Жильцы аварийного дома в Волгограде отказались от переселения

08 февраля 2018, 04:13

Жильцы аварийного дома по улице Жолудева в Волгограде отказываются переселяться в маневренный фонд, опасаясь, что никогда не получат равноценное благоустроенное жилье. В мэрии города заявили, что аварийный дом будет расселен в текущем году.

В конце 2017 года в четырехэтажном жилом доме №18, расположенном на улице Жолудева в Тракторозаводском районе Волгограда, произошло частичное падение конструкции в душевой комнате общего пользования на первом этаже. В результате инцидента никто не пострадал. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Подрядная организация, которая осуществит разбор дома и вывоз конструкций, будет определена по итогам конкурсных процедур.

Дом №18 по улице Жолудева был построен в 1940 году как общежитие работников тракторного завода. Позже общежитие было переоборудовано под квартиры, большая часть которых за последние 20 лет была приватизирована жильцами. В собственности находится 2/3 квартир дома, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Волгограда.

"По предварительной версии, частичное падение конструкции произошло из-за постоянного намокания в течение длительного времени. Нежилое помещение общего пользования, несмотря на иное назначение, было переоборудовано в душевую комнату и не имело должной вентиляции. В результате кирпич размягчился из-за повышенной влажности", - пояснила сотрудница пресс-службы мэрии, отвечая на запрос корреспондента "Кавказского узла".

В мэрии виновником обрушения конструкции в доме №18 признали ООО "Управляющая компания "Волга-КомСервис" (УК).

"В доме проводились регулярные проверки деятельности обслуживающей организации, в ходе которых инспекторами фиксировались нарушения в содержании многоквартирных домов и общего имущества собственников помещений. Однако на выдаваемые предписания УК должным образом не реагировала, за что систематически привлекалась к административной ответственности", - говорится в ответе пресс-службы.

По словам сотрудницы пресс-службы, бездействие УК послужило основанием для подачи заявления об аннулировании лицензии на право управления домами областной инспекцией государственного жилищного надзора в арбитражный суд. 30 ноября 2017 года суд удовлетворил требования инспекции.

"При этом УК, лишенная лицензии на право управления домом, обязана его обслуживать до момента передачи дома в управление новой УК, выбранной собственниками жилья на общем собрании или по результатам открытого конкурса, проведенного администрацией района", - отметили в пресс-службе.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, муниципалитет в 2017 году без привлечения УК инициировал проведение инструментального обследования жилого здания с целью выявить степень изношенности несущих конструкций. Средства на проведение обследования в полном объеме выделил муниципалитет. Итоги обследования были получены в декабре и рассмотрены на заседании районной межведомственной комиссии", - говорится в ответе пресс-службы.

Далее сотрудница пресс-службы сообщила, что дом №18 "признан аварийным и подлежащим сносу и включен в муниципальную программу "Жилище"". Эта процедура осуществляется в рамках постановления Правительства РФ от 28.01.2006 №47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". Всем жильцам до начала процедуры расселения, по утверждению сотрудницы пресс-службы, было предложено временно переехать в помещения маневренного жилого фонда.

При этом сотрудница пресс-службы не смогла назвать точные сроки переселения жильцов в благоустроенное жилье, так как сроки "зависят от поступления средств на реализацию программы "Жилище".

Жильцы аварийного дома опасаются повторного обрушения

Жильцы признанного аварийным дома сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что в доме проживает 60 семей.

Оксана Лысенко живет 16 лет в квартире №8 на первом этаже с дочерью и мамой-инвалидом на правах социального найма. Она показала корреспонденту "Кавказского узла" лестничную клетку.



"Видите, в каком она состоянии. Кирпичи сыпятся, штукатурка облетает, проводка вся снаружи. А вот, смотрите, что у нас в коридоре", - сказала Оксана, открывая дверь в общий коридор.

