Жители Тбилиси обвинили застройщика в отказе платить компенсации

02 февраля 2018, 00:09

Застройщик высотного здания в Тбилиси отказался от выплат компенсаций по надуманным предлогам, заявили владельцы двух частных домов, возле которых ведется строительство высотки. Строительство высотки приводит к постепенному разрушению частных домов, пожаловались они.

Строительство высотного 27-этажного здания ведется на Атенской улице в Вакийском районе Тбилиси. Изначально городские власти выдали разрешение на строительство 11 этажей. Однако позже мэрия увеличила коэффициент, определяющий количество этажей в здании, тем самым разрешив строительство 27-этажной высотки, пожаловались корреспонденту “Кавказского узла” местные жители.

Владельцы частных домов потребовали выплатить компенсации

По словам местной жительницы Екатерины Азарашвили, при начале строительства высотки не были заменены коммуникации - водопроводные и канализационные трубы.

При этом застройщики для получения повышенного коэффициента изменили схему зонирования, внеся в нее проезд и дворы соседних домов, утверждает Азарашвили.



"У нас узкая улица, на ней рядом едва помещаются две машины. А дом в 27 этажей строят в тупике и другого проезда нет. Порой столько машин, что домой даже попасть невозможно. После того, как высотку введут в эксплуатацию, проезд к нашему дому фактически будет заблокирован", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Азарашвили.

По ее мнению, в изменении этажности высотки виновен один из депутатов парламента. В период работы на посту заместителя мэра Тбилиси он выдал разрешение на строительство 27-этажного здания, несмотря на то, что фундамент дома рассчитан на 10 этажей, отметила Азарашвили.

С критикой решения властей, выдавших разрешение застройщику, выступила и Тамар Долидзе - жительница другого дома, расположенного на Атенской улице.

По словам Долидзе, с началом строительства высотки "на стенах ее дома появились трещины и со стороны стройки начала проседать земля".

"Свой дом мы построили в 1991 году очень грамотно и капитально. Возникающие из-за строительства высотки трещины мы периодически заделываем, но они появляются снова. Провели экспертизу, определили повреждения дома и оценили причиненный ущерб. Сейчас вопрос стоит так - пусть его возмещают или выкупают - мы уже согласны на переезд", - сказала Долидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина посетовала, что "периодически в небольшой дворик ее дома с большой высоты падают стройматериалы".

"Однажды Тамар находилась во дворе и ей на несколько минут понадобилось зайти домой. Она отошла, и на то место, где она ранее стояла, упала балка, из которой торчали большие гвозди...", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" супруг Долидзе Жанри Лолашвили.

Чиновники мэрии разрешили возобновить строительство высотки

С требованием остановить строительство высотки местные жители обратились в суд. Тяжба горожан с мэрией в 2016-2017 годах прошла все три судебные инстанции - городской, апелляционный и Верховный суды.

Верховный суд принял решение в пользу истцов 20 апреля 2017 года, после чего строительство было заморожено. Однако 15 января 2017 года городская служба архитектуры выдала разрешение на возобновление строительства.

"Сроки строительства ограничиваются с 16 января 2018 года до 16 декабря 2018 года", - говорится в указе № 3778683 городской службы архитектуры. Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Ранее суд поручил мэрии Тбилиси "разработать новый административный акт с определением количества этажей в здании", рассказал адвокат истцов Дмитрий Габуния.

"Однако никто не говорит о сносе уже построенных этажей, из-за сложности процесса. Жители требуют, чтобы стройка была остановлена. И чтобы строители не строили больше этажей, чем есть сейчас - 15", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Габуния.

При этом истцы приложили к исковому заявлению заключения двух экспертиз, о техническом состоянии двух домов, прилегающих к стройке.

"При визуальном осмотре здания, принадлежащего Тамар Долидзе, выявлено неудовлетворительное техническое состояние. Необходимо детальное исследование технического состояния. На основе принятого анализа необходимо разрушить здание, согласно специально разработанному проекту. У жилого дома, принадлежащего Важе Вахрамишвили, техническое состояние является удовлетворительным. Однако целесообразно детально изучить участок, где зафиксированы трещины", - отмечается в одной из экспертиз.

В другой экспертизе утверждается, что проект строительства высотки "не отвечает инженерно-геологическому исследованию, проведенному в 2001 году". Также в документе отмечается, что "конструкция здания не отвечает требованиям городской службы архитектуры от 18 марта 2014 года".

Кроме того, в экспертизе указано, что "ввод в эксплуатацию нового здания создаст неуправляемую внутреннюю транспортную систему на этом участке улицы". Копии экспертиз имеются в распоряжении "Кавказского узла".

Переговоры местных жителей и застройщика зашли в тупик

При этом высотку строит товарищество, членами которого являются родственники ряда грузинских чиновников, утверждает адвокат истцов Дмитрий Габуния. По его словам, инвестором выступила компания брата бывшего президента Национального банка Грузии.

В свою очередь истцы предположили в беседе с корреспондентом "Кавказского узла", что застройщики "попросили мэрию о возобновлении строительства, и добились желаемого".

Местные жители также рассказали, что они вели переговоры с представителями товарищества. По их словам, переговоры "зашли в тупик после предъявления требования о размере возмещения причиненного ущерба жилым домам Долидзе и Вахрамишвили".

Учредитель товарищества в ходе пресс-конференции 31 января заявил, что переговоры завершены из-за "неконструктивного подхода двух владельцев домов, которые выдвинули невыполнимые требования". По его словам, свою позицию он намерен отстаивать в суде, сообщает корреспондент "Кавказского узла".