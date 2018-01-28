Землетрясение произошло на Кубани

28 января 2018, 23:02

Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован сегодня в Туапсинском районе.

Землетрясение произошло в 07.27 мск в 22 километрах от курортного поселка Ольгинка.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Черного моря на глубине 10 километров, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Информации о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении магнитудой 4,0 26 января в Черном море в пяти километрах от курортного поселка Лермонтово. Информации о пострадавших тогда также не поступало. При этом подземный толчок ощутили жители Новомихайловского.