Из темного пространства пахнуло сыростью и гнилью. Бледный свет из грязного окна осветил облезлые осыпавшиеся стены, покрытые плесенью и трещинами. В середине коридора, освещенного двумя лампочками, на потолках угадывались огромные пустоты.

"Потолок у нас тут обваливается до деревянных перекрытий. Страшно ходить по коридору. Смотрите, что у нас в ванной комнате", - продолжила Оксана, открывая ключом дверь в общественный туалет и ванную комнату.

В ванной комнате чувствовалась высокая влажность, из крана текла вода. У самого входа оборудована временная ванная комната. Вместо душевой системы из трубы торчал шланг. В правом углу находилась дверь в старую ванную комнату, которая завалена обломками обрушившегося перекрытия. Упавшая железная балка потолка упиралась в проем окна.



"Решаем проблемы я и сосед. Пытаемся своими силами (проводить ремонт), деньги свои в него вкладываем. Видите, полов нету. Все сломано. Двое детей у меня. Пять человек прописаны. Как можно здесь жить. Приходят из администрации, все нормально говорят. Ждут, когда дом рухнет?", - посетовал корреспонденту "Кавказского узла" собственник квартиры №12 Амил Гуламов, семья которого вселилась в этот дом в 2008 году.



Виктор Чубаренко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет в доме пять лет. Он провел корреспондента по коридору первого этажа.



"Чувствуете, как под ногами полы гуляют. У нас тут как-то женщина провалилась, хорошо, кости не переломала", - сказал Чубаренко.



Мужчина показал общую кухню. Кран в кухне не закрывается, вода льется в раковину. По словам Чубаренко, он постоянно чинит смеситель.



"Вызывали слесарей несколько раз, ничего не сделали. Двери и полы здесь я делал. Рабочие ничего не делали. Материалы мы сами покупали. Управляющая компания - ноль. Вообще ничего не делает", - возмутился Виктор.



Он показал недавно отремонтированный участок пола. Сказал, что рабочие делали его два месяца. Доски клали, по мнению Чубаренко, короткие, лаги у полов гнилые.



"Если б меня наняли, я бы один за неделю все сделал", - заметил Виктор, заявивший, что если бы вовремя отремонтировали угол дома, в котором произошло обрушение, то "дом бы не повело, не было бы трещин по стенам и потолкам, и в нем еще лет 20 можно было бы жить".



"Обрушение дома может повториться. Боимся за проводку, может быть пожар. У нас и тараканы, и блохи, и мыши. А управляющая компания только раз в квартал может нанимать обработку за наш счет. Сырость, вонь, у детей постоянный кашель, аллергия. У взрослых - бронхиальная астма", - пожаловалась Оксана Лысенко.

Жильцы дома заявили об опасности проживания в аварийном здании

Супруги - пенсионеры Марина Баранова и Борис Остроумов шесть лет назад купили квартиру №2. Они входят в инициативную группу жильцов, которая с января 2017 года борется за признание дома аварийным. Группа рассылала письма по всем возможным адресам — от районной администрации и прокуратуры до губернатора. В ответ на отправленное в ноябре в приемную президента РФ пришло письмо о том, что жалоба передана в областную администрацию и жилищную инспекцию Волгограда.



"Платим управляющей компании за текущий ремонт 1500 рублей в месяц - ничего не ремонтируют", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" Марина Баранова.



По ее словам, в декабре 2017 года она была очевидцем обрушения конструкции в душевой кабинке, которой пользуются жильцы десяти квартир.



"Хорошо, жильцы вышли из душа. Обвалился потолок, кран горячей воды сорвало, кирпичи, штукатурка — все попадало. МЧС вызвали. Горячая вода льет, перекрыли. Полиция приехала", - вспоминала женщина.



"Отопление есть, вентиляции нет. Грибок и плесень идут с подвала. В подвале все время вода, испарения. В квартире за батареями постоянно образуется грибок. Выводим его, но он опять появляется. Это по всему первому этажу так", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Борис Остроумов.

