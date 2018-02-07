Юнус-Бек Евкуров. Фото http://www.ingushetia.ru/photo/section.php?SECTION_ID=345

07 февраля 2018, 11:36

Племянник главы Ингушетии найден мертвым

Рядом с обнаруженным 6 февраля телом Хасана Евкурова находилось охотничье ружье. Его родственники заявили о неосторожном обращении с оружием.

О смерти племянника осведомлен глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который находится в настоящее время за границей.

"Я сейчас нахожусь за границей. То, что он найден мертвым, там [в Ингушетии] сейчас разбираются, это факт, с этим ничего не сделаешь. Это, к сожалению, так", - заявил Юнус-Бек Евкуров в комментарии РБК.

Хасан Евкуров погиб, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с ружьем, сообщил его родственник. "Хасан Евкуров вечером сел чистить свое охотничье ружье, и оно случайно выстрелило", - сообщил родственник Хасана Евкурова, слова которого приводит ТАСС, не называя имени спикера.

О версии гибели родственника Евкурова в результате неосторожного обращения с оружием сообщил и источник в правоохранительных органах региона, на который ссылается РИА Новости.

"По предварительным данным, мужчина погиб в результате неосторожного обращения с оружием во время чистки", - заявил этот источник.

Ранее другой источник в правоохранительных органах рассказал, что племянник главы Ингушетии был обнаружен с огнестрельным ранением головы вечером 6 февраля в станице Троицкой, а рядом с его телом нашли охотничье ружье.

Источник пояснил, что Хасан Евкуров является сыном старшего брата главы Ингушетии, одно время он работал охране своего высокопоставленного родственника, затем в 58-м полку Росгвардии на окраине Назрани, а несколько месяцев назад попал под сокращение, передает телеканал «360».

По его данным, Юнус‐Бек Евкуров сейчас находится в столице Катара Дохе.

Информации на сайте МВД Ингушетии и Следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии о смерти Хасана Евкурова и ее расследовании, по данным на 11.35 мск 7 февраля, не было.

Примечание:

"Полпред губернатора Ставрополья найден мертвым", "Лапшин опроверг попытку суицида в азербайджанской тюрьме", "Житель Ингушетии заподозрен в убийстве сына".

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