04 февраля 2018, 16:43
Двум лыжникам в Архызе потребовалась помощь спасателей
Два человека получили травмы при катании на горных лыжах в поселке Архыз, спасатели транспортировали их в медпункт.
Инцидент произошел сегодня в поселке Архыз Зеленчукского района на Лунной поляне.
Двое пострадавших запросили помощи, спасатели прибыли на место и на носилках доставили их в медицинский пункт поселка Романтик, сообщается на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2017 года участница группы туристов повредила ногу при спуске с горы в Карачаевском районе, спасатели доставили ее в поселок Домбай, где передали врачам.
"Спасатели предупредили о лавиноопасности в четырех регионах СКФО", "Спасатели прекратили поиски лыжника в горах Карачаево-Черкесии", "Турист на Эльбрусе запросил помощь спасателей".
05 февраля 2018, 03:37
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Родители учеников Долаковской школы потребовали пустить школьный автобус
Ученикам Долаковской школы в Ингушетии приходится каждое утро преодолевать несколько километров грязи по крутому склону, а школьный автобус стоит на приколе, пожаловались местные жители. По их словам, его нечем заправлять, а местные чиновники предлагают делать это за счет родителей. Проблему с горюче-смазочными материалами для школьных автобусов должны решать местные власти, а не родители учеников, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерства образования и науки РФ.
05 февраля 2018, 02:38
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Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении
Родные Али Умарова и Расула Татамгаджиева не могут установить их местонахождение и предполагают, что они были похищены сотрудниками правоохранительных органов. В МВД Дагестана заявили, что ничего не знают о молодых людях, рассказал адвокат Селим Магомедов.
05 февраля 2018, 01:39
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Дзюдоисты из регионов Северного Кавказа выиграли два "золота" Кубка Европы
На прошедшем в Болгарии Кубке Европы по дзюдо Исмаил Часыгов из Ингушетии и Георгий Елбакиев из Северной Осетии завоевали золотые медали.
05 февраля 2018, 00:40
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Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 29 января по 4 февраля не было
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 29 января по 4 февраля 2018 года, жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.
04 февраля 2018, 23:59
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Спасатели предупредили о непогоде в Сочи
Ливень и шквалистый ветер прогнозируются в ближайшие сутки в Сочи. Городские службы перешли на усиленный режим работы.
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