Пропавшие на Эльбрусе альпинисты найдены живыми

26 января 2018, 19:35

Кабардино-балкарские спасатели обнаружили двух туристов из Беларуси, которые девять дней не выходили на связь.

Как информировал "Кавказский узел", туристы пропали 17 января, однако информация об этом поступила спасателям утром 25 января, после чего начались поиски. Минувшей ночью поиски приостанавливались, утром их возобновили.

Сегодня в 17:32 мск спасатели обнаружили пропавших туристов на восточном склоне Эльбруса, на высоте 3600 метров. Туристы не пострадали, по состоянию на 18:35 они спускались с горы на базу спасателей, говорится на сайте управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Один из найденных туристов - житель Гомеля 1994 года рождения, другой - житель Минска 1987 года рождения. Об их исчезновении спасателям сообщили родственники, сообщил ранее заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Альберт Хаджиев.