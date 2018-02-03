03 февраля 2018, 15:23

Пять человек отравились дымом при пожаре в Баку

Трое детей и двое спасавших их бакинских полицейских отравились дымом во время пожара в жилом доме. Сотрудники полиции госпитализированы.

Пожар произошел сегодня утром в магазине, расположенном на первом этаже бакинской трехэтажки. Жильцы дома были эвакуированы, но в одной из квартир остались дети девяти, двенадцати и четырнадцати лет.

Детей вывели из здания сержанты полиции Гошгар Исмаилов и Кямран Ахмедли. Полицейские отравились дымом и попали в больницу, медицинская помощь детям оказали на месте, со ссылкой на МВД Азербайджана передает АПА.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 января в канцелярском магазине в Баку произошли взрыв газа и пожар. 30 января мужчина, госпитализированный после взрыва, скончался.

Примечание:

"Пострадавшие от взрыва в Уч-Дере остались без помощи властей", "Врачи назвали критическим состояние пострадавшей при взрыве газа в Чечне", "Врачи оставили в больнице четырех пострадавших при взрыве в Батуми".

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