Презентация книги Михаила Саакашвили отменена в Армении

28 января 2018, 07:01

Анонсированная презентация армянского перевода книги бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Пробуждение силы» отменена по техническим причинам, сообщили организаторы мероприятия. По мнению правозащитника Артура Сакунца, мероприятие отменено по политическим причинам.

Информация о презентации книги была опубликована 25 января в социальной сети Facebook, мероприятие было намечено на 7 февраля. в доме-музее Егише Чаренца в Ереване. За двое суток 103 пользователя социальной сети сообщили, что пойдут на мероприятие, еще 262 заинтересовались презентацией. Однако вечером 27 января организаторы извинились за отмену мероприятия. Согласно обновленной информации, о новом месте пользователям Facebook, захотевшим посетить мероприятие, сообщат дополнительно по личной переписке, передает корреспондент «Кавказского узла».

Руководство музея объяснило отказ предоставить помещение техническими причинами, заявил корреспонденту «Кавказского узла» организатор мероприятия, переводчик книги «Пробуждение силы» Микаел Наапетян.

Он не смог назвать решение об отмене проявлением цензуры.

«Были случаи, когда выставки, показ фильма или иные творческие продукты подпадали под запрет министерства культуры. Имея подобные прецеденты, естественно, что общество будет склонно считать отмену презентации очередным звеном в этой цепи. Последующие события покажут, подверглось мероприятие цензуре или нет», - полагает Наапетян.

Автор перевода считает, что книга Михаила Саакашвили может показать армянскому читателю, что из опыта бывшего президента соседней страны может быть применено в Армении.

«Книга позволит понять, что из грузинского опыта можно перенять, а что нет…. А насколько он хороший или плохой, пусть каждый определит для себя сам», - отметил Наапетян.

Он пояснил, что книга вышла тиражом 250 экземпляров.

Отмена презентации книги Саакашвили – проявление цензуры, поскольку подобное мероприятие может вызвать недовольство властей России, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

«Серж Саргсян зарекомендовал себя в качестве ненадежного партнера для российских властей. А так как он после окончания президентского срока, намеревается занять кресло премьер-министра, Кремль может создать для него серьезные препятствия», - прокомментировал информацию об отмене презентации корреспонденту "Кавказского узла" Артур Сакунц.