Аудио с нецензурными словами поставило под угрозу карьеру кубанского судьи

16 февраля 2018, 01:06

Руководство Арбитражного суда Краснодарского края поручило провести проверку после публикации в соцсетях 15 февраля аудиозаписи с нецензурной руганью судьи в адрес истца во время процесса. По информации адвокатов, участник скандала решил покинуть квалификационную коллегию судей Кубани.

Аудиозапись с матерной бранью судьи в адрес истца 15 февраля выложил в сеть сочинский адвокат Михаил Беньяш. Он уточнил, что запись была сделана во время заседания Арбитражного суда Краснодарского края.

Как слышно на записи, судья решил отложить рассмотрение иска до 20 марта, а истец поинтересовался, нельзя ли вынести решение уже на текущем заседании. В ответ судья предложил истцу жаловаться президенту России Путину и по меньшей мере шесть раз произнес непечатные слова. "Щас, [нецензурное междометие], я все бросил и начал рассматривать. [Ерундой] занимались, блин, два года или три, теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить", - заявил, среди прочего, судья.

Согласно карточке дела на сайте суда, последнее заседание, на котором было принято решение отложить упомянутое судебное разбирательство до 20 марта, состоялось 13 февраля. Процесс длится уже четвертый год - исковое заявление было принято к рассмотрению 28 января 2015 года, после чего разбирательство 18 раз откладывалось.

Вместе со ссылкой на аудиозапись адвокат Беньяш опубликовал на своей странице в Facebook и фотокопию распоряжения и.о. главы Арбитражного суда Краснодарского края о проведении проверки в отношении судьи. "В связи с появившейся в социальных сетях информацией о недостойном поведении судьи Арбитражного суда Краснодарского края, поручаю провести проверку", - говорится в документе, который датирован 15 февраля.

Проверкой, согласно распоряжению, будет заниматься комиссия из трех человек, которая до 1 марта должна "представить в секретариат председателя суда заключение".

Адвокат из Геленджика Татьяна Третьяк, в свою очередь, опубликовала на своей странице в Facebook 15 февраля фотографию заявления этого же судьи на имя председателя совета судей Краснодарского края. "Прошу прекратить мои полномочия члена квалификационной коллегии судей Краснодарского края", - говорится в заявлении, также датированном 15 февраля.

Судья, в отношении которого назначена проверка, входит в состав квалификационной коллегии судей Краснодарского края, указано, по состоянию на 00.20 мск сегодня, на сайте коллегии.

О том, что судья "написал заявление об уходе", сообщил вечером 15 февраля "Telegram-канал Mash", опубликовав другую аудиозапись. На ней судья выражает раскаяние за свой выпад в адрес истца. "Я совершил дисциплинарный поступок, порочащий честь судьи. Я сам себя наказал, это моя ответственность, я не имел права себя так вести. Считаю невозможным находиться в этой должности в связи со своим поведением", - говорит судья на этой аудиозаписи.

Решение об отстранении судьи от исполнения обязанностей пока не принято. "Что касается моего отстранения, это будет решать Высшая квалификационная коллегия судей. Заседание состоится в ближайшее время. Как только это случится, все обо всем узнают", - процитировало 15 февраля комментарий судьи издание News-R.