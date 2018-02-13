Соборная мечеть Черкесска приняла первых прихожан

13 февраля 2018, 05:52

Первая молитва прошла в соборной мечети, строительство которой продолжается в Черкесске. В республике увеличивается число мусульман, и открытие новой мечети - необходимость, заявили имам города Казим-Хаджи Катчиев и помощник муфтия Карачаево-Черкесии Иналь Хубиев.

Неофициально соборная мечеть в Черкесске открылась 9 февраля. В этот день в мечети, которая еще находится на стадии строительства, прошел первый джума-намаз.

Джума-намаз (пятничная молитва) - обязательная коллективная молитва мусульман, которая совершается в пятницу во время полуденной молитвы в мечетях, информирует umma.ru.

Общая площадь соборной мечети, строительство которой ведется в Черкесске, составляет 2200 квадратных метров, сообщили в Духовном управлении мусульман Карачаево-Черкесии корреспонденту "Кавказского узла".

"Официальное разрешение на строительство мечети было дано в 2010 году. Активная фаза строительства началась весной 2011 года. За это время были возведены стены высотой 32 метра, был установлен центральный купол диаметром 18 метров. Проект здания мечети разработало проектно-конструкторское бюро "Юг-Сервис" во главе с Владимиром Гринько", - отметил представитель ДУМ.

В настоящее время проводится отделка внутри здания, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии города.

Во время молитвы первый этаж мечети был полностью заполнен прихожанами, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.

"Появление новой мечети в Черкесске можно оценить только положительно. Пока полностью построен только первый этаж, но мы уже успели провести молитву. Желающих помолиться было очень много, и они не поместились на первом этаже. Когда будет сделан еще один этаж, тогда будет просторнее", - сказал Бердиев.

По его словам, в Черкесске есть мечеть, но она маленькая и вмещает мало людей, поэтому новая мечеть необходима.

"Земля для строительства была выделена очень давно. Еще бывший глава КЧР Хубиев Владимир Исламович выделил землю. Но стройка затягивалась, потому что район, где была выделена земля, считался окраиной. А сейчас этот район уже считается как центр города. Надо поблагодарить действующего главу республики за то, что он взялся за строительство мечети. Мечеть активно строится последние два года. Строительство идет по своему плану. В этом деле спешка не нужна", - отметил муфтий.

Он сообщил, что мечеть выполнена в традиционном турецком стиле, а архитекторами выступили местные мастера.

Исмаил Бердиев уверен, что для мусульман республики строительство мечети имеет большое значение, и они долго ждали этого.

"Мусульмане республики с каждым днем понимают, что должны ходить в мечеть и молиться. Это понимание постепенно приходит к людям, и они начинают посещать мечети. Теперь они будут ходить в новую мечеть, которая сможет вместить около пяти тысяч прихожан", - сказал муфтий.

Исмаил Бердиев также сообщил, что мечеть строилась без помощи главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Несколько лет назад Рамзан Кадыров предложил нам построить мечеть, но мы не нашли подходящую землю для строительства. На этом все завершилось. К строительству этой мечети он не имеет отношения. Эту мечеть построили глава КЧР и прихожане", - сказал он, добавив, что дата официального открытия мечети пока не известна.

В Карачаево-Черкесии увеличивается число мусульман

Мечеть будет состоять из четырех этажей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" имам города Черкесска Казим-Хаджи Катчиев.

"В мечети будут только комнаты для молитвы. Кроме них другие помещения не предусмотрены. Строительство продолжается, поэтому сложно сказать, когда мечеть будет полностью построена", - сказал Казим-Хаджи Катчиев.

По его словам, строительство новой мечети в Черкесске необходимо, но оно долго не начиналось из-за разных вопросов, главным из которых был финансовый.

"В старой мечети вмещалось мало людей, поэтому и было принято решение построить новую мечеть. К тому же в КЧР в последние годы наблюдается рост числа мусульман и желающих молиться в мечети", - отметил Катчиев.

Он также добавил, что за последние несколько лет в республике было всего несколько случаев, когда представитель другой религии принимал ислам.

В республике наблюдается рост числа мусульман, отметил также помощник муфтия Карачаево-Черкесии, сотрудник Исламского института Иналь Хубиев.

"В последние годы в КЧР мусульман становится больше. Точных цифр я назвать не смогу, но рост в целом есть во всех кавказских республиках. Среди них, например, есть молодые люди, у которых кто-то из семьи исповедует ислам, и они тоже начинают интересоваться, читать литературу. Здесь большую роль играют имамы, которые хорошо работают с молодежью, объясняют им суть ислама. В этом направлении ведется работа. Но у нас не так много случаев, когда ислам принимают представители другой веры", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Иналь Хубиев.

По его мнению, миссия соборной мечети Черкесска – содействовать укреплению взаимоотношений между жителями республики.

"Это как столп, вокруг которого все мусульмане будут консолидированы. Мечеть еще не до конца построена. Об истинном величии мечети можно говорить только после завершения строительства", - отметил Иналь Хубиев.

Хабиев также сообщил, что имамами мечети будут кадры из Карачаево-Черкесии. По его словам, это будут люди, которые своим примером показывают, что такое ислам.

Мечети надо строить не только в Черкесске, но и в Москве

Новые мечети нужны не только в Черкесске, но и в Москве, считает председатель общественной организации "Открытый Кавказ" Руслан Камбиев.

"Открытие мечети для меня крайне положительно явление. Давно ждали этого. Очень боялись, что превратится в долгострой, но не превратилось. Мечети надо строить не только в Черкесске, но и в Москве, где их явно не хватает. В Черкесске, например, людям приходилось молиться на улице, а после появления большой мечети эта проблема может быть решена", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Камбиев.

Он отметил, что соборная мечеть должна быть одна, но по всей республике надо строить молельные комнаты для мусульман.

"Чем больше мечетей, тем лучше, так как это центр религиозной жизни, где можно получить основы духовных знаний. Власти должны способствовать строительству мечетей в России. Их должно быть больше", - считает председатель общественной организации "Открытый Кавказ".

Строительство соборной мечети в Черкесске имело большое политическое значение для республики, считает религиовед Евгений Кратов.

"Муфтий мусульман Северного Кавказа из Карачаево-Черкесии, поэтому было важно наконец построить соборную мечеть в столице республики. С политической точки зрения это было очень важно. Открытие мечети – давно назревшее, актуальное и ожидаемое событие", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Кратов.

По его словам, то, что мечеть еще не достроена и официально не открыта, а там уже прошел джума-намаз, говорит о том, что мусульмане республики давно ждали такой возможности.

"Старая мечеть Черкесска вмещала мало прихожан, поэтому нужна была новая мечеть. Это новый духовный центр КЧР. Открытие назрело и перезрело, по большому счету. Хорошо, что строительство близится к завершению", - отметил он.

Кратов выразил мнение, что строительство соборной мечети в Черкесске затягивалось из-за экономических вопросов.

"Строительство мечети – серьезный экономический проект, поэтому долгое время в Черкесске не было соборной мечети. На такой проект нужны были огромные деньги, которых не было. Вопрос места тоже долго решался. Но когда место выделили, дело сдвинулось с мертвой точки", - сказал религиовед.

По словам Кратова, в Карачаево-Черкесии около 130 мечетей. Первая мечеть в Черкесске официально появилась в начале 90-х годов, первоначально в городе были мечети на улице Дружбы, улице Полевой и на проспекте Ленина, где сейчас строится соборная мечеть.

"В городе были мечети, но вопрос был в их вместимости", - сказал Кратов.