Сочинская учительница пожаловалась на увольнение после съемки видео о разрухе в школе

26 января 2018, 05:46

Учительница школы в Сочи Елена Носова через суд потребовала восстановления в должности. Она считает, что увольнение связано с появлением в Сети ее видеоролика о плохом состоянии одного из кабинетов школы. Губернатор края Вениамин Кондратьев объявил, что лично решил разобраться в ситуации.

О своем увольнении педагог Елена Носова сообщила "Кавказском узлу" с помощью смс-сервиса. По мнению Носовой, ее преследуют за защиту прав школьников.

29-летняя Елена Носова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что обратилась в Центральный районный суд Сочи с иском о восстановлении ее в должности учителя местной школы, поскольку считает увольнение незаконным.

Она отметила, что учителем сочинской школы работала с 1 сентября 2016 года и не имела никаких нареканий до декабря 2017 года, когда в Сети появился ее видеоролик о том, как выглядит один из кабинетов в школе.

На видео на YouTube длительностью 1 минута 28 секунд, автором которого указана Носова, запечатлена дверь в кабинет, похожий на учебный класс, которая едва держится на петлях. В самом кабинете заснято, как изрисованы и поцарапаны парты, несколько стульев стоят без спинок, у одного из стульев вовсе оторвано сиденье, штукатурка на одной из стен частично обвалилась. При этом в самом начале ролика в объектив камеры попадает лицо несовершеннолетней девочки.

По словам Носовой, она неоднократно обращала внимание руководства школы на то, что места для детей и учителей не оборудованы должным образом, школьные классы переукомплектованы учениками, что снижает качество обучения, создает стрессовые ситуации, а учителя получают низкие заработные платы, и обещанные надбавки за двойной выполняемый объем работы не выплачиваются.

"Моя заработная плата составляет 13 000 рублей. Однако объем работы, который я выполняла, в полной мере не оплачивался. Условия обучения школьников и труда учителей неудовлетворительные. Так как реакции на мои обращения в течение года не было, то я сняла видеоролик и выложила его в сети Интернет, чтобы общественность сама сделала выводы: возможно ли детям и учителям существовать в таких неблагоприятных условиях", - сказала она.

Однако, отметила учительница, ответом на обращения и ролик стали собранные против нее в декабре 2017 года негативные заявления от родителей. Копии документов имеются в распоряжении "Кавказского узла".

Так, одна родительница указала, что учительница в резкой форме требовала от нее присутствия на уроке, так как ее сын плохо себя вел. Другая родительница пожаловалась, что учительница Носова требовала от ее сына написать заявление на имя директора о том, что в классе не хватает парт и стульев для всех учеников. Аналогичное заявление написала и еще одна мама школьника.

Кроме того, 25 декабря 2017 года поступило коллективное заявление пяти родителей, которые указали, что Носова фотографировала их детей, учеников третьего класса, без разрешения, классный журнал с их фамилиями и оценками, а затем выложила фото в социальные сети, чем, по их мнению, нарушила закон.

В тот же день комиссия из четырех сотрудников школы составила акт служебного расследования, в ходе которого комиссия выявила, что фотографии учащихся, как и фотографии страницы классного журнала, содержащие фамилии учеников и их оценки, Носова выставила в городской интернет-портал Sochi.com, в Facebook и VK.

"На основании результатов проведенного расследования комиссия пришла к выводу, что своими действиями учитель биологии Носова Е.А. неоднократно грубо нарушила закон РФ "Об образовании в РФ", устав образовательного учреждения, не выполнила свои должностные обязанности, также нарушила Конституцию РФ и закон РФ "О персональных данных", - говорится в акте служебного расследования от 25 декабря 2017 года (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В результате, по словам Носовой, она была уволена "по статье".

"Прекратить действие трудового договора от 01.09.2016 г. №501 и уволить с 27.12.2017 г. Носову Елену Алексеевну, должность - учитель, основание прекращения трудового договора - повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения, пункт 1 статьи 336 Трудового кодекса РФ", - говорится в приказе об увольнении (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Носова утверждает, что вся ее деятельность была направлена только в интересах детей и учителей. "Но так как в школе были созданы невыносимые условия для детей и учителей, а родители и персонал боялись преследования за правду, то все молчали. На мои неоднократные просьбы принять меры дирекция школы не реагировала. Все мои дальнейшие действия были вынужденными", - заявила она.

По ее словам, после предания гласности этой ситуации от нее отвернулись коллеги, которые, как полагает Носова, "испугались преследования руководства". "Я осталась одна и во всем виновата. Никого не интересует вопрос в этой ситуации: почему никаких мер не принято по фактам, ставшими публичными?" - отметила Носова.

По ее словам, она никогда не разговаривала грубо с учениками и родителями, никого не принуждала к каким-либо действиям, а лишь предлагала не молчать, а выступить в защиту своих прав всем вместе, так как это касается всех.

Сотрудница канцелярии по гражданским делам Центрального районного суда Сочи подтвердила "Кавказскому узлу", что заявление Носовой поступило в суд и находится в производстве судьи Владимира Ефанова.

Кондратьев отозвался на петицию учительницы

Носова 24 января опубликовала на портале Change.org петицию с требованием к властям вмешаться в ситуацию. Она указала, что длительное время пыталась решить проблемные вопросы в школе, обращаясь сначала к руководству учреждения, а затем стала писать обращения в электронную приемную президента.

"Пыталась решить вопрос с условиями труда сначала устно, потом письменно с администрацией школы, но получила письменный ответ об отсутствии нарушений. Время шло, изменений не происходило, тогда я решила обратиться в электронную приемную Путина... но мое обращение перенаправляли в администрацию Сочи, где ответом были такие же отписки об отсутствии нарушений, идентичные отпискам администрации школы. Это обычная реакция на мои многочисленные жалобы", - написала автор петиции, которая, по данным на 03.50 мск 26 января, собрала 427 подписей.

25 января губернатор Кубани отреагировал на петицию в защиту Носовой. "Ознакомился с петицией Елены Носовой, учительницы, уволенной из сочинской школы... Ситуация неоднозначная. Надо разбираться. В ближайший же приезд в Сочи пойду в школу и лично выясню, что там вообще происходит", - написал Вениамин Кондратьев на своей странице в Twitter.

При этом директор школы Владимир Шишков считает, что своей петицией учительница выставила не в лучшем свете весь коллектив. Он считает, что Носова сама виновата в том, что уволена "по статье".

"В настоящее время дело в суде, о чем нам стало известно. Пусть суд решает. Завтра [26 января] коллектив школы выложит в социальные сети наше отношение к Елене Носовой и ее действиям, и вы можете брать оттуда все сведения, потому что это наша официальная позиция. Если суд восстановит Носову в нашей школе, то, как вы думаете, как она будет работать в нашем коллективе?" - сказал Шишков "Кавказскому узлу".

Способ борьбы за права учеников и учителей был вынужденным

Адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко, независимый от данной ситуации, считает, что приказ об увольнении Носовой не соответствует закону, поскольку в нем не указано, какой именно пункт устава школы был нарушен учительницей.

"Также суд должен разобраться в причинах, которые побудили учительницу прибегнуть к крайним мерам. Ведь нарушения прав детей и учителей действительно имеют место быть. Сведения учительницы никем не опровергнуты, а значит, имеют место быть. Ну а способы ее борьбы за права детей и учителей являются уместными в данной ситуации, так как избрать этот способ борьбы ее вынудило само руководство школы", - заявил адвокат "Кавказскому узлу".