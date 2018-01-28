28 января 2018, 23:02
Землетрясение произошло на Кубани
Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован сегодня в Туапсинском районе.
Землетрясение произошло в 07.27 мск в 22 километрах от курортного поселка Ольгинка.
Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Черного моря на глубине 10 километров, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.
Информации о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.
"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении магнитудой 4,0 26 января в Черном море в пяти километрах от курортного поселка Лермонтово. Информации о пострадавших тогда также не поступало. При этом подземный толчок ощутили жители Новомихайловского.
"Землетрясение в Чечне обошлось без жертв", "Второе за сутки землетрясение произошло в Армении", "Землетрясение в Анапе ощутили жители Новороссийска".
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