18 января 2018, 10:12

Вторая пострадавшая при взрыве газа в Чечне отправлена в Москву

27-летняя женщина, которая получила ожоги при взрыве газа в селении Верхний Нойбер, передана московским хирургам. Ее свекровь, ранее также эвакуированная самолетом МЧС, умерла в декабре 2017 года в столичной клинике, сообщил представитель Минздрава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря 2017 года одна из двух женщин, пострадавших при взрыве газа в селении Верхний Нойбер, была эвакуирована в московский институт хирургии имени Вишневского, сообщил представитель Минздрава Чечни. По его данным, пожилая женщина, также пострадавшая от взрыва газа, оставалась в больнице Грозного, а дети уже выписаны из медучреждения.

Взрыв газа в строящемся частном доме в селении Верхний Нойбер Гудермесского района произошел 13 декабря 2017 года. Ожоги получили две женщины 27 и 58 лет и трое детей.

17 января спецборт МЧС эвакуировал в московский институт имени Вишневского 27-летнюю женщину, получившую ожоги при взрыва газа в селении Верний Нойбер, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Чечни.

23 декабря 2017 года вместо нее была эвакуирована в Москву 58-летняя свекровь женщины, пояснил он. По его словам, из-за тяжелого состояния 27-летней пациентки решение отправить ее в столицу было тогда отменено, о чем стало известно лишь после эвакуации второй женщины.

Представитель Минздрава уточнил, что вторую пострадавшую эвакуировали в Москву, как только позволило ее состояние. "До последнего времени она находилась в ожоговом отделении 4-й горбольницы Грозного. Ей предстоят сложные операции, пациентка нуждается также в пересадке кожи. В данное время она находится в ожоговом отделении московского института имени Вишневского, и ей оказывается необходимая помощь", - рассказал представитель министерства.

Он уточнил, что 58-летняя хозяйка дома, в котором произошел взрыв, умерла через несколько дней после госпитализации в Москве.

Примечание:

"Пострадавшие от взрыва в Уч-Дере остались без помощи властей", "Человек пострадал при взрыве газа в Баку", "Врачи оставили в больнице четырех пострадавших при взрыве в Батуми".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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