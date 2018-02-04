222 семьи в Нагорном Карабахе получили 4000 долларов за рождение четвертого ребенка

04 февраля 2018, 01:56

Благотворительный фонд "Ташир" вручил по четыре тысячи долларов семьям, в которых в 2017 году родился четвертый ребенок. Деньги за четвертого ребенка будут вручаться и в последующие годы, так как подобные акции способствуют демографическому росту, заявил представитель фонда Нарек Карапетян.

Как писал "Кавказский узел", благотворительный фонд "Ташир" выступил с инициативой выплачивать по четыре тысячи долларов семьям Нагорного Карабаха, где в 2016-2018 годах родится четвертый ребенок. 20 января 2017 года 213 семей получили по 4000 тысячи долларов.

3 февраля в Степанакерте благотворительный фонд "Ташир" при посредничестве фонда "Айастан" подарил по четыре тысячи долларов (1,926 млн драмов) 222 семьям, в которых в 2017 году родился четвертый ребенок, а также разыграл три автомобиля, передает корреспондент "Кавказского Узла".

Церемония вручения чеков на четыре тысячи долларов и сертификатов на автомобиль прошла в зале Дворца молодежи.

Чеки можно обналичить в офисах "Арцахбанка", а автомобиль можно получить в Ереване у официального дилера в течение двух недель, заявили организаторы мероприятия.

Автомобили выиграли семья Арушанян из Степанакерта, семьи Погосян из села Мец Шен и Айрапетян из села Нор Марага в Мартакертском районе.

Деньги за рождение четвертого ребенка будут выдаваться и в последующие годы, потому что цифры свидетельствует, что подобные акции способствуют демографическому росту в Нагорном Карабахе, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель фонда "Ташир" Нарек Карапетян.

"Многодетные семьи являются основой общества. Потому было бы правильнее сказать, что мы возвращаем долг этим семьям", - сказал Карапетян.

По его словам, "врученные деньги каждая семья может потратить на свое усмотрение, нет никаких ограничений".

Программы поддержки многодетных семей влияют на рост рождаемости, сказал корреспонденту "Кавказского узла" министр социальной защиты Нагорного Карабаха Самвел Аванесян.

В Нагорном Карабахе в рамках государственной программы по улучшению демографической ситуации и повышению рождаемости при рождении первого ребенка выдается 100 тысяч драмов, за второго родители получают 200 тысяч, за третьего - 500 тысяч, а за четвертого и каждого последующего ребенка - 700 тысяч драмов (1 доллар США по курсу на 3 февраля - 482 драма). Для семей с пятью и более несовершеннолетними детьми строится или покупается жилье, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства Нагорного Карабаха.

Нарине Арушанян из Степанакерта рассказала корреспонденту Кавказского узла, что 4 тысячи долларов и выигранный автомобиль - большая поддержка для ее многодетной семьи.

"Деньги мы решили направить на приобретение квартиры. А автомобиль, конечно, будет служить семье", - сказала женщина.

Изаира Мартиросян из города Миджаван Кашатагского района сказала корреспонденту "Кавказского узла", что на семейном совете было принято решение направить полученные на четвертого ребенка деньги на создание домашнего хозяйства.

"Мы решили создать ферму, купить свиней и разный скот. Думаю, такое вложение и бизнес обеспечат благосостояние нашей семьи в будущем", - сказала Мартиросян.