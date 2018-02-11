Фильм об угнетении женщин вызвал интерес у зрителей в Нальчике

11 февраля 2018, 05:26

На фестивале международного документального кино "Мы в большом мире. Истории из жизни", посвященном защите прав человека, наибольшее внимание зрителей привлек фильм, рассказывающий о борьбе за права женщин в Марокко.

9 и 10 февраля в Государственном концертном зале в Нальчике состоялся фестиваль международного документального кино «Мы в большом мире. Истории из жизни», организатором которого стал Фонд продвижения независимого кино "Проектор Живых Историй".

В программе фестиваля - восемь документальных фильмов, снятые режиссерами из Киргизии, Марокко, Дании, Чили, Пакистана, Бразилии, Швеции, Германии, передает корреспондент "Кавказского узла".

Наибольший интерес у зрителей вызвал фильм «Призвание Касабланки», в котором рассказывается об общественном институте морхидат в Марокко. Его ввел король Марокко десять лет назад. Роль института морхидат заключается в оказании помощи женщинам, положение которых в исламском мире в целом и в Марокко, в частности, остается тяжелым. Морхидат – это женщины-лидеры, которые борются за права других женщин.

В центре фильма, который снимался четыре года, женщина - морхидат, которая сопровождает обучение девочек-подростков из сел в учебном заведении. Девочки живут в общежитии. Морхидат навещает их и ведет с ними воспитательные беседы. Она учит их как себя вести, дает советы в трудных жизненных ситуациях, пытается решать конфликты их с родителями.

Морхидатами становятся женщины, которые имеют высшее образование, исламское образование и хотя бы половину Корана знают наизусть, сказала при обсуждении фильма продюсер картины Мерием Адду.

По ее словам, чтобы получить статус морхидат, женщины сдают письменный и устный экзамен и в течение года занимаются по специальной программе. Они находятся на государственной службе при министерстве по делам религии.

По словам Адду, Марокко – первая страна, которая ввела такой институт, вторая подобная инициатива принадлежит Турции.

Фестиваль прошел также в Каспийске, Магасе и Грозном, причем в столице Чечни наибольший интерес тоже вызвал фильм "Призвание Касабланки", который показали трижды за один день, рассказал один из организаторов фестиваля Сергей Ворсин.

В рамках фестиваля также была показана лента "Фильм о фильме" о детях с ограниченными возможностями здоровья из Киргизии, которые делают анимационные и художественные фильмы, пытаясь выразить то, что происходит в их жизни. Фильм "К2 и невидимые помощники" совместного производства Пакистана, США и Бразилии рассказывает о носильщиках Пакистана и непальских шерпах, помогающих альпинистам совершать восхождение на вторую по высоте горную вершину Земли К2 или Чогори в горной системе Каракорум.

Фильм «Сомнительный шоколад» датских кинематографистов рассказывает об использовании детского труда при производстве шоколада в таких странах, как Кот-д'Ивуар и Гана, а картина "Внуки Альенде" чилийско-немецкого производства - о протесте школьников Чили против приватизации государственных школ и введения платного образования.

Фонд продвижения независимого кино "Проектор Живых Историй" основан в апреле 2017 года. Его миссия - обеспечить доступ к показам независимого некоммерческого кино для зрителей, которые обычно не имеют возможности посещать такие показы, говорится на официальной странице фонда в социальной сети Facebook.