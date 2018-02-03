Логотип "Расчетно-кредитного банка". http://www.rcbank.ru

03 февраля 2018, 06:02

ЦБ отозвал лицензию у "Расчетно-кредитного банка"

«Расчетно-кредитный банк», принадлежащий сыну чеченского предпринимателя и депутата Госдумы Вахи Агаева, лишен лицензии из-за непротиводействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщил Центробанк.

Сообщение об отзыве лицензии на проведение банковских операций у "Расчетно-кредитного банка" Центробанк России распространил 2 февраля. В банке назначена временная администрация, сообщил регулятор.

Причиной лишения лицензии ЦБ назвал сомнительные транзитные операции, имевшие место на протяжении 2016 и 2017 годов.

"Банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... Руководители и собственники банка не предприняли эффективных мер по нормализации его деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте ЦБ, бенефициаром "Расчетно-кредитного банка" является Батыр Вахаевич Агаев, владелец ООО "Юг-Нефтепродукт".  По данным издания EADaily, Батыр Агаев - сын депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева, друга Рамзана Кадырова.

В сообщении отмечается, что "Банк России неоднократно применял в отношении "Расчетно-кредитного банка" меры надзорного реагирования". До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора банком будет управлять временная администрация, вкладчики смогут получить страховое возмещение по системе страхования вкладов.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в перепродаже валюты на 460 млн рублей", "Житель Чечни попросил убрать свое имя из списка террористов", "ЦБ потребовал признать краснодарский банк "Новопокровский" банкротом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 февраля 2018, 15:23

03 февраля 2018, 14:23

  • Задержана участница акции торговцев в Зугдиди

    Несколько десятков человек четвертый день протестуют против запрета торговли вблизи рынка в Зугдиди. Сегодня между участниками акции и полицейскими произошло несколько стычек, одна из протестующих доставлена в участок.

03 февраля 2018, 13:27

  • Кубанские активисты сообщили о нарушениях перед президентскими выборами

    Установленный в Краснодаре рекламный баннер со словами Владимира Путина нарушает избирательное законодательство, заявил глава краевого отделения "Яблока" Евгений Витишко. Краснодарский штаб Навального сообщил, что сотрудников местного предприятия пытаются принудить явиться на президентские выборы.

03 февраля 2018, 12:18

03 февраля 2018, 11:18

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты