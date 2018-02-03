ЦБ отозвал лицензию у "Расчетно-кредитного банка"

03 февраля 2018, 06:02

«Расчетно-кредитный банк», принадлежащий сыну чеченского предпринимателя и депутата Госдумы Вахи Агаева, лишен лицензии из-за непротиводействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщил Центробанк.

Сообщение об отзыве лицензии на проведение банковских операций у "Расчетно-кредитного банка" Центробанк России распространил 2 февраля. В банке назначена временная администрация, сообщил регулятор.

Причиной лишения лицензии ЦБ назвал сомнительные транзитные операции, имевшие место на протяжении 2016 и 2017 годов.

"Банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... Руководители и собственники банка не предприняли эффективных мер по нормализации его деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте ЦБ, бенефициаром "Расчетно-кредитного банка" является Батыр Вахаевич Агаев, владелец ООО "Юг-Нефтепродукт". По данным издания EADaily, Батыр Агаев - сын депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева, друга Рамзана Кадырова.

В сообщении отмечается, что "Банк России неоднократно применял в отношении "Расчетно-кредитного банка" меры надзорного реагирования". До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора банком будет управлять временная администрация, вкладчики смогут получить страховое возмещение по системе страхования вкладов.