Директора двух школ в Дагестане заподозрены в мошенничестве на полтора миллиона

26 января 2018, 17:40

Руководители общеобразовательной и спортивной школ в Левашинском районе похитили по 700 с лишним тысяч рублей из Фонда соцстрахования Дагестана, сообщило следствие.

Один из подозреваемых является директором Хаджалмахинской общеобразовательная школы, а другой - директором районной детско-юношеской спортивной школы по боксу. По данным следователей, в 2015 году каждый из них фальсифицировал сведения о начисленных и уплаченных взносах на социальное и медицинское страхование.

В отношении директоров возбуждены два дела по ч. 3 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) Уголовного кодекса России, говорится сегодня на сайте республиканского управления СКР.

Комментариев подозреваемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 декабря 2017 года суд приговорил к условным срокам директора школы в Агульском районе и бухгалтера местной администрации, признав их виновными в хищении 580 тысяч рублей у Фонда соцстрахования.