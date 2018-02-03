03 февраля 2018, 15:23
Пять человек отравились дымом при пожаре в Баку
Трое детей и двое спасавших их бакинских полицейских отравились дымом во время пожара в жилом доме. Сотрудники полиции госпитализированы.
Пожар произошел сегодня утром в магазине, расположенном на первом этаже бакинской трехэтажки. Жильцы дома были эвакуированы, но в одной из квартир остались дети девяти, двенадцати и четырнадцати лет.
Детей вывели из здания сержанты полиции Гошгар Исмаилов и Кямран Ахмедли. Полицейские отравились дымом и попали в больницу, медицинская помощь детям оказали на месте, со ссылкой на МВД Азербайджана передает АПА.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 января в канцелярском магазине в Баку произошли взрыв газа и пожар. 30 января мужчина, госпитализированный после взрыва, скончался.
"Пострадавшие от взрыва в Уч-Дере остались без помощи властей", "Врачи назвали критическим состояние пострадавшей при взрыве газа в Чечне", "Врачи оставили в больнице четырех пострадавших при взрыве в Батуми".
04 февраля 2018, 04:15
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Восемь человек стали жертвами ДТП в Армении
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Армавирской области. Два человека погибли, шестеро госпитализированы.
04 февраля 2018, 03:16
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Житель Кабардино-Балкарии пожаловался на оговор
Коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии отменила приговор в отношении жителя Тырныауза Таулана Климова, которого районный суд признал виновным в мошенничестве. Приговор райсуда не устроил ни защиту, ни обвинение, а мать Климова заявила, что на него оказывалось физическое и психологическое давление.
04 февраля 2018, 01:56
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222 семьи в Нагорном Карабахе получили 4000 долларов за рождение четвертого ребенка
Благотворительный фонд "Ташир" вручил по четыре тысячи долларов семьям, в которых в 2017 году родился четвертый ребенок. Деньги за четвертого ребенка будут вручаться и в последующие годы, так как подобные акции способствуют демографическому росту, заявил представитель фонда Нарек Карапетян.
04 февраля 2018, 00:57
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Четыре школы в Астраханской области закрыты на карантин
Из-за ОРВИ в Володарском, Камызякском и Наримановском районах закрыты на карантин четыре школы.
03 февраля 2018, 23:58
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Жители юга России сообщили о принуждении к участию в митинге
На массовые митинги в Ростове-на-Дону и городах Краснодарского края принудительно вывели студентов, школьников и бюджетников, сообщили местные жители в социальных сетях. Патриотические митинги-концерты, организованные сегодня во всех крупных городах России, объединили тематически участие России в Олимпиаде, санкции, борьбу с терроризмом и годовщину Сталинградской битвы.
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02 февраля 2018, 10:35
Силовики пришли с обыском к главному архитектору Махачкалы
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03 февраля 2018, 20:11
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Главный архитектор Махачкалы заключен под стражу
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