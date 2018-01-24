Активист штаба Навального задержан в Сочи

24 января 2018, 16:28

Активист Дмитрий Титков задержан сегодня в Сочи по подозрению в употреблении наркотиков, сообщил координатор местного штаба Навального Константин Зыков.

По словам Константина Зыкова, активист штаба Навального Дмитрий Титков был задержан сегодня на железнодорожном вокзале Сочи. Активист был заподозрен в употреблении наркотиков, заявил Зыков.

Дмитрий Титков был задержан в связи с митингом, назначенным на 28 января в гайд-парке Сочи, считает Зыков. "Митинг будет посвящен забастовке избирателей против участия в выборах президента России", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Константин Зыков.

По информации самого Дмитрия Титкова, сегодня на выходе с железнодорожного вокзала к нему подошли полицейские и заявили, что он задержан по статье 6.9 КоАП России "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача". Наказание по данной статье предусматривает штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Активист утверждает, что "его отвели в отдел полиции и там изъяли весь табак и его остатки в сумке". "Я курю трубку, табак", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Титков.



"Мне стали говорить, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения и мой табак надо изъять. Я попросил это сделать в присутствии адвоката. Но этого не произошло. Были какие-то понятые. В протоколе я написал, что прошу о том, чтобы меня освидетельствовали. Также я отметил, что при осмотре и изъятии не присутствовал адвокат", -пояснил Дмитрий Титков.

По словам адвоката активиста Михаила Беньяша, по состоянию на 15:30 мск Дмитрия Титкова "освидетельствовал врач на наличие наркотических средств в организме".

"Меня настораживает тот факт, что протокол досмотра и изъятия табака был составлен в мое отсутствие. Это дает возможность для фальсификации дела", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Беньяш.

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