По его словам, в декабре 2017 года их дома посетила жилищная инспекция.



"Мужчина ходил, все фотографировал. Сказал, что не признан дом аварийным - пишите в Москву. Чем больше писать будете, тем лучше. Тогда не признали. Затем пришли две женщины. Жилищная инспекция, говорят. Принесли нам уведомления от 27 декабря от Комитета жилищной и социальной политики и поставили в известность, что дом признан аварийным и подлежащим сносу", - сообщил Борис Остроумов.

Дом признан аварийным "на основании постановления администрации Волгограда от 27.12.2017 года №1989", говорится в письме из администрации Волгограда от 12 января 2018 года №01/2-05/131-18 (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В документе указывается, что мероприятия по расселению дома будут проводиться "в рамках реализации программы "Переселение граждан, проживающих в городе Волгограде, из аварийного жилья муниципальной программы "Жилье". Сроки же переселения жильцов дома №18 будут определены в зависимости от объемов средств, "выделенных из бюджета на реализацию указанной программы".

"То есть сроки совершенно неизвестны. Не будет средств — не будет переселения. Будем в маневренном фонде жить вечно. Сказали, пишите заявления, что согласны переехать в маневренный фонд. Я и супруг, мы все-таки согласилась на маневренный фонд. Опасно здесь жить, может, завтра это все рухнет - окажемся на улице", - пояснила Марина Баранова.

Отказ переселяться жители дома объясняют опасением не получить постоянное жилье



Однако соседи Барановой переселяться в жилье маневренного фонда отказываются. У Татьяны Ананьевой, проживающей в квартире №40, пятимесячный ребенок. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла" про расположенный по соседству дом №20, который еще в 2015 году был признан аварийным, и часть его жильцов переселили к ним, в дом №18.

"Хотя прописка у них осталась в доме №20. То есть из одного аварийного дома переселили в другой аварийный. Мы отказываемся переселяться. Все временное плавно перетекает в постоянное. Если во временное переселимся, постоянного жилья не дождемся никогда", - заявила Татьяна Ананьева корреспонденту "Кавказского узла".



Также объяснили свой отказ переселяться из аварийного дома №18 семьи Поповых и Гуламовых.



"Собственникам квартир предлагают компенсацию по рыночной стоимости. Эта стоимость будет остаточной. Мы на эти деньги даже в деревне квартиру не купим", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Зоя Попова. Она предположила, что за квартиру в аварийном доме она может получить компенсацию в размере не более 600 тысяч рублей.



Сотрудница пресс-службы мэрии пояснила, что всем жильцам дома №18 были направлены предложения временно переехать в помещения маневренного жилого фонда до начала процедуры переселения.



"Жители определяются. Пока ни один из проживающих в доме жителей согласия на переезд в маневренный фонд не дал (кроме Барановой. - Прим. "Кавказского узла"). Горожане, проживающие в доме по договору соцнайма, будут переселены в благоустроенные помещения, собственникам будет предложена компенсация за жилье по цене рыночной стоимости квартир", - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура держит на контроле ситуацию с домом

Ранее прокуратура не раз обращала внимание администрации Тракторозаводского района на необходимость признания дома №18 аварийным, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" прокурор Тракторозаводского района г.Волгограда Алексей Радченко.

По его словам, в марте 2017 года, реагируя на обращения жильцов, районная прокуратура провела проверку. Председателю межведомственной комиссии по оценке состояния жилищного фонда при районной администрации было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Тогда был сделан вывод о том, что "восстановление эксплуатационных характеристик дома возможно при проведении капремонта".



"19 декабря 2017 года (после обрушения в доме №18. - Прим. "Кавказского узла") под моим председательством было проведено экстренное совещание с представителями администрации района, комитета жилищной и социальной политики города Волгограда, МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района", УК и сотрудников полиции. Вновь обсудили техническое состояние дома, механизмы обеспечения безопасности жильцов, необходимые мероприятия и их сроки. Было принято решение о признании дома №18 аварийным и подлежащим сносу. Сейчас комитет по жилищной и социальной политике принимает меры по расселению граждан в маневренный жилой фонд. Этот вопрос находится под нашим контролем", - сказал Алексей Радченко.

