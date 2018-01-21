Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Дагестане

21 января 2018, 08:25

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Акушинском районе Дагестана, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение произошло сегодня в 02:56 мск на пятикилометровой глубине в 14 километрах южнее села Акуша.



Эпицентр подземного толчка располагался в точке с координатами 42.14 градуса северной широты и 47.31 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", географическая точка с этими координатами находится на территории Акушинского района Дагестана. Ближайший населенный пункт, село Ургани, находится в четырех километрах к востоку от нее.

Сведений о жертвах или разрушениях, вызванных сейсмособытием, не поступало.