Участники митинга во Владикавказе . Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

24 января 2018, 10:13

Участники митинга во Владикавказе рассказали об угрозе остаться без жилья

Жильцы общежития объявлены постояльцами гостиницы "Коммунальник", и администрация гостиницы обратилась в суд с требованием взыскать с них долги за гостиничные услуги и выселить без предоставления другого жилья, пожаловались 23 января участники митинга во Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", 23 января жильцы здания на проспекте Коста провели митинг, требуя снять с их дома статус гостиницы. Они обеспокоены противоречивым статусом своего дома, которому присвоено два разных кадастровых номера – общежития и гостиницы. Люди вынуждены оплачивать коммунальные услуги по гостиничному тарифу и не могут приватизировать свои комнаты, заявили участники митинга министру ЖКХ Северной Осетии Альберту Сокурову и его заместителю Таире Купеевой. Министр возразил, что все претензии жильцов "Коммунальника" неоднократно проверялись правоохранительными органами.

Здание на проспекте Коста, 279 было построено в 1969 году как общежитие. Правительство республики в 2010 году закрепило здание на праве хозяйственного ведения за ГУП "Гостиница "Коммунальник". Жильцы платят от 3900 до 5000 рублей в месяц за коммунальные услуги, отмечается в справке Министерства ЖКХ Северной Осетии. Жильцы дома-гостиницы имеют долг в 5,5 миллиона рублей по оплате коммунальных услуг, а сама гостиница должна ресурсоснабжающим организациям 3,8 миллиона рублей, заявил участникам митинга Альберт Сокуров.

"Эти переводы (из общежития в гостиницу. – Прим. "Кавказского узла") проверяли неоднократно все правоохранительные органы, которые только у нас есть. Все, кто может это делать, делали. Нет нарушений. Если у вас есть вопросы по законности гостиницы, для этого есть судебные органы, прокуратура, надзирающие органы", - заявил 23 января Альберт Сокуров на встрече с протестующими.

Организатор митинга Луиза Султанова ответила министру, что в течение шести лет жильцы получают от правоохранительных органов противоречивые ответы относительно здания "Коммунальника", передал корреспондент "Кавказского узла".

"Гостиница "Коммунальник" является подведомственным учреждением министерства ЖКХ. Когда-то это было ведомственным общежитием. В 2003 году оно было переведено в статус гостиницы", - сообщила собравшимся замминистра ЖКХ Таира Купеева.

Оплата за услуги в "Коммунальнике" составляет для жильцов 180 рублей в сутки, напомнил собравшимся Альберт Сокуров. Он добавил, что это "не много", однако люди выразили несогласие с этим утверждением.

Жительница здания Тамара Караева рассказала собравшимся, что четыре года работала в ресторане гостиницы и подрабатывала там же дворником. Но с 2016 года после инсульта она не в состоянии работать, и за год у женщины образовалась задолженность в 60 тысяч рублей.

"Я живу в маленькой комнате, за мной ухаживать надо. Я ничего не могу делать", - пожаловалась Тамара Караева.

У многих жильцов "Коммунальника" образовались крупные задолженности за гостиничные услуги, и администрация гостиницы подала на них в суд, из-за чего люди боятся выселения, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Луиза Султанова, уточнив, что для некоторых комната в "Коммунальнике" является единственным жильем.

"Гостиница подала в суд на должников и требует взыскать с них задолженность и выселить без предоставления другого жилого помещения. Сроки там не прописаны. Сказали, что до апреля, до окончания отопительного сезона, жильцов трогать не будут, потом начнут выселять", - рассказала Луиза Султанова, отметив, что она платит за коммунальные услуги 5200 рублей в месяц.

Плкакаты участников митинга во Владикавказе . Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"Жительница общежития Залина Скодтаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее долг за коммунальные услуги составляет 11 500 рублей. "Суд предлагает директору [гостиницы] заключить со мной мировой договор из-за того, что у меня долг всего лишь 11 500 рублей. Он отказывается... Я там 10 лет прожила. Если бы у меня было жилье, я бы ушла. Но у меня его нет. Я приду на площадь и буду только там жить и позову всех на помощь", - сказала женщина.

Поддержать протестующих пришел руководитель партии "Патриоты России" и депутат парламента Северной Осетии Виталий Чельдиев. "Эта проблема длится не первый год. Мы еще в прошлом созыве парламента депутатской группой выезжали в эту гостиницу или общежитие. Мы знакомы с этой ситуацией, но, к сожалению, на сегодняшний день она никак не разрешилась. Я пообещал митингующим, что доведу ее до руководства парламента и в свою очередь предпримем какие-то усилия, чтобы разрешить этот конфликт", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями представителей администрации гостиницы относительно позиции жильцов "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"В Северной Осетии из гостиницы выселили беженцев", "Члены садового товарищества в Сочи просят остановить строительство многоквартирного дома", "Суд узаконил самострой в сочинском СНТ "Коммунальник".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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