Сотрудник управляющей компании заявил об отсутствии средств на ремонт и зарплаты

Сотрудник ООО "Управляющая компания "Волга-КомСервис" на правах анонимности показал письма, направленные руководством УК в мэрию и губернатору области.

Дом №18 "является непригодным для проживания и составляет угрозу жизни и здоровью людей", говорится в письме от 22 сентября 2017 года №238 (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Разрушена торцевая стена с образованием в местах общего пользования (душевые комнаты) на уровне 2, 3 этажей отверстия 1,5 на 0,7 метра", - говорится в письме, в котором также указана ориентировочная стоимость ремонтных работ в 2,8 млн рублей.

Далее в письме руководитель управляющей компании Игорь Башкатов просит оказать содействие в получении необходимых средств для проведения капремонта. Он предупреждает, что "сложившаяся ситуация угрожает жизни и здоровью жильцов, возможно обрушение несущих конструкций".

В департамент от управляющей компании не поступила заявка на предоставление субсидии в отношении проблемного дома №18, говорится в ответе на письмо заместителя главы департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда П.Пименова.

Порядок рассмотрения подобных заявок установлен постановлением администрации Волгограда от 31.05.2011 года №1297.

В то же время исполняющая обязанности руководителя департамента ЖКХ и ТЭК Татьяна Сыроежкина 8 августа 2017 года сообщала руководству управляющей компании, что "бюджет Волгограда на 2017 год сформирован с дефицитом и высокой долговой нагрузкой", поэтому предоставить субсидии на возмещение затрат управляющей организации по капремонту дома №18 мэрия не может.



"Задолженность за коммунальные услуги жильцов домов, входящих в наше управление, составила девять миллионов рублей. Эту задолженность по суду взыскали с нас. В результате у нас не то что на текущий ремонт, но и на зарплату сотрудникам денег нет. Сделали нас крайними в этой ситуации", - сказал журналисту анонимный сотрудник управляющей компании.

Юрист рекомендовал жильцам обратиться в мэрию для проведения повторной комиссии

Жильцы дома №18 сообщили корреспонденту, что у них нет адвоката. С жильцами встретился член Адвокатской палаты Волгоградской области Евгений Ивахненко и проконсультировал их по основным вопросам переселения. Адвокат заявил, что, по словам жильцов, мэрия "задним числом признала дом аварийным", что "изначально разговор шел о реконструкции, но потом проведена была комиссия (межведомственная), о которой жильцы уведомлены не были" и что обследование, проведенное комиссией, показало, что износ несущих конструкций превысил 80% и жилье было признано аварийным.



"Удивляет то, что жильцы этого дома будут расселяться в соответствии с поступлением денег из бюджетной программы ("Жилище"). Но жильцы аварийного дома должны быть расселены в любом случае в течение срока действия муниципальной программы "Жилище". Для того, чтобы оказаться в программе, нужно собрать определенный пакет документов, который включает в себя признание жилья аварийным на основании решения специальной комиссии, заключение экспертизы. Этим надо заниматься", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Ивахненко.



По словам адвоката, жильцы аварийного дома заявили, что межведомственная комиссия "была проведена весьма формально" - дом посетили только две представительницы администрации, и они с жильцами не встречались.



"Состав межведомственной комиссии намного шире. И обязательным является участие с правом совещательного голоса в ней жильцов (собственников квартир. - Прим. "Кавказского узла"), которые подтверждают правильность заключения комиссии. Жильцы должны быть ознакомлены с заключениями экспертизы, иметь их на руках. Но в данном случае они ненадлежаще были информированы администрацией. И у жильцов сейчас нет необходимого пакета документов для того, чтобы быть включенными в специализированную программу", - заявил Евгений Ивахненко.

