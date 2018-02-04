04 февраля 2018, 16:43

Двум лыжникам в Архызе потребовалась помощь спасателей

Два человека получили травмы при катании на горных лыжах в поселке Архыз, спасатели транспортировали их в медпункт.

Инцидент произошел сегодня в поселке Архыз Зеленчукского района на Лунной поляне.

Двое пострадавших запросили помощи, спасатели прибыли на место и на носилках доставили их в медицинский пункт поселка Романтик, сообщается на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2017 года участница группы туристов повредила ногу при спуске с горы в Карачаевском районе, спасатели доставили ее в поселок Домбай, где передали врачам.

Примечание:

"Спасатели предупредили о лавиноопасности в четырех регионах СКФО", "Спасатели прекратили поиски лыжника в горах Карачаево-Черкесии", "Турист на Эльбрусе запросил помощь спасателей".

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