21 января 2018, 08:25
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Дагестане
Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Акушинском районе Дагестана, информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Землетрясение произошло сегодня в 02:56 мск на пятикилометровой глубине в 14 километрах южнее села Акуша.
Эпицентр подземного толчка располагался в точке с координатами 42.14 градуса северной широты и 47.31 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", географическая точка с этими координатами находится на территории Акушинского района Дагестана. Ближайший населенный пункт, село Ургани, находится в четырех километрах к востоку от нее.
Сведений о жертвах или разрушениях, вызванных сейсмособытием, не поступало.
"Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у берегов Дагестана", "Землетрясение зафиксировано в Азербайджане", "Землетрясение произошло в Ингушетии".
21 января 2018, 18:59
-
Тела трех жертв аварии найдены на трассе в Волгоградской области
Три человека погибли в аварии на трассе в Волгоградской области и были найдены только на четвертые сутки после ДТП, сообщили в МВД.
21 января 2018, 17:51
-
Спасатели прекратили поиски лыжника в горах Карачаево-Черкесии
Поиски лыжника, начатые на горе Мусса-Ачитара, где сошла лавина, не принесли результата. МЧС решило прекратить их.
21 января 2018, 16:55
-
Главред сайта “БлогСочи” арестован на два месяца
Суд вынес решение об аресте главного редактора сайта "БлогСочи" Александра Валова до 19 марта 2018 года.
21 января 2018, 15:57
-
МЧС предупредило о лавиноопасности на Кубани
Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края до вечера 24 января.
21 января 2018, 15:14
-
1
Подростки в Дагестане подверглись травле после издевательств над школьницей
Подростки, издевавшиеся над школьницей в Махачкале, принесли публичные извинения, но затем сами подверглись настоящей травле по вине чиновников и учителей, заявили опрошенные “Кавказским узлом” эксперты.
-
21 января 2018, 06:351
Ученые потребовали сохранить изучение национальных языков в школах Кабардино-Балкарии
-
21 января 2018, 03:21
Специалисты высоко оценили поставленную в Азербайджан российскую бронетехнику
-
19 января 2018, 12:272
Прокуратура Дагестана потребовала от Минздрава освободить проезд к больницам
-
19 января 2018, 11:40
Мэр Махачкалы Муса Мусаев заподозрен в превышении полномочий
-
19 января 2018, 09:54
Задержаны участники перестрелки в Волгограде
-
19 января 2018, 05:582
В Сочи представитель мэрии сорвала пикет обманутых дольщиков
-
21 января 2018, 17:51
Спасатели прекратили поиски лыжника в горах Карачаево-Черкесии
-
21 января 2018, 16:55
Главред сайта “БлогСочи” арестован на два месяца
-
21 января 2018, 15:57
МЧС предупредило о лавиноопасности на Кубани
-
21 января 2018, 12:22
Выросла очередь большегрузов на Военно-Грузинской дороге
-
21 января 2018, 10:15
Человек пострадал при взрыве газа в Каспийске
-
21 января 2018, 09:19
Азербайджан обвинил Армению в 120 обстрелах за сутки
-
21 января 2018, 08:25
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Дагестане
-
21 января 2018, 07:34
Спасатели сообщили о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
21 января 2018, 15:141
Подростки в Дагестане подверглись травле после издевательств над школьницей
-
21 января 2018, 13:25
Мэр Махачкалы арестован на 10 суток
-
29 ноября 2017, 13:235
Черкесов Аслан Магомедович
-
09 ноября 2017, 17:51
Васильев Владимир Абдуалиевич
-
25 октября 2017, 11:1225
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович
-
21 января 2018, 17:43Анзор Арсланук восстановил российское гражданство
-
21 января 2018, 10:26В селе Черешня г. Сочи проблемы со светом, дорогами, водой и газом
-
21 января 2018, 01:55В Дагестанских Огнях новый асфальт положили прямо на грязь
-
21 января 2018, 01:40Ученые из Адыгеи поехали в университет Хоккайдо читать лекции по черкесской культуре
-
20 января 2018, 23:51Журналисты в Дагестане запустили проект "Отцы и дочки"
-
17 января 2018, 11:3382
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
17 января 2018, 11:121
Дальнобойщики против «Платона»: сдулся ли протест?
-
15 января 2018, 18:17
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в четвертом квартале 2017 года по данным Кавказского Узла
-
08 января 2018, 16:50
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в октябре 2017 года по данным Кавказского Узла
-
14 января 2018, 11:24
BERG...man TbilisiКонтрастные версии о видео "ИГ..." в соцсетях с призывом убивать правозащитников. 22
-
08 января 2018, 19:00
BERG...man TbilisiКто борется с Кремлем - в "вооруженном конфликте" на Северном Кавказе? 29
-
07 января 2018, 10:08
BERG...man Tbilisi"Доктор из Дагестана" дает показания курдам! Видео 13
-
05 января 2018, 11:54
BERG...man TbilisiСеверный Кавказ глазами КУ в 2017г! Что бы выделили вы? Сирия, Абдулатипов - Васильев, геи, Амиров, "Платон"..... 5
-
04 января 2018, 15:36
BERG...man TbilisiМусульманский кандидат в РФ появится в будущем? А пока, первый блин, Айна Гамзатова! И где Борис - ты был прав! 40