руководства школы, однако ответа на это обращение до сих пор не поступало.

"Руководство школы ничего не предприняло, ему не понравилось, что мы вызвали полицию. Скорая в школу также не была вызвана. Я уже не говорю о том, что объект охраняется, и непонятно, каким образом на территории школы могли избить моего несовершеннолетнего сына. После произошедшего директор взял больничный на три недели, а потом вернулся и продолжил работать", - рассказала женщина.

Отец избитого школьника в декабре 2017 года обратился к уполномоченному по защите прав ребенка при главе Дагестана с просьбой защитить права его несовершеннолетнего сына. Мужчина пожаловался на работу органа дознания, в ходе которой, по его мнению, действия нападавшего были квалифицированы неправильно, что может привести к уклонению виновного от ответственности. Реакцию на это обращение родители подростка получили 16 февраля в виде копии обращения детского омбудсмена Дагестана к прокурору республики Денису Попову с просьбой "проверить законность и обоснованность квалификации деяния". Результаты рассмотрения должны быть предоставлены детскому омбудсмену и автору обращения – отцу пострадавшего ребенка.

Юристы указали на неверную квалификацию дела и ответственность школы

Адвокат семьи избитого школьника Сапият Магомедова убеждена в том, что дело не расследуется должным образом, а деяние нападавшего квалифицировано неверно. По словам Магомедовой, пересмотреть квалификацию позволяют установленные приказом Минздрава России критерии определения степени тяжести вреда здоровью, а кроме того, должны быть учтены отброшенные правоохранителями показания мальчика о том, что нападавший приставлял к его лицу нож, угрожая расправой ему самому и отцу.

Администрация школы несет ответственность за произошедшую на территории учреждения драку в соответствии с частью 3 статьи 32 федерального закона "Об образовании", отметил адвокат Джемал Алиев. В этой статье говорится, что образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса.

"Получается, если драка произошла во время образовательного процесса, школьная администрация должна нести материальную ответственность за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по ее вине", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

В правоохранительных органах Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что следствие по факту избиения школьника ведется по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 1 статьи 112 УК России), отказавшись от других комментариев.

Директор школы, где произошел инцидент, оказался недоступен для комментариев. В Минобразования Дагестана, куда пожаловались родители избитого подростка, воздержались от комментариев, указав, что "все обращения рассматриваются в положенные законом сроки".