Личный состав мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили боевые стрельбы и завершили отработку совместных действий отделений и экипажей бронемашин Читать далее: http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20180205/1023082441/pod-ognem-pechenegov-rossijskie-strelki-porazili-celi-v-abxazii.html © Фото: Пресс-служба ЮВО

06 февраля 2018, 09:51

Масштабные учения прошли на российской базе в Абхазии

Около 1000 военных и 100 единиц техники приняли участие в боевых стрельбах на российской военной базе в Абхазии, сообщил Южный военный округ 5 февраля.

В учениях приняли участие мотострелковые подразделения российской военной базы. Военные отработали стрельбы по различным целям, применив, в том числе, современные бронетранспортеры БТР-82А, пулеметы "Печенег", подствольные и ручные гранаты, проинформировали 5 февраля в ЮВО.

"При выполнении стрельб на полигонах Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие закрепили навыки действий в обороне, наступлении и на марше, в частности при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения. Управление подразделениями во время учебного боя осуществлялось с применением новейших средств цифровой связи – носимых радиостанций "Акведук", - сообщается на сайте ведомства.

Всего в дневных и ночных боевых стрельбах отделений приняли участие около 1000 военнослужащих базы, было задействовано до 100 единиц военной техники, в их числе бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг" и машины связи на базе БТР-80, отметили в ЮВО.

"Кавказский узел" ранее писал, что учения российских военных в Абхазии проходили также в сентябре 2017 года. В них участвовали около 500 военнослужащих.

Примечание:

"Минобороны Абхазии пообещало убрать склады из населенных пунктов", "Более 2000 солдат задействованы в учениях на Кубани и в Абхазии", "Минобороны Абхазии заявило об отсутствии планов размещать российский военный полигон".

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