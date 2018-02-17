Жители Калмыкии отметили национальный праздник Цаган сар

17 февраля 2018, 04:25

Один из главных национальных праздников Цаган сар (Белый месяц), символизирующий наступление весны и пробуждение природы, отметили жители Калмыкии. В Элисте праздничные мероприятия прошли в Центральном хуруле и на площади Победы, где вместе с Цаган саром встречали Масленицу, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что Цаган сар наступает в первый день месяца дракона по лунному календарю. В этот день в ряде регионов – в Китае, Монголии, Бурятии, Тыве, Тибете – буддисты встречают Новый год. Обычно Цаган сар совпадает также с Масленицей.

Новая порода – к году собаки

В этом году Цаган сар пришелся на 16 февраля. По традиции указом главы Калмыкии этот день был объявлен нерабочим.

В центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни" молебны, посвященные наступлению Цаган сар, прошли 14 и 16 февраля. Кроме того, вечером 16 февраля шаджин-лама (верховный лама) Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче прочел лекцию по основам буддизма.

Тем временем на площади Победы в Элисте вместе с Цаганом саром отпраздновали Масленицу. Праздничный концерт состоял из номеров калмыцких и русских народных танцев. В антракте буддийский и православный священнослужители прочитали со сцены молитвы, после чего был проведен обряд "очищения огнем": собравшимся на площади предлагалось бросить в чан с огнем горстку соли, мысленно представляя, что вместе с этой солью сгорает всякого рода негатив.

По периметру площади были установлены юрты, где можно было попробовать традиционные в этот день угощения: калмыцкий чай, борцоки (пышки из сдобного теста), а также масленичные блины.

Образовательные учреждения Элисты организовали выставку-продажу декоративно-прикладных работ учащихся и преподавателей. Живой интерес собравшихся вызвала также выставка-продажа собак калмыцкой породы "барг", приуроченная к наступлению Года собаки по восточному календарю.

По словам селекционера, автора породы, депутата Госдумы Батора Адучиева, барг не боится волков. "У меня была мечта – возродить калмыцкую породу собаки. Вместе с коллегами-учеными удалось превратить мечту в явь. Теперь в степи вместе с четырьмя традиционными видами основных сельскохозяйственных животных (верблюд, овца, корова, лошадь, – прим. редакции) появился страж и помощник животновода", – написал Адучиев на своей странице в Facebook.

Помимо собак пока еще экзотической породы внимание элистинцев и гостей города привлекли верблюды-бактрианы, на которых предлагалось покататься всем желающим.

Празднование Цаган сар выделяет Калмыкию из других буддистских регионов

Строитель Арсланг Дорджиев, по собственному признанию, отмечает Цаган сар, не придавая особого значения символике праздника.

"Для кого-то - это Новый год, для кого-то – праздник весны. Я, честно говоря, не углубляюсь в этот вопрос. Уже не помню, был ли Цаган сар официальным праздником в советские времена, но хорошо запомнил, как во время строительных работ в степи своими глазами увидел суслика, хотя кругом был снег, и температура была минусовой. До этого были сомнения, когда старики говорили, что на Цаган сар просыпаются суслики. Все-таки не зря Цаган сар и Масленица обычно совпадают – этот день действительно поворотный. Для наших предков-кочевников приближение весны имело большое значение. Для меня – это просто традиция, один из любимых с детства праздников", - рассказал Дорджиев корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь студентка Алина считает, что празднование Цаган сара как праздника весны, а не как Нового года, выгодно выделяет Калмыкию на фоне других буддистских регионов.

"Я знаю, что в других буддистских регионах отмечают Новый год, но мы уже встретили Год собаки... Сегодня для меня – праздник весны. Это здорово, что у нас свои праздники, это выделяет нашу республику на фоне буддийского мира. Подчеркивает нашу уникальность", - заявила Алина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в ночь на Цаган сар она вместе с матерью пекла борцоки и с утра уже навестила с гостинцами родственников и друзей, "как это принято у калмыков".

Пенсионерка Светлана Андреева говорит, что отмечает Цаган сар "сколько себя помнит.

"Я – православная. Но поскольку родилась в Калмыкии, всегда отмечала калмыцкие праздники. В свою очередь мои друзья, знакомые, соседи-калмыки всегда поздравляют меня с Рождеством, Пасхой и другими христианскими праздниками. А Цаган сар еще и совпадает с Масленицей, так что здесь сам бог велел праздновать дружно, вместе", - сказала Андреева корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Волгограда Дмитрий, по его словам, интересуется буддизмом, поэтому решил приехать в Центральный хурул на праздничные молебны.

"Не то чтобы я интересуюсь именно этими ритуалами, просто более опытные практики рекомендовали мне вживую послушать лекции по основам буддизма – говорят, что некоторые моменты в книгах не почерпнешь. Я приехал на лекцию к Тэло Тулку Ринпоче. Но, к сожалению, не уточнил время. Не знаю пока, смогу ли задержаться в Элисте до вечера. Но в любом случае о поездке не жалею. В первый раз был здесь с экскурсионной группой из Волгограда, сегодня приехал сам – мне кажется, ваш город располагает к неспешным прогулкам. Празднование на площади не назвать каким-то уж ярким, но мне нравится, что люди здесь не разучились радоваться простым вещам", - сказал Дмитрий в интервью корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что ранее доктор исторических наук Эльза Бакаева рассказала "Кавказскому узлу", что Цаган сар – добуддийский праздник, который отмечался предками калмыков как Новый год, но не весной, а осенью. По ее словам, праздник был перенесен на весну волевым решением хана Хубилая, основателем династии Юань.

"Однако ойраты в период с XIII по XVI век не всегда входили в Монгольскую империю, порой враждовали с ней, а в XVII веке и вовсе отделились и перекочевали в низовье Волги. Именно поэтому у калмыков сохранилась традиция того древнего, охотничьего, Нового года, а Цаган сар превратился в отдельный праздник, который со временем стал знаменовать наступление весны", - пояснила Бакаева.