28 января 2018, 23:02

Землетрясение произошло на Кубани

Подземный толчок магнитудой 3,5 зафиксирован сегодня в Туапсинском районе.

Землетрясение произошло в 07.27 мск в 22 километрах от курортного поселка Ольгинка.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Черного моря на глубине 10 километров, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Информации о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало. 

"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении магнитудой 4,0 26 января в Черном море в пяти километрах от курортного поселка Лермонтово. Информации о пострадавших тогда также не поступало. При этом подземный толчок ощутили жители Новомихайловского.

Примечание:

"Землетрясение в Чечне обошлось без жертв", "Второе за сутки землетрясение произошло в Армении", "Землетрясение в Анапе ощутили жители Новороссийска".

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