По его словам, он рекомендовал жильцам обратиться в мэрию для того, чтобы была проведена повторная межведомственная комиссия с участием жильцов, и чтобы им были предоставлены результаты экспертизы. Ивахненко также перечислил документы, которые должны войти в требуемый пакет: удостоверения на законное владение жилым помещением (свидетельства о праве собственности), техпаспорты, планы жилых помещений, заключения независимой экспертной комиссии, жалобы жильцов, написанные до официального признания дома аварийным и подлежащим сносу. Межведомственная комиссия обязана рассмотреть предоставленные жильцами документы в 30-дневный срок.



Юрист отметил, что порядок расселения собственников и их права, определены в статьях 32, 87, 89 Жилищного кодекса РФ. Он перечислил основные критерии, согласно которым производится расселение из предназначенных к сносу домов. Во-первых, расселение проводится строго в течение действия муниципальной программы "Жилище", то есть до 2020 года, после признания дома ветхим или аварийным. В соответствии со статьей 32 ЖК РФ переселение производится только после письменного согласия жильца и при наличии договора между собственником нового жилья и жильцом. Жилец имеет право отказаться от нового жилья и получить денежную компенсацию. Если жильё находится в собственности жильца, он имеет право потребовать компенсацию за сносимое жилье по рыночной стоимости. При этом выкупная цена включает в себя не только рыночную стоимость жилого помещения, но и расходы, связанные с его изъятием (оформление документов, переезд).

В случае, если стороны не приходят к соглашению о размере выкупа, они вправе обратиться в суд. Затраты на переезд относятся на счёт муниципалитета, но у жильца только одна попытка воспользоваться муниципальным транспортом. Собственник должен получить равное по площади благоустроенное помещение со всеми удобствами - газовой плитой, системами водопровода, отопления, канализации и освещения. Если у гражданина был договор найма квартиры в подлежащем сносу доме, то и переселение происходит на условиях найма. Если переселенец стоял в очереди на увеличение площади, при переселении это увеличение должно быть предоставлено. Переселение в другие районы города может быть произведено только при наличии письменного согласия самого жильца.

В ответе на запрос сотрудники пресс-службы мэрии города назвали документы, которые жильцы аварийного дома должны предоставить в администрацию района. Это заявление от собственника о признании помещения негодным для проживания или дома аварийным и подлежащим сносу; копии правоустанавливающих документов на жилое помещение; заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу; заключение проектной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (в случае если предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании помещения не соответствующим установленным требованиям); заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (по усмотрению заявителя).

"Документы должны быть предоставлены в комиссию по месту нахождения жилого помещения. Это можно сделать лично или по почте, либо в форме электронных документов", - пояснили сотрудники мэрии.

В Волгограде за пять лет по программе "Жилище" расселено более пяти тысяч человек

Муниципальная программа "Жилище" действует в Волгограде с 2016 по 2020 год, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работа по переселению проводится как в рамках муниципальной, так и областной программ. На территории региона за минувшие пять лет расселено более пяти тысяч человек, проживавших в 193 многоквартирных домах общей площадью около 80 тысяч квадратных метров. Для переселенцев возведено 32 многоквартирных дома и приобретено 762 жилых помещения в новостройках. Общий объем финансирования на эти цели составил 2,6 миллиарда рублей, из них 1,3 миллиарда рублей (54%) на средства Фонда ЖКХ. Всего же за период действия программ, реализуемых с 2008 года с участием средств Фонда ЖКХ, на территории области построено и приобретено жилье для расселения 184 тысячи "аварийных" квадратных метров. В благоустроенное жилье переехали более 12 тысяч человек. На эти цели было затрачено порядка 6 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. На вопрос, сколько людей было расселено по указанной программе в 2016 и 2017 годах и сколько жильцов аварийных домов сейчас в очереди, ответа получено не было.